La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: este es el calendario de inicio del curso 2026-2027 por etapas

El verano llega a su recta final y en Canarias toca volver a poner el despertador y remotar las rutinas diarias de la vida laboral y escolar. Por este motivo, el curso escolar 2026-2027 está a punto de arrancar y miles de familias del Archipiélago tienen ya la mirada puesta en mochilas, uniformes, libros, horarios y esa primera carrera de septiembre para llegar a tiempo al colegio o al instituto. El calendario escolar de Canarias fija un inicio escalonado para las distintas etapas educativas.

La vuelta a las aulas se concentra en apenas unos días. Según el calendario establecido por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el alumnado de Educación Infantil y Primaria será el primero en incorporarse, seguido por quienes cursan Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, después, Bachillerato. La organización busca repartir el regreso y permitir que los centros puedan poner en marcha de forma progresiva toda la maquinaria del nuevo curso.

Infantil y Primaria, los primeros en volver

La primera fecha marcada en rojo en el calendario es el miércoles 9 de septiembre, cuando está previsto el inicio del curso para el alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria en Canarias. Es el día que oficialmente pone fin al paréntesis veraniego para los más pequeños y devuelve el movimiento a los colegios.

Eso sí, conviene tener en cuenta una cuestión importante: la organización concreta de las primeras jornadas puede variar de un centro a otro. Los colegios publican sus horarios de presentación, acogida y adaptación, especialmente en Infantil y para el alumnado que se incorpora por primera vez.

Un niño de primaria escribe un cartel. / Jose Luis Roca

De hecho, algunos centros ya han comunicado a las familias una programación específica para esos primeros días. El CEIP La Garita, por ejemplo, ha establecido actos de presentación el 9 de septiembre y jornadas con horario reducido los días 10 y 11, antes de recuperar el horario habitual a partir del 14 de septiembre.

Esto resulta especialmente relevante para las familias con niños que comienzan Infantil de 3 años, ya que algunos colegios aplican periodos de incorporación progresiva para facilitar la adaptación al nuevo entorno escolar. Por eso, más allá de la fecha general fijada por Educación, lo recomendable es consultar las comunicaciones del propio centro.

La ESO entra en escena el 10 de septiembre

Un día después llegará el turno de la Educación Secundaria Obligatoria. El calendario escolar fija el 10 de septiembre como fecha de incorporación de este alumnado.

En la práctica, también aquí hay centros que reservan esa primera jornada para presentaciones y recepción del alumnado, dejando el comienzo de las clases ordinarias para el día siguiente.

Es lo que están haciendo varios institutos de Canarias. El IES Valle de los Nueve, por ejemplo, ha programado para el 10 de septiembre las presentaciones de los diferentes cursos de ESO y ha establecido el 11 de septiembre como inicio de las clases lectivas.

Una fórmula que permite a los estudiantes conocer su grupo, aula y tutor antes de meterse de lleno en el ritmo habitual de las clases.

En algunos centros, además, los primeros días tendrán jornada reducida. El CEO Argana, en Lanzarote, ha comunicado que el 10 de septiembre estará dedicado a las presentaciones y que las clases comenzarán el viernes 11, con un horario reducido durante esa jornada.

Por eso, aunque el calendario autonómico marca las fechas generales, el horario exacto de vuelta al instituto dependerá de cada centro.

Bachillerato, el último gran desembarco

Después de Infantil, Primaria y ESO, llegará el turno de Bachillerato, cuyo inicio está previsto para el 11 de septiembre dentro del calendario escolar de Canarias.

La diferencia puede parecer pequeña, apenas unos días, pero para las familias supone tener que organizar la vuelta de forma escalonada. Primero los más pequeños, después los adolescentes de ESO y finalmente quienes afrontan los dos cursos de Bachillerato.

Además, esta etapa tiene sus propias particularidades. Los estudiantes de 1.º y 2.º de Bachillerato tendrán que enfrentarse desde el principio a un curso especialmente importante por la carga académica y, en el caso de segundo, por la preparación de las pruebas de acceso a la universidad.

Los propios centros están comunicando estos días sus horarios de presentación. El IES Canarias, por ejemplo, ha programado las presentaciones de 1.º y 2.º de Bachillerato para el 11 de septiembre, aunque la incorporación posterior a las clases ordinarias se realiza según su organización interna.

El calendario escolar no significa que todos entren a la misma hora, este es uno de los detalles que puede generar más confusión entre las familias. Que el calendario escolar de Canarias marque un día de inicio no significa necesariamente que todos los alumnos tengan que acudir ese día a las ocho de la mañana y cumplir desde el minuto uno el horario habitual.

Los centros pueden organizar actos de presentación, jornadas de acogida, horarios reducidos o incorporaciones progresivas, especialmente durante los primeros días. Por eso, las familias deben estar pendientes de las comunicaciones enviadas por los colegios e institutos.

El calendario oficial establece el marco común, pero son los centros los que concretan buena parte de la organización práctica de esa vuelta. La Consejería de Educación mantiene publicada la documentación correspondiente al curso 2026-2027, incluidas las instrucciones de comienzo y finalización del curso.

Una vuelta al cole que empieza por fases

La fotografía general queda, por tanto, bastante clara. El 9 de septiembre arrancan Infantil y Primaria; el 10 de septiembre llega el turno de la ESO y el 11 de septiembre comienza Bachillerato.

A partir de ahí, cada colegio e instituto irá recuperando sus horarios habituales y poniendo en marcha servicios como el comedor, el transporte escolar o las actividades complementarias según su propia planificación.

Niños en comedores escolares / / JUNTA DE EXTREMADURA

En algunos centros, además, los primeros días servirán precisamente para ajustar estos servicios. El CEIP La Garita, por ejemplo, ha informado de que su comedor escolar comienza el 10 de septiembre, con horarios específicos durante las primeras jornadas y modificaciones posteriores al recuperar el horario ordinario.

La vuelta al cole, por tanto, no consiste únicamente en abrir las puertas de los centros. Detrás hay unos días de puesta a punto en los que alumnado, familias y profesorado vuelven a coger el ritmo.

Septiembre vuelve a poner en marcha la rutina familiar

Con las vacaciones ya prácticamente en el retrovisor, Canarias recuperará durante esta semana una de sus estampas más reconocibles de septiembre: calles con más tráfico a primera hora, colegios llenos, carreras para llegar al timbre y familias intentando cuadrar horarios.

Para quienes tengan hijos en diferentes etapas, además, la vuelta al cole 2026 llegará en varios capítulos. Primero serán los pequeños de Infantil y Primaria, después los estudiantes de ESO y finalmente los de Bachillerato.

La recomendación más sencilla es también la más útil: comprobar la información del centro educativo antes del primer día. La fecha general está fijada por la Consejería, pero horarios, presentaciones, transporte, comedor y posibles jornadas reducidas pueden tener una organización diferente.

El curso escolar 2026-2027 en Canarias ya tiene, por tanto, fecha de salida. El 9 de septiembre se acabará oficialmente la tranquilidad veraniega para los más pequeños y comenzará una vuelta a las aulas escalonada que, en apenas tres días, pondrá de nuevo en marcha buena parte del sistema educativo no universitario del Archipiélago.