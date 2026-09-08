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Muere una senderista de 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante una ruta en Lanzarote

La mujer fue localizada en un sendero de Femés, en Yaiza, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarla antes de evacuarla en helicóptero del GES

Muere una senderista de 60 años durante una ruta en Lanzarote

Muere una senderista de 60 años durante una ruta en Lanzarote / 112 Canarias

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Bruno Betancor

Una senderista de 60 años falleció este martes en Lanzarote después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba una ruta por un sendero situado en la zona de Femés, en el municipio de Yaiza.

El 112 recibió la alerta a las 15.54 horas en la que se informaba de que una mujer necesitaba asistencia sanitaria por problemas de salud en esta zona del sur de la isla de Lanzarote. Tras clasificar la llamada, el servicio activó el dispositivo de emergencia y movilizó a efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, la Policía Local y la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC. A su llegada, el personal sanitario comprobó que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que una persona que se encontraba junto a ella ya le estaba realizando maniobras de reanimación.

Los sanitarios continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), en las que también colaboraron efectivos de la Policía Local y los bomberos desplazados hasta la zona.

Debido a la dificultad de acceso al punto donde se encontraba la senderista, el dispositivo de rescate requirió la intervención del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Los rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la zona y, con la colaboración del resto de recursos desplegados, realizaron la evacuación de la afectada mientras continuaban con su asistencia.

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La mujer fue trasladada en la aeronave hasta un lugar cercano donde esperaba el personal de la ambulancia medicalizada del SUC, que finalmente confirmó su fallecimiento. La Guardia Civil participó en el operativo desplegado en la zona y se encarga de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

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