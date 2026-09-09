Canarias baja a 107 días la espera para operarse, pero crece la lista

Canarias ha reducido en tres años de 153 a 107 días el tiempo medio de espera para una operación, una mejora de 46 días que sitúa al Archipiélago por debajo de la media nacional, fijada en 121 días. Sin embargo, el último balance deja también una señal de alerta: el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha aumentado un 7,8% en el último año.

A 30 de junio de 2026, un total de 34.382 personas permanecían pendientes de una intervención quirúrgica en Canarias. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, presentó este miércoles los datos en el Parlamento regional y defendió que la evolución de los últimos tres años mantiene una tendencia positiva pese al repunte interanual del número de pacientes.

De 153 a 107 días para entrar en quirófano

La principal mejora se concentra en la demora media quirúrgica.

En junio de 2023, los pacientes esperaban de media 153 días para una intervención. Tres años después, ese tiempo se ha reducido hasta 107 días.

La lista de espera quirúrgica también acumula un descenso del 5,5% respecto a junio de 2023, mientras que el número de pacientes que llevan más de seis meses esperando se ha reducido de 9.457 a 6.047.

Eso supone 3.410 personas menos en el tramo de mayor demora, una caída del 36%.

Además, Canarias cumple ya un año con su demora quirúrgica por debajo de la media nacional.

Menos espera para una consulta: 18 días de reducción

La mejora también alcanza a las consultas externas.

La espera media ha pasado de 162 a 144 días, lo que supone 18 días menos.

De las 27 especialidades analizadas, doce han conseguido reducir el número de pacientes pendientes. Oftalmología y Otorrinolaringología figuran entre ellas.

Junto con Dermatología, Rehabilitación y Traumatología, estas áreas concentran el 66% de la lista de espera de consultas, en parte por el incremento de la demanda asociado al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónicas.

Las pruebas diagnósticas registran una caída del 14%

Otro de los datos más favorables aparece en las pruebas diagnósticas.

La lista de espera se ha reducido un 14% en un año, hasta situarse en 22.006 personas.

Son 3.627 pacientes menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior y el tercer descenso consecutivo de este indicador.

Según Sanidad, se trata además de la caída más pronunciada registrada en los últimos años.

La lista quirúrgica aumenta pese a bajar la demora

El balance presenta, sin embargo, una paradoja.

Aunque los pacientes esperan de media dos días menos que hace un año para operarse, el número total de personas pendientes de cirugía ha aumentado un 7,8% interanual, hasta las 34.382.

La mediana se mantiene en 70 días, lo que significa que la mitad de los pacientes que esperan una intervención son operados en ese plazo o antes.

Sanidad vincula parte del incremento de la lista a las jornadas de huelga médica desarrolladas durante el primer semestre en el contexto del conflicto estatal por la reforma del Estatuto Marco.

Entre enero y junio, la actividad quirúrgica con medios propios descendió un 3%, con 147.811 intervenciones realizadas.

El Plan Activa y la cirugía ambulatoria, entre las claves

La Consejería atribuye la reducción de los tiempos de espera a varias medidas desarrolladas durante los últimos tres años.

Entre ellas destaca el Plan Activa, la priorización de los pacientes con mayor demora, el impulso de la cirugía mayor ambulatoria y el seguimiento mensual de la actividad de los hospitales.

En consultas también se han reforzado herramientas como la telemedicina, las consultas de alta resolución y la coordinación entre Atención Primaria y los especialistas hospitalarios.

A estas medidas se suman el Visor de Historia Clínica Unificada, diseñado para evitar duplicidades, y el sistema de recordatorio de citas por SMS para reducir las ausencias.

330 médicos incorporados para reforzar el sistema

Sanidad también ha puesto el foco en la plantilla.

El Servicio Canario de la Salud aprobó en julio un programa de retención del talento que ha permitido contratar a 330 médicos de distintas especialidades.

El principal reto continúa siendo reducir tanto el número de pacientes pendientes como los tiempos de espera, especialmente en cirugía y consultas.

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Los últimos datos muestran una evolución favorable en la demora, aunque el aumento interanual de pacientes pendientes de operación confirma que las listas de espera continúan siendo uno de los grandes desafíos de la sanidad pública canaria.