La Aemet prevé un descenso de las temperaturas mañana jueves en Canarias, aunque aún se rozarán los 30 grados

Canarias afrontará este jueves 10 de septiembre de 2026 con un descenso general de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas de cumbre, aunque todavía se podrán superar localmente los 30 grados en algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a un aumento de la nubosidad en las zonas del norte de varias islas durante la tarde y a la posibilidad de algunas lloviznas débiles.

El escenario meteorológico será diferente según la vertiente y la altitud. Mientras Lanzarote y Fuerteventura mantendrán en general cielos despejados o poco nubosos, las islas occidentales y Gran Canaria tendrán más presencia de nubes en sus zonas septentrionales.

El viento soplará de componente nordeste, con intensidad moderada en general y algunos intervalos de fuerte en determinados puntos. La Aemet contempla incluso la posibilidad de rachas muy fuertes en algunas zonas bajas de las vertientes sureste y oeste y en determinados sectores de cumbre.

Lanzarote mantiene el calor en el sureste

En Lanzarote, los cielos estarán nubosos en el norte durante la madrugada, aunque esta situación tenderá a remitir durante las horas centrales del día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos nubosos durante la madrugada.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán entre ligera y moderadamente. A pesar de esta evolución, el calor continuará siendo relevante en determinadas zonas y se podrán superar los 30 grados de manera local en el sureste de la isla.

En Arrecife se espera una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados.

El viento será moderado del nordeste, dentro del patrón habitual previsto para buena parte del Archipiélago.

Fuerteventura también superará los 30 grados en algunos puntos

La previsión para Fuerteventura contempla cielos poco nubosos durante la mayor parte de la jornada. Durante la madrugada podrán aparecer algunos intervalos nubosos en el norte y en los litorales este y oeste.

Las temperaturas máximas descenderán, con una bajada que podría ser notable en las zonas de interior. Sin embargo, el sureste de la isla todavía podría registrar valores superiores a los 30 grados de forma local.

En Puerto del Rosario, la Aemet prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 28.

El viento del nordeste será moderado.

Gran Canaria tendrá más nubosidad en el norte

En Gran Canaria, el tiempo será más nuboso en el norte, aunque habrá algunos claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.

La Aemet no descarta lloviznas débiles al final de la jornada en el norte, especialmente en las zonas de medianías. En cuanto a las temperaturas, habrá pocos cambios o un ligero descenso en las zonas costeras, mientras que en medianías y cumbres la bajada será más acusada y podrá llegar a ser notable.

Pese al descenso térmico, todavía se podrían alcanzar los 30 grados en medianías del sur y oeste.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 23 y 27 grados.

El viento soplará del nordeste con carácter moderado y será fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste. En estos sectores no se descartan rachas muy fuertes, una posibilidad que también se contempla en las cumbres al final del día.

Tenerife: nubes al norte y viento fuerte en las cumbres

La situación meteorológica de Tenerife estará marcada por cielos poco nubosos en general, aunque el nordeste presentará condiciones más nubosas. En esta zona podrían producirse lloviznas débiles durante las últimas horas del día.

A partir de la tarde también aumentará la nubosidad en el norte y en determinadas zonas de interior del sur y oeste.

Las temperaturas permanecerán relativamente estables o bajarán ligeramente en las costas, mientras que en medianías y cumbres descenderán de forma más significativa.

En Santa Cruz de Tenerife se prevén 22 grados de mínima y 29 de máxima.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste. Durante las últimas horas podrían registrarse rachas muy fuertes en el extremo sureste y en las cumbres de la dorsal. En las cumbres centrales de Tenerife, la previsión apunta además a viento fuerte del noroeste.

La Palma podría registrar lloviznas en el norte

En La Palma, la nubosidad será más abundante en las zonas bajas del norte y el este y podrá avanzar hacia áreas de mayor altitud durante la tarde.

En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos con algunos intervalos ocasionales. La Aemet contempla la posibilidad de lloviznas débiles al final del jueves en el norte, principalmente en las medianías.

Las temperaturas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente en las costas. En las zonas interiores, medianías y cumbres se espera un descenso mayor, que puede ser notable.

El viento será moderado del nordeste y podrá alcanzar intensidad fuerte de manera ocasional en los extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma tendrá una jornada con temperaturas comprendidas entre 20 y 26 grados.

La Gomera y El Hierro tendrán más nubes por la tarde

En La Gomera predominarán los cielos poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará por la tarde en el norte. En esas zonas no se descartan lloviznas débiles durante las últimas horas, especialmente en medianías.

Las mínimas apenas variarán, mientras que las máximas experimentarán un descenso ligero a moderado. El viento será moderado del nordeste y ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste. En estos sectores podrían producirse rachas muy fuertes durante la madrugada.

San Sebastián de La Gomera tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 26.

En El Hierro, el panorama será parecido. Los cielos estarán poco nubosos en general y tenderán a cubrirse en el norte durante la tarde. También existe posibilidad de lloviznas débiles en esta zona, especialmente en las medianías.

Las temperaturas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente en las costas, mientras que descenderán en el resto de la isla.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste durante la madrugada.

En Valverde, los termómetros oscilarán entre 18 y 24 grados.