Más de 100.000 alumnos de Infantil y Primaria regresan a las aulas de Canarias: "Tenía muchas ganas de volver a ver a mis amigos y a mi profe"

El timbre escolar de los colegios de Canarias se quita sus telarañas y vuelve a sonar este miércoles por primera vez durante el curso 2026/2027. 104.597 estudiantes de Educación Infantil y Primaria han arrancado el nuevo periodo lectivo en el Archipiélago, bajo un nerviosismo que es inferior a la expectación por el recuentro más esperado del mes de septiembre. "Estoy nervioso, pero tenía muchas ganas de volver a ver a mis amigos y a mi profe", cuenta Lucas Valencia, estudiante de cuarto de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los más pequeños del sistema educativo canario han tenido que cambiar la toalla de playa por la mochila al unísono, en una primera jornada lectiva común en todo el Archipiélago. Un centro de cada Isla ha sido seleccionado por la Consejería para que los respectivos directores insulares de Educación, junto a los de las instituciones educativas, inauguren la jornada y ofrezcan los principales datos y novedades del curso. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al consejero del área, Poli Suárez, asistieron al CEIP Tigaday, en el municipio herreño de La Frontera.

En el caso de Gran Canaria, María del Mar Méndez, directora territorial de Educación en la provincia de Las Palmas, ha sido la encargada de dar la bienvenida a la jornada lectiva y transmitir todas las novedades que trae el curso bajo el brazo. Siendo la sede el CEIP Alfredo Kraus de Tamaraceite, estuvo acompañada de la directora del centro, Lourdes Vega, quien contó que son alrededor de 200 los alumnos que están matriculados para este año escolar.

Alumnos de Educación Primaria del CEIP Alfredo Kraus observan a un compañero escribir en la pizarra digital. / José Carlos Guerra

Las aulas retoman la actividad, sí, pero lo harán con un menor ratio de estudiantes por clase: tres alumnos menos en tercero y cuarto de Primaria —de 25 a 22— y dos menos en Infantil de tres años —de 18 a 16—. Sin embargo, esto no supone un problema para el colegio Alfredo Kraus. En palabras de su directora, si bien es cierto que en el caso de Educación Infantil sí ha sido más complicado asumir esta mayor distribución espacial, han conseguido solventar los cambios de manera eficiente: "Tenemos bastante espacio y, justamente este año escolar, nos han quedado un par de aulas vacías, por lo que no tenemos ningún problema", contó Vega.

Libros de texto gratuitos

Otra de las novedades que destaca Méndez de este periodo lectivo es el comienzo de la implementación de la medida de gratuidad de los libros de texto, que afectará, en el caso de los colegios, a los tres primeros cursos de Primaria. De igual manera, también destacó el debut de Doramas, el nuevo sistema informático de la educación pública canaria, que tendrá 30 centros en la fase piloto del mes de septiembre —entre los que se incluye el CEIP Alfredo Kraus— y que llegará a 534 centros de Infantil y Primaria durante el despliegue de este curso.

"Todavía nos estamos adaptando al sistema, hoy mismo me he puesto a mandar el parte del inicio del curso. Estamos empezando con ello, poco a poco", expresó la directora del colegio grancanario. Al igual que los profesores, los niños también necesitan un periodo de adaptación: el inicio del curso para los pequeños que vuelven del verano suele ser complicado, con un lapso de aclimatación que "suele ser de unos 10 días" en el que, "si bien hay que poner normas al principio", con el paso de los días "luego todo va fluyendo", en palabras de Vega. "Tenemos un equipo muy implicado y siempre, con el apoyo de las familias, salimos adelante", aseveró.

Enzo y Lucas Valencia, alumnos de cuarto y sexto de Primaria, en el CEIP Alfredo Kraus. / José Carlos Guerra

Los nuevos retos de este curso, "que ha comenzado sin incidentes en Gran Canaria" según comentó la directora territorial Méndez, son una fuente de nerviosismo para los niños que encaran el siguiente escalón de su vida académica. "Estoy un poco nervioso, porque los exámenes son muy difíciles", dijo Lucas Valencia, de cuarto de Primaria. Su hermano, Enzo, está ya en sexto y lo que más inquietud le produce es que el año que viene tendrá que dar el salto al instituto. Sin embargo, ambos comparten las ganas de retomar la vida escolar: en el caso del mayor, "por volver a la rutina y volver a ver a mis profesores y compañeros, aunque tampoco quería que se acabase el verano", mientras que el más joven tiene claras sus ganas de compartir con sus amigos que estuvo "en un hotel todo incluido" y que salió "en un vídeo de YouTube".

Una de las posibles problemáticas que puede afectar a este inicio de curso es el aviso por altas temperaturas emitido por la Agencia Estatal de Meteorológica (Aemet). A ese respecto, Méndez matizó que se cuenta con el protocolo de altas temperaturas, "que ha recibido una serie de modificaciones en los últimos meses", pero que hasta la fecha la consejería "no ha recibido esa alerta máxima por calor": "En caso de que sea necesario, tenemos una coordinación directa con la Dirección General de Emergencias, pero esperemos que no sea así y empiece a bajar la ola de calor", explicó.

El timbre del CEIP Alfredo Kraus volvió a sonar dando la inequívoca señal a Enzo, Lucas y el resto de sus compañeros de que deben acudir a las aulas. Así acaba el verano y da comienzo un nuevo año escolar que estará repleto de risas, retos, oportunidades y dificultades para los que, el día de mañana, serán el futuro del Archipiélago.