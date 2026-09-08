Noche tórrida este martes en Canarias y máximas de hasta 40ºC en Gran Canaria

Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 25 y los 28º C en zonas de interior y sureñas este martes, 8 de septiembre y Día del Pino, cuando se espera que las máximas puedan llegar a los 40ºC en las medianías del sur, este y oeste de Gran Canaria y a 37ºC en las mismas áreas del resto de islas, según la Aemet.

En el mar habrá norte o noreste 5 o 6, arreciando ocasionalmente a 7 en el sureste mar adentro, con marejada o fuerte marejada. En el nordeste, noreste 2 a 4 y marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3, con rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

Predicción por islas para este martes en Canarias:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en las máximas del interior y sur, donde se alcanzarán y podrán superarse localmente 36 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 °C en estas zonas. Alisio moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 24 35

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general salvo intervalos nubosos a primeras horas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en el oeste. Se alcanzarán 34 - 36 ºC, pudiéndose superar en zonas de interior y sur. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 °C en estas zonas. Alisio moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 24 32

GRAN CANARIA

Poco nuboso con algún intervalo de evolución en el interior en horas centrales y con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que en la vertiente norte podrá ser ligero en el litoral y notable en medianías. Se podrán alcanzar o superar 34 ºC en medianías del norte, 36 ºC en la cuenca de Tejeda y 38 °C en medianías del oeste, sur y este, donde localmente podrán alcanzarse 40 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 26 - 28 °C en estas zonas. Alisio ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y el noroeste; en medianías y cumbres el viento será de componente este ocasionalmente fuerte durante la primera mitad del día, amainando a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 29

TENERIFE

Poco nuboso en general con intervalos de evolución en el interior por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 34 °C en medianías del norte y 34 - 36 ºC en vertientes orientadas al oeste, sur y este, pudiéndose llegar localmente a 37 ºC en el interior sur. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste; en medianías y cumbres, viento del este a sureste, con intervalos de fuerte en zonas altas del norte durante la primera mitad del día, amainando a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 32

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 36 ºC en la vertiente sur, pudiendo superarse localmente en medianías 37 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste; en medianías y cumbres, viento del este a sur, amainando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 25 31

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de zonas altas. Se alcanzarán 34 ºC en la vertiente oeste y en la zona de El Paso, pudiendo superarse localmente. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste; en medianías y cumbres, viento del este a sur, amainando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 30

EL HIERRO

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el norte. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ascenso, que será ligero en las mínimas de los litorales, y podrá ser notable en las máximas de medianías del norte. Se podrán alcanzar o superar 36 ºC en la vertiente sur, pudiendo superarse localmente 37 ºC. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 - 26 °C en estas zonas. Alisio moderado, con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste; en medianías y cumbres, viento del este a sur, amainando a lo largo de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 22 28