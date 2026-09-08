Clavijo, indiferente ante un posible adelanto electoral: "Lo importante es que nos cojan con la tarea hecha"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, marcó distancias este martes ante la posibilidad de un adelanto electoral y confirmó que Coalición Canaria no pactará con Vox tras las próximas elecciones autonómicas. Durante sus declaraciones con motivo de las fiestas de la Virgen del Pino, Clavijo aseguró que un eventual adelanto de las elecciones generales "no depende" del Ejecutivo canario y defendió que su obligación es "trabajar hasta el último día".

"Yo lo que siempre digo es que que te cojan con la tarea hecha", apuntó el presidente y añadió que si que hay adelanto "bueno, pues nada, llegamos hasta donde llegamos; que no hay adelanto, pues seguiremos trabajando”. Clavijo pidió además "tranquilidad" ante la situación política y defendió la necesidad de "sosegarse, acordar y dialogar" para que las decisiones públicas permitan mejorar la situación de los ciudadanos.

De cara a las elecciones autonómicas de 2027, Coalición Canaria ya ha fijado una línea roja: Vox. "Coalición Canaria ha dicho que con Vox no va a pactar ni va a acordar", afirmó. Como argumento, señaló las diferencias entre ambas formaciones en materia migratoria y puso como ejemplo la posición de Vox ante la situación de los menores migrantes y la crisis de Ceuta.

El pronunciamiento de Clavijo llega después de que el PSOE de Canarias haya avanzado también sus líneas rojas de cara a las próximas elecciones autonómicas. El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, aseguró este fin de semana que su formación no pactará con Vox y situó también fuera de sus posibles acuerdos al PP de Alberto Núñez Feijóo.

El Decreto Canarias llega al Consejo de Ministros

Otro de los puntos que centró el discurso de Clavijo fue Decreto Canarias que, este martes, después de un año de negociaciones con el Estado, va al Consejo de Ministros. El texto "no va como nos hubiese gustado", aunque hay "importantes avances" incluidos, entre ellos la posibilidad de disponer del superávit, los compromisos con La Palma y medidas dirigidas a los agricultores y vinculadas a las ayudas del POSEI.

"Muchas cosas que pedirle a la Virgen"

El presidente canario aprovechó también su presencia en las fiestas de la Virgen del Pino para lanzar un mensaje de preocupación por la situación política y social: "Tenemos muchas cosas que pedirle a la Virgen porque tal y como se están poniendo las cosas en el mundo y en España, pues debemos estar todos alerta y preocupados".

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