Arranca el curso en Canarias: Educación Infantil y Primaria inauguran la vuelta al cole en las aulas de todo el Archipiélago

Las vacaciones de verano han llegado a su fin para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que vuelve este miércoles, 9 de septiembre, a las aulas de todo el Archipiélago.

Miles de escolares canarios retoman la rutina académica en una jornada clave que inaugura el curso escolar 2026/2027 en la educación obligatoria, movilizando a la mayor parte del colectivo preuniversitario del Archipiélago, que ronda los 232.000 estudiantes en la red pública.

El regreso a los colegios este 9 de septiembre llega acompañado de importantes transformaciones en el día a día de las aulas, orientadas a mejorar la atención personalizada, reducir la brecha digital temprana y apoyar el bolsillo de las familias.

Las claves del regreso a los colegios desde hoy

Los centros educativos de Infantil y Primaria estrenan este miércoles un modelo pedagógico adaptado a las nuevas demandas sanitarias, emocionales y de aprendizaje:

Principales novedades en Infantil y Primaria

Aulas con menos alumnos: Entra en vigor la reducción del ratio a 16 estudiantes en Infantil de 3 años y a 22 alumnos en 3.º y 4.º de Primaria , medida que se ampliará a la totalidad de la etapa en los próximos cursos.

Entra en vigor la reducción del ratio a y a , medida que se ampliará a la totalidad de la etapa en los próximos cursos. Retiro de pantallas digitales: Arranca la reubicación fuera de las aulas de Infantil de las pantallas multitáctiles para potenciar la escritura manual, la lectura en papel y el desarrollo de la memoria en edades tempranas.

Arranca la reubicación fuera de las aulas de Infantil de las pantallas multitáctiles para potenciar la escritura manual, la lectura en papel y el desarrollo de la memoria en edades tempranas. Gratuidad de libros de texto: Una partida de 11 millones de euros financia el material gratuito de 1.º, 2.º y 3.º de Primaria (además de 1.º de la ESO y Grado Básico), alivando el impacto financiero del inicio de curso a miles de hogares.

Una partida de 11 millones de euros financia el material gratuito de (además de 1.º de la ESO y Grado Básico), alivando el impacto financiero del inicio de curso a miles de hogares. Comedores más saludables: Los comedores escolares implantan de forma definitiva la limitación estricta de ultraprocesados y fritos, aumentando la presencia de fruta fresca, hortalizas, legumbres y productos de producción ecológica.

Calendario progresivo: la ESO, Bachillerato y la Universidad

Tras la incorporación de Infantil y Primaria en el día de hoy, el resto de las etapas educativas del Archipiélago irán activándose de forma escalonada a lo largo de la semana:

Jueves, 10 de septiembre: Inicio de las clases para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) , etapa en la que el ratio se reduce a 25 alumnos en 3.º curso. En Secundaria se priorizará la implantación del nuevo programa de salud mental , que cuenta con 80 psicólogos para la prevención del riesgo suicida y la detección precoz.

Inicio de las clases para la , etapa en la que el ratio se reduce a 25 alumnos en 3.º curso. En Secundaria se priorizará la implantación del nuevo programa de , que cuenta con 80 psicólogos para la prevención del riesgo suicida y la detección precoz. Viernes, 11 de septiembre: Vuelta a las aulas para los estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos.

Vuelta a las aulas para los estudiantes de y ciclos formativos. Ámbito Universitario: Tras la apertura de la Universidad de La Laguna (ULL) en la jornada de ayer, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) inicia hoy sus clases, coincidiendo con las negociaciones entre los rectores y el Gobierno autonómico por el modelo de financiación plurianual.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife