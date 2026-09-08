Vuelta al cole en Canarias: la gestión de la ansiedad y el estrés emocional asumen el protagonismo

Tras más de dos meses de sol, playa, campus de verano y tiempo para disfrutar de la infancia, los menores canarios de Infantil y Primaria volverán al cole mañana en todas las Islas. La vuelta a las aulas pone en acción un engranaje inédito de protección mental y física para los estudiantes. Dejar atrás el salitre y el protector solar para retomar responsabilidades o cambiar de centro puede provocar cierta inquietud en los más pequeños.

Por ello, la Dirección General de Salud Pública recalca que "esta transición puede vivirse con ilusión y entusiasmo, pero también puede generar nervios, inseguridad, tristeza o preocupación". Para atajar esta realidad, o combatirla en caso necesario, el periodo lectivo estrena la incorporación de 80 psicólogos en los centros públicos del Archipiélago.

Con una dotación de 4,4 millones de euros, 42 profesionales se integran en la provincia Las Palmas y 38 en la de Santa Cruz de Tenerife. Un total de 72 de ellos se incorporan a los 36 Equipos de Orientación Educativa (dos por equipo), y los ocho restantes reforzarán los centros con más activaciones del Protocolo ante Riesgo Suicida (PIRS).

Se dará prioridad al alumnado de 12 a 18 años en institutos (IES), centros de educación especial (CEE) y de formación profesional (CIFP), donde el pasado curso se registraron cerca de 600 intervenciones por riesgo alto. Paralelamente, la Unidad para el Bienestar del Profesorado, creada en abril de 2026, ya ha tramitado 125 atenciones.

Jóvenes y niños afrontan con una mezcla de ilusión y nervios la vuelta a la rutina académica. / José Carlos Guerra

Acompañar las emociones en las aulas

Para los menores, Sanidad aconseja ajustar el sueño entre una y dos semanas antes de las clases, adelantando la hora de acostarse progresivamente. El descanso es clave para la regulación emocional; entre los 6 y 12 años se recomienda dormir de 9 a 12 horas. También conviene evitar pantallas en las dos horas previas a dormir.

Salud Pública incide en que una vuelta saludable va más allá de mochilas ligeras, cuyo peso no debe superar el 10% corporal; exige "acompañar las emociones" para garantizar el bienestar físico, mental y social. En este sentido, el organismo hace hincapié en la importancia de la alimentación y recomienda que los menores de entre 5 y 17 años realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa, ya sea caminando, jugando o practicando algún deporte.

Aulas seguras contra el calor

Este regreso lectivo coincide con condiciones climáticas adversas. Canarias arranca la semana con calor, calima y temperaturas máximas de hasta 37 grados en las Islas. Ante estas periódicas alertas, la Consejería de Educación acelera la ejecución del Plan de Adaptación a las Altas Temperaturas, dotado con 30 millones de euros. La medida más destacada es una inversión de 15 millones de euros en 349 centros para crear espacios de sombra.

A esto se suma la instalación de placas fotovoltaicas en 56 colegios y proyectos de naturalización en otras 84 infraestructuras. De forma paralela, el Proyecto Clima Escolar monitorizará en tiempo real la temperatura en el interior de las aulas del Archipiélago.

Veto digital en las aulas de Infantil

Por otro lado, la tecnología da un paso atrás en las primeras etapas escolares. El sistema público canario estrena instrucciones para retirar las pantallas interactivas multitáctiles y los dispositivos digitales de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años). Los centros tienen como límite el 30 de noviembre para trasladar estos aparatos a otros espacios comunes según decidan sus equipos directivos. La medida coincide con un cambio paulatino observado por los libreros de las islas: un progresivo retorno al papel, el bolígrafo y la escritura física para combatir la falta de concentración y estimular la memoria de los menores

Menos papeleo para el profesorado

Junto al bienestar del alumnado, la Consejería combate la burocracia con el Plan de Simplificación Administrativa y el nuevo software de gestión Doramas (basado en la plataforma Séneca de Andalucía) para reducir un 50% la carga administrativa mediante 65 medidas. El programa arranca este septiembre con 30 centros piloto de toda Canarias y se extenderá de forma progresiva a 534 colegios de Infantil y Primaria durante el primer trimestre.

Una niña se despide de su padre para subirse a la guagua del colegio en su primer día de clases. / José Carlos Guerra

Datos de fondo y ratios reducidas

En el plano educativo de fondo, la cita lectiva moviliza a unos 232.000 estudiantes preuniversitarios en la red pública canaria. El nuevo periodo destaca por la reducción de ratios: en Infantil de tres años las aulas se limitarán a un máximo de 16 alumnos, en tercero y cuarto de Primaria disminuye a 22 estudiantes, y en tercero de la ESO se reduce a 25. Para garantizar este cambio histórico, Educación ha contratado a 1.019 nuevos docentes.

Para aliviar a las familias, se destinan 11 millones de euros para la gratuidad progresiva de libros de texto (este año en primero, segundo y tercero de Primaria, primero de ESO y Grado Básico de FP). Asimismo, el Bono Infantil de 0 a 3 años asciende a 5 millones de euros (frente a los 600.000 euros del curso 2021/22), financiando los gastos en centros infantiles de familias con rentas inferiores a 40.000 euros.

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Inclusión real y fricciones presupuestarias

El curso redobla recursos de inclusión para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). La plantilla cuenta con 1.840 auxiliares educativos para atender a unos 5.000 estudiantes. El presupuesto actual es de 22 millones de euros, pero ya se licita un contrato plurianual de 26,6 millones a partir de 2027. Esto coincide con la tramitación de la Ley de Atención a la Diversidad, que cambiará el modelo de las aulas Enclave integrando de forma real al menor en su grupo ordinario.