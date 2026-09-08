Noche tórrida este martes en Canarias y máximas de hasta 40ºC en Gran Canaria
Las medianías del archipiélago registrarán un notable ascenso térmico este martes, con valores máximos que superarán los 37 ºC en la mayoría de las islas según las previsiones de la Aemet
Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 25 y los 28º C en zonas de interior y sureñas este martes, 8 de septiembre y Día del Pino, cuando se espera que las máximas puedan llegar a los 40ºC en las medianías del sur, este y oeste de Gran Canaria y a 37ºC en las mismas áreas del resto de islas, según la Aemet.
En el mar habrá norte o noreste 5 o 6, arreciando ocasionalmente a 7 en el sureste mar adentro, con marejada o fuerte marejada. En el nordeste, noreste 2 a 4 y marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3, con rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.
Predicción por islas para este martes en Canarias:
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en las máximas del interior y sur, donde se alcanzarán y podrán superarse localmente 36 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 °C en estas zonas. Alisio moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 24 35
FUERTEVENTURA
Poco nuboso en general salvo intervalos nubosos a primeras horas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en el oeste. Se alcanzarán 34 - 36 ºC, pudiéndose superar en zonas de interior y sur. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 °C en estas zonas. Alisio moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 24 32
GRAN CANARIA
Poco nuboso con algún intervalo de evolución en el interior en horas centrales y con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que en la vertiente norte podrá ser ligero en el litoral y notable en medianías. Se podrán alcanzar o superar 34 ºC en medianías del norte, 36 ºC en la cuenca de Tejeda y 38 °C en medianías del oeste, sur y este, donde localmente podrán alcanzarse 40 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 26 - 28 °C en estas zonas. Alisio ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y el noroeste; en medianías y cumbres el viento será de componente este ocasionalmente fuerte durante la primera mitad del día, amainando a lo largo de la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 24 29
TENERIFE
Poco nuboso en general con intervalos de evolución en el interior por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 34 °C en medianías del norte y 34 - 36 ºC en vertientes orientadas al oeste, sur y este, pudiéndose llegar localmente a 37 ºC en el interior sur. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste; en medianías y cumbres, viento del este a sureste, con intervalos de fuerte en zonas altas del norte durante la primera mitad del día, amainando a lo largo de la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 24 32
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 36 ºC en la vertiente sur, pudiendo superarse localmente en medianías 37 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste; en medianías y cumbres, viento del este a sur, amainando al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 25 31
LA PALMA
Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de zonas altas. Se alcanzarán 34 ºC en la vertiente oeste y en la zona de El Paso, pudiendo superarse localmente. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste; en medianías y cumbres, viento del este a sur, amainando al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 23 30
EL HIERRO
Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 36 ºC en la vertiente sur, pudiendo superarse localmente 37 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio moderado, con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste; en medianías y cumbres, viento del este a sur, amainando a lo largo de la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 22 28
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