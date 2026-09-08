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Multa de 200 euros por cometer este error al parar el vehículo para llevar a los niños al colegio: la DGT extrema la vigilancia de las familias canarias durante la vuelta al cole

Tráfico advierte a los conductores sobre una práctica muy común en las puerta del colegio

La Guardia Civil de Tráfico se prepara para las infracciones más comunes durante la vuelta al cole

La Guardia Civil de Tráfico se prepara para las infracciones más comunes durante la vuelta al cole / J. M.

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Helena Ros

Helena Ros

Con el inicio del nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina, también las familias se preparan para ver los alrededores de los colegios llenos de vehículos. Los padres y madre buscan dejar o recoger a sus hijos en el menor tiempo posible, algo que puede acarrear sanciones económicas.

Una de las maniobras más repetidas durante la vuelta al cole es dejar el vehículo en doble fila cerca del centro educativo, algo que muchos conductores justifican como una parada rápida que puede acabar en sanción económica.

Parar en doble fila puede salir caro

Tal y como recoge el Reglamento General de Circulación, estacionar en doble fila está prohibido y los conductores que cometan la infracción se enfrentan a un castigo de 200 euros. El principal problema se encuentra cuando el conductor abandona el vehículo o permanece detenido más tiempo del permitido, está bloqueando un carril y dificultando el paso al resto de usuarios.

Cuánto tiempo se permite parar

El artículo 91 del Reglamento General de Circulación establece que "la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor". Además, una parada debe ser inferior a dos minutos y que el conductor debe permanecer en el interior del vehículo.

Si se supera ese tiempo o el conductor abandona el coche, la situación puede pasar a considerarse estacionamiento, aunque las luces de emergencia estén activadas.

Cómo evitar multas en la puerta del colegio

Desde Tráfico recomiendan acudir con tiempo suficiente al colegio y buscar un lugar para estacionar correctamente. También dejan claro que los familiares deben:

Noticias relacionadas y más

  • Evitar detenerse en doble fila aunque sea "solo un momento".
  • Dejar salir a los niños por el lado de la acera.
  • No bloquear pasos de peatones, accesos o zonas reservadas.
  • Mantener la atención durante cualquier maniobra

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