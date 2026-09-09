Betancort reclama al Estado recuperar el SIVE en el norte de la isla ante el aumento de los riesgos por la llegada de pateras en las costas de Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y diputado del Grupo Nacionalista Canario, Oswaldo Betancort, ha reclamado al Gobierno de España que retome el proyecto para instalar y poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Guinate, en el municipio de Haría.

La petición llega después de que, según ha denunciado el dirigente insular, el Estado haya dado por finalizado el expediente relacionado con esta infraestructura, cuya instalación había sido planteada para reforzar la vigilancia de las aguas próximas a Lanzarote.

Betancort considera que la decisión debe revisarse teniendo en cuenta la situación de las costas de la isla y su posición dentro de la denominada Ruta Canaria de migración marítima. A su juicio, las necesidades de vigilancia son ahora mayores que cuando se planteó inicialmente la estación de Guinate.

El SIVE es un sistema utilizado por la Guardia Civil para la vigilancia de las fronteras marítimas, mediante tecnologías destinadas a detectar, identificar y realizar el seguimiento de embarcaciones. La propia Guardia Civil explica que el sistema combina estaciones de vigilancia, radares y sensores optrónicos conectados con centros de mando y control.

El proyecto de Guinate quedó sin estación operativa

El presidente del Cabildo ha recordado que la infraestructura prevista en Guinate llegó a entrar en fase de ejecución, aunque posteriormente las instalaciones sufrieron un acto vandálico.

Según la información trasladada por Betancort, después de aquel incidente el Gobierno de España manifestó su intención de completar el proyecto. Sin embargo, las preguntas formuladas posteriormente por el senador lanzaroteño Pedro San Ginés habrían permitido conocer que la Secretaría de Estado de Seguridad resolvió en mayo de 2025 el expediente de emergencia relacionado con esta actuación.

La consecuencia, según denuncia el presidente insular, es que actualmente no existe un proyecto en marcha para instalar la estación sensora del SIVE en Guinate.

Oswaldo Betancort, en el Parlamento de Canarias / La Provincia

Betancort considera que esta situación deja pendiente una infraestructura que, en su opinión, puede resultar relevante para reforzar la capacidad de vigilancia marítima de Lanzarote.

Migración y narcotráfico, entre los argumentos de la reclamación

La petición de Betancort se produce en un contexto que el presidente del Cabildo vincula tanto con la llegada de embarcaciones procedentes de África como con la evolución de las redes dedicadas al tráfico de drogas.

El dirigente nacionalista sostiene que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa y utilizan embarcaciones con mayores prestaciones, lo que, según su planteamiento, hace necesario disponer de sistemas tecnológicos capaces de detectar movimientos marítimos con antelación.

En este sentido, Betancort considera que la vigilancia de las costas no debe limitarse al control de las embarcaciones utilizadas para el traslado irregular de personas, sino que también debe tener en cuenta la actividad relacionada con el narcotráfico y otros tráficos ilícitos.

El Cabildo reclama más medios para la vigilancia marítima

Betancort sostiene que Lanzarote necesita contar con más tecnología y capacidad de respuesta debido a su ubicación geográfica y a la evolución de las rutas marítimas.

Su reclamación se dirige directamente al Estado, al tratarse de una infraestructura vinculada a las competencias de vigilancia fronteriza y a los medios de seguridad desplegados por la Administración General del Estado.

El presidente insular también ha cuestionado la posición del Partido Socialista respecto a las demandas de Canarias en materia migratoria. En sus declaraciones, acusa al PSOE de no respaldar suficientemente las necesidades planteadas desde las islas y utiliza el caso del SIVE de Guinate como ejemplo de esa discrepancia política.