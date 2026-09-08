La DGT lo confirma: Canarias reduce los fallecidos en carretera este verano con 4 víctimas menos que en 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado el balance de siniestralidad vial de verano 2026, en el que contabilizó 218 siniestros mortales durante el verano los meses de julio y agosto. De ellos, "han fallecido 240 personas y otras 926 han requerido hospitalización".

En Canarias deja un dato positivo durante los meses de julio y agosto. Según el balance de la DGT, siete personas fallecieron este verano en las carreteras del Archipiélago, frente a las once víctimas mortales registradas en el mismo periodo de 2025.

Un verano con múltiples siniestros viales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó el verano de 2026 como "un mal verano" debido al número global de víctimas en carretera. Según los datos presentados por Tráfico, se produjeron cuatro fallecidos diarios de media durante julio y agosto.

Mientras julio cerró con 110 víctimas mortales, cinco menos que en 2025, agosto registró un repunte hasta alcanzar los 130 fallecidos, quince más que el año anterior.

102 millones de desplazamientos durante los meses de verano

El verano volvió a registrar cifras récord de movilidad. La DGT contabilizó 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5% más que en 2025. Agosto concentró el mayor volumen de movimientos, con 52,5 millones de desplazamientos, frente a los 49,5 millones registrados en julio.

Durante los meses de verano, Tráfico llevó a cabo diferentes campañas de vigilancia con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

Carreteras convencionales y motoristas

A pesar del aumento de fallecidos en autopistas y autovías, las carreteras convencionales continúan siendo las vías donde se producen más siniestros mortales. "En este tipo de vías han fallecido 175 personas, la misma cifra que en el verano de 2025, lo que supone el 73% de los siniestros mortales registrado", señalan.

Uno de los datos positivos del balance de siniestralidad vial es la reducción de la mortalidad entre los motoristas. Este verano fallecieron 54 motoristas, frente a los 72 del año pasado, lo que supone 18 víctimas menos. "Se trata del primer verano desde 2014 en el que la media diaria de motoristas fallecidos desciende por debajo de una víctima al día", explican.

Sin embargo, hacen hincapié en que "la mitad de los motoristas fallecidos perdió la vida durante el fin de semana, en una carretera convencional y por salida de vía".