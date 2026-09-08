¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?: todos los avisos activos de la Aemet

El calor seguirá siendo protagonista en Canarias durante este martes, 8 de septiembre de 2026, con varios avisos activos por temperaturas máximas elevadas. La situación será especialmente destacada en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados y llegar de manera puntual hasta los 40 grados.

Las zonas más afectadas serán principalmente el sureste, sur y oeste de Gran Canaria. Además, las temperaturas durante la noche serán también elevadas, con registros que localmente apenas bajarán de los 26 grados, dificultando el descenso térmico nocturno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también contempla máximas de 34 grados en las medianías de estas zonas de Gran Canaria, así como en la vertiente sur del área metropolitana de Tenerife y en la zona de El Paso, en La Palma.

Aviso amarillo por calor el miércoles

La situación continuará el miércoles 9 de septiembre, aunque con valores máximos inferiores a los previstos para la jornada anterior.

La Aemet establece un aviso amarillo entre las 10.00 y las 19.59 horas por temperaturas máximas de hasta 34 grados. Este aviso afectará principalmente a las medianías del sureste, sur y oeste de Gran Canaria, además de la cuenca de Tejeda.

También se esperan temperaturas elevadas en zonas del interior sur de Fuerteventura.

Alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha activado la situación de alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, mientras que el resto de las islas permanecerá en situación de prealerta por este mismo fenómeno. La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, entra en vigor a partir de las 10.00 horas del lunes 7 de septiembre de 2026.

El ámbito de la alerta en Gran Canaria comprende la mitad sur de la isla, concretamente las vertientes orientadas al este, sur y oeste. En el resto del Archipiélago se establece o mantiene, dependiendo de cada zona, la situación de prealerta.

Alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y la provincia occidental

El Gobierno de Canarias ha actualizado a situación de alerta el riesgo de incendios forestales en varias zonas del Archipiélago ante la evolución de las condiciones meteorológicas. La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, entra en vigor a partir de las 10.00 horas de este martes, 8 de septiembre de 2026, y se aplica teniendo en cuenta la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.

La decisión se enmarca en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife, además de determinadas zonas de Gran Canaria.

En el caso de Gran Canaria, la alerta comprende las vertientes orientadas al norte situadas por encima de los 600 metros de altitud y las vertientes oeste, sur y este que se encuentren por encima de los 400 metros.

Calor, poca humedad y viento elevan el riesgo

La actualización de la alerta está relacionada con la intensificación de un episodio cálido de características tropicales, que está dejando temperaturas elevadas en diferentes puntos de Canarias. A este escenario se suman otros factores que pueden facilitar la propagación de un incendio, como la baja humedad relativa y la presencia de viento.

Según la Dirección General de Emergencias, estas circunstancias pueden provocar que la vegetación y otros combustibles forestales estén más disponibles para arder y, en caso de producirse un fuego, favorecer una mayor velocidad de propagación.

Gran Canaria presenta algunas de las condiciones más desfavorables. En las cumbres y medianías de la mitad suroeste se esperan temperaturas que podrán alcanzar o superar los 37 grados, con valores de 38 grados en algunos puntos y registros que podrían llegar puntualmente a los 40 grados. Además, se prevé una escasa recuperación de las temperaturas durante la noche.

En estas zonas, la humedad relativa podrá situarse por debajo del 30%, mientras que el viento superará en numerosos puntos los 30 kilómetros por hora. La combinación de estos elementos concentra en la isla algunos de los escenarios de mayor riesgo previstos.

En las medianías altas del norte de Gran Canaria, los termómetros podrán situarse entre los 34 y 35 grados.

Tenerife también afronta temperaturas elevadas

La situación también afecta a las zonas forestales de Tenerife. En las medianías del oeste y, especialmente, del sur, se prevén temperaturas de alrededor de 36 grados, con posibilidad de alcanzar los 37 grados de forma más puntual.

A estas temperaturas se unen condiciones de humedad reducida y viento, por lo que las autoridades consideran necesario reforzar las medidas de prevención frente a posibles incendios.

En las medianías del norte de la isla se esperan valores algo inferiores, de entre 32 y 33 grados, aunque en determinados puntos del nordeste se podrían alcanzar los 34 grados.

La Gomera, La Palma y El Hierro también están en alerta

El episodio cálido también tendrá incidencia en las otras islas occidentales incluidas en la actualización de la alerta.

En La Gomera, las temperaturas podrán alcanzar los 33 grados en las medianías del norte, mientras que en las cumbres se esperan entre 34 y 35 grados. En las zonas situadas a sotavento de la línea de cumbres, especialmente en las medianías del sur, los registros podrán subir hasta los 36 o 37 grados.

En La Palma, se prevén hasta 35 grados en La Caldera de Taburiente y alrededor de 34 grados en amplias áreas del noroeste y de las cumbres Nueva y Vieja. En el nordeste, las temperaturas también permanecerán por encima de los 30 grados.

Por su parte, El Hierro podrá registrar más de 34 y 35 grados en amplias zonas de las cumbres y del sur, mientras que en el resto de su superficie forestal se esperan temperaturas superiores a los 32 grados.