El extranjero también se hipoteca para comprar casa en Canarias

No todos los extranjeros que compran una casa en Canarias llegan con el dinero en la cuenta para pagarla al contado. Algunos necesitan una hipoteca. Y ese matiz, aparentemente sencillo, introduce una pieza relevante en uno de los debates económicos y políticos más intensos de las Islas: hasta qué punto la demanda extranjera compite con la población local por una vivienda que ya es escasa. Pues bien, Canarias es la quinta comunidad autónoma donde los no residentes concentran más solicitudes de hipoteca para comprar vivienda.

El Archipiélago suma el 6,3% de las peticiones de crédito para la adquisición de una casa sobre el total nacional, según el último informe de idealista/hipotecas, correspondiente al segundo trimestre del año. Por delante se sitúan la Comunidad Valenciana (32,3%), Andalucía (19,9%), Cataluña (14%) y Madrid (6,5%). Mientras que Baleares (5,8%) y Murcia (5,4%) aparecen justo por detrás.

El dato resulta especialmente significativo en un territorio donde la presencia del comprador foráneo tiene un peso muy superior al de la media española. Según un informe del Portal Estadístico del Notariado, los extranjeros protagonizaron el 36,3% de las compraventas de viviendas en Canarias en 2025, frente al 14,7% de 2007. La importancia de este porcentaje se mide con la perspectiva nacional. Durante el mismo periodo en España pasaron del 7,5% al 20,1%. Además, por provincias canarias el peso en Santa Cruz de Tenerife alcanzó el 41,1%, mientras que en Las Palmas se situó en el 32,2%.

¿Y de dónde proceden estos compradores? Pues la mayoría son italianos. De hecho, representaron el mayor porcentaje de compra entre sus competidores extranjeros con el 18%, según este mismo informe. Por detrás le siguieron alemanes (16,1%) y británicos (15,8%). Sin embargo, desde las inmobiliarias advierten de que el perfil se está diversificando. «El comprador de fuera ha dejado de ser exclusivamente un comprador que llega con todo el dinero en efectivo», explica la presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Vanesa Rubio. A su juicio, muchos optan ahora por «mantener la liquidez» y utilizar financiación para no descapitalizarse.

Nuevo perfil

Hasta ahora la imagen del extranjero que compra en Canarias tradicionalmente se asocia a un perfil con una elevada capacidad económica que busca una segunda residencia exclusiva. Ese comprador existe y su capacidad para pagar más puede contribuir a elevar los precios en un mercado con una oferta ya limitada. Pero Rubio advierte de que «estamos notando también que ya están comprando en zonas que no son tradicionalmente su objetivo» y que «muchos quieren quedarse a vivir aquí».

Es decir, el tradicional epicentro de la demanda no residente, también está empezando a notar un cambio en el comportamiento de estos compradores. La presidenta de Acegi subraya que «con el tema de la moratoria de la concesión de licencias vacacionales, hemos notado que el comprador foráneo en la zona sur ha decaído». Por otro lado, pone el foco en la diversificación de los perfiles: «Vemos diferentes nacionalidades, se está diversificando el comprador». Y señala a los polacos como una de las nacionalidades que toman impulso a la hora de visualizar las Islas como un destino en el que asentarse.

Las Islas concentran el 6,3% de las solicitudes de crédito de no residentes, una demanda que aviva el debate sobre limitar las ventas a foráneos

Pero las solicitudes hipotecarias apuntan a una realidad más amplia. Hay compradores extranjeros que optan por financiar la adquisición de su vivienda, como hacen muchos residentes, aunque parten de una capacidad económica superior a la media. En Canarias, la renta disponible media de los hogares extranjeros que solicitan una hipoteca alcanza los 5.760 euros mensuales, frente a los 3.385 euros de media nacional.

El perfil, sin embargo, está lejos de ser homogéneo. El precio medio de compra solicitado en Canarias a través del bróker hipotecario de idealista se sitúa en 190.390 euros, mientras que el importe medio de la hipoteca asciende a 156.143 euros, lo que equivale a financiar alrededor del 85% del valor del inmueble. Además, el informe señala que el 65% de las solicitudes de compradores extranjeros se concentra en operaciones de menos de 172.514 euros, un dato que evidencia que una parte relevante de esta demanda se sitúa lejos del segmento exclusivamente vinculado a las viviendas de lujo.

El dato desdibuja así el perfil del comprador internacional como un inversor que llega con todo el dinero en efectivo para adquirir propiedades de alto valor. Una parte de los no residentes recurre también al crédito para comprar vivienda, ya sea para preservar liquidez, diversificar su patrimonio o financiar una parte de la operación. Y cuando esa demanda se dirige al mercado residencial convencional, entra en un terreno en el que la competencia con el comprador canario es más directa.