El alcalde de Arrecife exige el retorno urgente de los migrantes a Marruecos

El Ayuntamiento de Arrecife ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su preocupación por la presión migratoria que soporta Lanzarote y por las necesidades que esta situación está generando en la capital de la isla. El alcalde, Yonathan de León, reclamó durante una reunión este miércoles con representantes de la organización municipalista una mayor implicación del Gobierno de España, así como más medios para afrontar las llegadas de embarcaciones a las costas canarias.

El encuentro se celebró en la Alcaldía de Arrecife y contó con la participación del secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y del consejero del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y vicepresidente de la Federación en materia de Inmigración e Inclusión Social, Jacobo Medina.

Entre las principales peticiones planteadas por el alcalde figura el refuerzo de la vigilancia de las fronteras marítimas de Canarias. De León también defendió que el Estado estudie la aplicación de mecanismos de retorno de personas que entren irregularmente en territorio europeo, en el marco de la normativa comunitaria.

El Ayuntamiento pide más medios para las costas de Lanzarote

Yonathan de León sostiene que la posición geográfica de Canarias hace necesario reforzar los dispositivos destinados a controlar las rutas marítimas de llegada al archipiélago. El alcalde considera que las islas se encuentran en una situación especialmente expuesta dentro de las rutas migratorias atlánticas y reclama una mayor presencia de medios estatales.

En sus declaraciones, el regidor vinculó esta demanda con la necesidad de mejorar la capacidad de las administraciones y de las fuerzas de seguridad para responder ante la llegada de embarcaciones.

Uno de los puntos señalados durante la reunión fue el entorno del puerto de Naos, en Arrecife, donde se concentran parte de los desembarcos y de los dispositivos de atención asociados a estas llegadas. En esta zona también tiene su base la embarcación de Salvamento Marítimo destinada a las operaciones de rescate en el área.

El Ayuntamiento considera que la presión sobre estos servicios tiene consecuencias directas sobre la ciudad y reclama que la Administración estatal aporte los recursos necesarios para atender una situación que excede, según su planteamiento, la capacidad de respuesta municipal.

Preocupación por el CATE de Arrecife

Durante la reunión también se abordaron las condiciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado junto a la Comisaría de Policía de Arrecife.

El Consistorio ha trasladado a la FEMP su preocupación por las condiciones de estas instalaciones y ha señalado que la situación ya ha sido objeto de observaciones por parte de la Fiscalía de Canarias, según recoge la nota difundida por el Ayuntamiento.

El CATE desempeña una función temporal dentro del procedimiento de atención y custodia de las personas extranjeras que llegan de forma irregular y quedan a disposición de las autoridades. La gestión de estos dispositivos corresponde al Estado, mientras que otras administraciones participan en diferentes ámbitos relacionados con la atención social y humanitaria.

La cuestión de las instalaciones y los recursos disponibles constituye, por tanto, uno de los asuntos que Arrecife quiere trasladar al ámbito estatal a través de la FEMP.

La llegada de pateras concentra buena parte de la preocupación

El Ayuntamiento también ha advertido de la posibilidad de que aumenten las llegadas durante los próximos meses.

De León ha defendido que las administraciones locales no pueden afrontar por sí solas las consecuencias de este fenómeno. Desde su perspectiva, la respuesta debe contar con la participación coordinada del Estado, Canarias, los cabildos y los ayuntamientos.

La FEMP ofrece su interlocución con el Gobierno central

Luis Martínez-Sicluna trasladó durante el encuentro la disposición de la FEMP para acompañar al Ayuntamiento de Arrecife en las actuaciones que considere necesarias y para trasladar sus demandas al Gobierno de España.

El secretario general de la Federación defendió el papel de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía y señaló que las corporaciones locales necesitan disponer de recursos y respaldo cuando deben hacer frente a situaciones de una dimensión que supera su ámbito de actuación.

Jacobo Medina anuncia nuevas reuniones en Madrid

Por su parte, Jacobo Medina valoró el encuentro como una oportunidad para trasladar directamente a la FEMP la situación que atraviesan Lanzarote y Canarias.

El vicepresidente de la Federación en materia de Inmigración e Inclusión Social defendió que los municipios y las islas no deben asumir en solitario las consecuencias derivadas de la presión migratoria y apostó por mantener abierta una vía de trabajo con las distintas administraciones.

Medina anunció además que habrá nuevas reuniones en Madrid con integrantes de la Comisión de Inmigración e Inclusión Social de la FEMP y con la presidencia de la organización.

El objetivo será continuar trasladando las demandas planteadas desde Lanzarote y mantener la cuestión migratoria dentro de la agenda de la Federación.

Según explicó, el encuentro celebrado en Arrecife debe servir como punto de partida para continuar con ese trabajo institucional durante las próximas semanas.

Debate sobre el control de las fronteras marítimas

Una parte destacada de la intervención del alcalde estuvo relacionada con el control de las fronteras marítimas y los mecanismos de retorno de personas que acceden irregularmente a la Unión Europea.

De León reclamó al Gobierno central que incremente la vigilancia en las aguas próximas a Canarias y defendió la aplicación de los instrumentos previstos por la legislación europea para los procedimientos de retorno.

La normativa comunitaria en materia de migración y asilo establece procedimientos específicos para el control de las fronteras exteriores y el retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo. Su aplicación concreta depende del marco jurídico correspondiente y de las competencias de los Estados miembros.

El caso de Ceuta, presente en las declaraciones del alcalde

Durante sus declaraciones, Yonathan de León también hizo referencia a la situación registrada en Ceuta a finales de julio, que utilizó como argumento para defender un refuerzo de la protección de las fronteras españolas.

El alcalde considera que los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma evidencian la necesidad de mejorar los mecanismos de vigilancia y protección territorial. Desde su punto de vista, esa cuestión también afecta a Canarias debido a la condición del archipiélago como frontera exterior de la Unión Europea.

Las declaraciones se producen después de que el Ayuntamiento de Arrecife promoviera la semana anterior una manifestación de apoyo a Ceuta, en el marco del llamamiento realizado por la FEMP.

El encuentro posterior con la Federación permitió, según el Consistorio, trasladar directamente las reivindicaciones relacionadas con Lanzarote y analizar posibles vías de colaboración institucional.

Arrecife reclama que los municipios no afronten solos la situación

La posición defendida por el Ayuntamiento de Arrecife parte de una idea central: la gestión de la migración irregular requiere coordinación entre las distintas administraciones.

La corporación municipal considera que los efectos de las llegadas no terminan en el momento del desembarco. Las personas que llegan necesitan atención inicial y los dispositivos de recepción deben disponer de medios suficientes, mientras que las autoridades competentes deben desarrollar posteriormente los procedimientos administrativos previstos por la legislación.

Para el Ayuntamiento, esta cadena de actuaciones tiene una incidencia directa en los servicios públicos y en el funcionamiento de la ciudad, especialmente en las zonas portuarias donde se concentran los dispositivos de emergencia y atención.

Por ello, De León ha reclamado una mayor aportación de recursos humanos y materiales por parte del Estado y una planificación que tenga en cuenta las características de Lanzarote como isla receptora de llegadas.