Dos ladrones entraron a atracar un restaurante en Murcia y se encontraron con Álex: 60 años y experto en lucha canaria

La lucha canaria ha protagonizado una curiosa historia lejos de las islas. Un trabajador de 60 años de un restaurante de La Manga del Mar Menor (Murcia) se vio obligado a enfrentarse a dos hombres que habían entrado en el establecimiento para atracarlo y consiguió desarmar a uno de ellos.

La peculiaridad está en que Álex cuenta con conocimientos de lucha canaria, un deporte profundamente ligado a la tradición y la identidad de Canarias.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana, cuando el personal del restaurante Mía María 2, situado en la urbanización Marinasol, se encontraba preparando el establecimiento para comenzar el servicio. Dos hombres irrumpieron entonces en el local: mientras uno entraba en el restaurante, el otro permanecía en el exterior.

Uno de ellos se dirigió hacia la caja registradora para hacerse con el dinero. En ese momento amenazó a Álex con un cuchillo de unos 25 centímetros y le exigió que entregara el efectivo.

La respuesta del trabajador convirtió lo que parecía un atraco rápido en un enfrentamiento que terminó de una manera inesperada.

El trabajador consiguió quitarle el cuchillo

Álex se enfrentó al asaltante y durante el forcejeo consiguió arrebatarle el arma. La situación se prolongó durante aproximadamente entre tres y cinco minutos, según explicó posteriormente el propietario del restaurante.

El trabajador también habría conseguido reducir a los dos hombres, que finalmente abandonaron el establecimiento y huyeron a la carrera antes de que llegaran los agentes de la Policía Local.

Los dos asaltantes salieron en direcciones diferentes. Uno se dirigió hacia el final de La Manga y el otro hacia el puente de El Estacio.

Las ‘mañas’ de la lucha canaria entran en escena

El propietario del restaurante explicó que Álex, de 60 años, tiene conocimientos de lucha canaria y artes marciales. Según su relato, su reacción ante la amenaza fue instintiva.

En el forcejeo empleó movimientos relacionados con las conocidas como “mañas”, el nombre que reciben las técnicas utilizadas en la lucha canaria para desequilibrar, agarrar, bloquear o desviar al adversario.

La lucha canaria es una de las expresiones deportivas tradicionales más reconocibles del Archipiélago. Su objetivo no es golpear al rival, sino conseguir que toque el suelo con alguna parte del cuerpo distinta de las plantas de los pies mediante diferentes técnicas de agarre y desequilibrio.

En este caso, esos conocimientos terminaron apareciendo en una situación completamente alejada de un terrero de lucha: un atraco en un restaurante de Murcia.

“Se fueron calientes”

El propietario del establecimiento, Miguel, relató con cierta sorpresa cómo terminó el enfrentamiento.

“Se fueron calientes. Salieron corriendo cada uno en dirección opuesta”, explicó al recordar la huida de los dos hombres.

La actuación de Álex puede parecer heroica, pero el propio responsable del restaurante considera que asumir ese riesgo no merecía la pena.

“Una puñalada te puede quitar la vida por algo que no merece la pena”, señaló.

Su reflexión pone el contrapunto a la escena: aunque el trabajador consiguió arrebatar el cuchillo y evitar que los asaltantes se llevaran el dinero, enfrentarse a una persona armada podía haber tenido consecuencias mucho más graves.

La Policía Local busca a los dos atracadores

Los policías establecieron un dispositivo de búsqueda por los alrededores de La Manga, aunque no lograron localizarlos en ese momento.

La investigación continúa para tratar de identificar y localizar a los dos responsables del intento de atraco.

La historia deja así una curiosa conexión con Canarias: una de las disciplinas deportivas más tradicionales de las islas terminó siendo parte inesperada de un enfrentamiento contra dos atracadores a cientos de kilómetros del Archipiélago.