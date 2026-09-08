Aemet prevé otro día de calor en Canarias mañana miércoles con avisos en Gran Canaria y Fuerteventura

El tiempo en Canarias continuará marcado este miércoles 9 de septiembre por las temperaturas elevadas, aunque la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ligero descenso térmico en buena parte del Archipiélago. El calor seguirá siendo especialmente intenso en determinadas zonas de las islas, donde los termómetros podrán alcanzar o superar los 34 grados.

Aemet mantiene además un aviso amarillo por temperaturas máximas en las vertientes oeste, sur y este de Gran Canaria y en el interior del sur de Fuerteventura.

La jornada estará caracterizada, en términos generales, por cielos poco nubosos o despejados, aunque aparecerán intervalos nubosos en las zonas bajas del norte de algunas islas. La nubosidad será más probable a última hora en determinados puntos.

Otro de los elementos destacados de la predicción será la presencia de calima ligera, principalmente en medianías y cumbres y con mayor incidencia en las zonas orientadas al sur y al este.

Las temperaturas descenderán ligeramente en términos generales. El descenso será más apreciable en las máximas de Lanzarote y Fuerteventura y en las vertientes sur de las islas centrales. A pesar de esta bajada, todavía se podrán registrar valores de 32 a 34 ºC en zonas del sur de varias islas.

El viento también tendrá protagonismo. El alisio soplará del noreste, con intervalos ocasionalmente fuertes en determinadas franjas costeras del sureste y noroeste. En medianías y cumbres se espera viento flojo a moderado de componente este, que tenderá a girar al norte durante la tarde.

Tiempo en Lanzarote: descenso de las máximas y hasta 32 grados

En Lanzarote, Aemet espera cielos poco nubosos o despejados durante buena parte de la jornada, con algunos intervalos nubosos en las zonas norte y oeste al final del día.

La calima estará presente, especialmente en altura, mientras que las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán un ligero descenso.

El cambio más significativo se producirá en las temperaturas máximas, que registrarán un descenso moderado a notable, especialmente en las zonas interiores y en el sur de la isla. Aun así, se podrán alcanzar localmente los 32 ºC.

El viento será de componente de alisio moderado.

En Arrecife, la previsión sitúa la temperatura mínima en 23 ºC y la máxima en 31 ºC.

Fuerteventura mantiene el calor en el interior y sureste

En Fuerteventura predominarán también los cielos poco nubosos o despejados. La calima aparecerá principalmente en altura.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un descenso de moderado a notable. La bajada será especialmente apreciable en las zonas interiores y en el sureste.

Pese a la tendencia descendente, Aemet contempla la posibilidad de alcanzar localmente los 34 ºC en estos sectores de la isla. El alisio soplará con intensidad moderada.

En Puerto del Rosario, la predicción establece una mínima de 23 ºC y una máxima de 27 ºC.

Gran Canaria sigue con las temperaturas más elevadas

Gran Canaria será una de las islas donde el calor seguirá siendo más intenso. La previsión contempla cielos poco nubosos o despejados al comienzo del día, aunque aumentará la nubosidad baja en el norte a partir de la mañana.

La calima será ligera y afectará sobre todo a medianías y cumbres. Las temperaturas descenderán entre ligeramente y moderadamente, con una bajada que podrá ser localmente notable en las máximas de las zonas interiores y del sur.

Sin embargo, el calor continuará. Aemet prevé que puedan alcanzarse los 30 ºC en las medianías del norte y que los termómetros lleguen o superen los 34 ºC en la cuenca de Tejeda y en medianías del oeste, sur y este.

Además, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25 ºC en estas zonas, por lo que el ambiente seguirá siendo cálido durante la noche.

El alisio podrá soplar ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste. En medianías y cumbres predominará inicialmente el viento flojo a moderado de componente este, con tendencia a componente norte por la tarde.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de 23 ºC de mínima y 28 ºC de máxima.

Tenerife tendrá hasta 34 grados en varias vertientes

En Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte. También se espera calima ligera, especialmente en medianías y cumbres.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente. El descenso podrá ser moderado en las mínimas del interior y de la vertiente este y en las máximas de la vertiente oeste.

A pesar de ello, podrán alcanzarse localmente entre 32 y 34 ºC en las vertientes oeste, sur y este, mientras que las medianías del norte podrán llegar a los 30 ºC.

El viento alisio podrá ser ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, mientras que en las costas occidentales predominarán las brisas.

En las medianías y cumbres habrá viento flojo a moderado de componente este, que tenderá a norte a últimas horas. En las altas cumbres, el viento girará a componente oeste a partir del mediodía y podrá alcanzar intervalos fuertes al final de la jornada.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una temperatura mínima prevista de 24 ºC y una máxima de 31 ºC.

La Palma tendrá calor en el oeste

En La Palma, los cielos permanecerán poco nubosos en general, aunque aparecerán intervalos nubosos en las zonas bajas del noreste.

La calima será ligera y afectará principalmente a las medianías y cumbres. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque podrán bajar ligeramente, sobre todo en las zonas interiores.

El calor será más acusado en la vertiente oeste y en El Paso, donde Aemet contempla temperaturas de entre 32 y 34 ºC.

El alisio podrá soplar ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, mientras que las costas occidentales estarán condicionadas principalmente por las brisas.

En medianías y cumbres el viento será inicialmente flojo a moderado de componente este y aumentará a moderado del norte durante las últimas horas.

En Santa Cruz de La Palma, los valores previstos son de 22 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.

La Gomera y El Hierro también alcanzarán 34 grados

En La Gomera, la jornada comenzará con cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. La calima ligera se concentrará principalmente en medianías y cumbres.

Las temperaturas permanecerán sin cambios importantes o descenderán ligeramente, especialmente en el interior. En la vertiente sur podrán alcanzarse los 32-34 ºC.

El alisio será ocasionalmente fuerte en las costas del sureste y noroeste y Aemet no descarta rachas ocasionales muy fuertes, sobre todo durante la madrugada.

San Sebastián de La Gomera tendrá una mínima de 24 ºC y una máxima de 30 ºC.

En El Hierro, el panorama será similar. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas.

La calima será ligera y tendrá mayor presencia en medianías y cumbres. Las temperaturas permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente, especialmente en las zonas interiores.

La vertiente sur podrá alcanzar localmente los 32-34 ºC. El alisio será ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, mientras que en medianías y cumbres el viento será flojo a moderado de componente este y tenderá a norte al final del día.

En Valverde, Aemet prevé una mínima de 22 ºC y una máxima de 27 ºC.