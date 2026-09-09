Canarias no lee ni resuelve problemas: los retos y dificultades del sistema educativo en el Archipiélago

España se hunde en educación. Y con el conjunto del país lo hace también Canarias. Los estudiantes no entienden lo que leen ni, en su mayoría, están preparados para resolver problemas o ecuaciones. La comprensión lectora de los adolescentes canarios marca mínimos históricos en el Informe PISA, el examen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al que se someten 760.000 alumnos de 90 países (30.000 españoles, 1.645 de ellos isleños, de entre 15 y 16 años), pero las Matemáticas siguen siendo el gran talón de Aquiles.

PISA puso de manifiesto este martes una realidad nada halagüeña en el conjunto del territorio nacional. Canarias no se salva de los malos datos. Aunque la región logra salir de la última posición en competencia científica y en mates (puesto en el que se situaba en 2022, anterior informe revelado), y de la antepenúltima en lectura, sigue por debajo de la media nacional. Eso sí, intenta reducir la brecha con el resto del país con un descenso menos abrupto.

La OCDE, con los resultados de unas pruebas ejecutadas en mayo de 2025 en 50 centros del Archipiélago, es clara: el 39,3% del alumnado canario está por debajo del nivel 2 en Matemáticas, el 33,7% en Lectura y el 26,6% en Ciencias. Ese nivel 2 es el que el organismo utiliza como referente de las competencias mínimas. Por debajo lo considera "bajo rendimiento". En el punto contrario, en los niveles de "alto rendimiento", solo están entre el 2 y 3% de los estudiantes de las Islas. Si se atienden a las tres áreas competenciales, un 53,3% de la muestra logra un rendimiento adecuado simultáneamente, mientras que un 21,1% se sitúa por debajo del nivel aceptable en las tres a la vez.

De las tres materias, Ciencias es la que presenta mejores resultados en promedio: las diferencias son de 8 puntos respecto a España y 13 respecto a la OCDE, mientras que en Lectura son de 6 y 15 puntos, respectivamente. La grieta más amplia se produce en Matemáticas, donde Canarias se sitúa 15 puntos por debajo de España y 21 puntos por debajo de la OCDE.

Pero aunque el gran problema de los estudiantes canarios sean las matemáticas, si se atiende al anterior informe publicado, la comprensión lectora baja 18,1 puntos, lo que supone una caída menor que la de España, en 23 puntos. En Matemáticas, el Archipiélago retrocede menos que el resto del país: -4,6 frente al desastre de -16 puntos de la media nacional. Por último, en Ciencias, Canarias desciende 3,6 puntos, de nuevo, menos que el conjunto (-8). Para que se hagan una idea, la OCDE calcula que cada 20 puntos supone, aproximadamente, la pérdida de un año de conocimiento.

Menor retroceso relativo

A partir de los datos, el organismo analiza las fortalezas y los retos del sistema educativo. El menor retroceso relativo en el rendimiento está en la parte positiva de la tabla: aunque las competencias caen, lo hacen de manera más moderada, especifica el informe. La autorregulación del aprendizaje, un clima de seguridad favorable (más del 88% de los chicos se sienten seguros en su centro) y el uso y acceso a infraestructuras digitales son puntos positivos de la educación en las Islas.

Hay otro factor clave: las actitudes favorables hacia la ciencia. "El alumnado canario disfruta comparativamente más de la resolución de problemas complejos y mantiene creencias más sólidas sobre la naturaleza del conocimiento científico, en ambos casos por encima de la media de la OCDE", describe el informe.

Pero hay retos pendientes, y no son sencillos de resolver. La OCDE tira de las orejas a las administraciones y reclama que presten atención. El primero, el bajo nivel en Matemáticas: es la competencia con peor rendimiento y a mayor distancia del resto de España. El segundo, el retroceso en Lectura, que alcanza los peores valores históricos. "El bajo rendimiento es generalizado y persistente. La repetición de curso señala la importancia de intervenir sobre las trayectorias", expone el informe, que también critica "problemas de conducta y violencia, incluyendo hacia el profesorado, y elevados niveles de ruido", así como "recursos limitados para el bienestar de los alumnos, ya que solo 11,7% de los centros tiene más del 20% del personal dedicado a esta función".

Actividades científicas e IA

Otras de las debilidades de Canarias están en la "brecha en el acceso a dispositivos y condiciones para el profesorado", la falta de participación efectiva en acciones medioambientales y la escasa implicación en prácticas y actividades científicas.

La Inteligencia Artificial también sale a relucir en el documento: "Desarrollo insuficiente del pensamiento crítico ante la Inteligencia Artificial. Pese al uso extendido de la IA como apoyo al aprendizaje, solo un tercio del alumnado evalúa con frecuencia la fiabilidad de la información que generan estas herramientas".

Con los resultados en la mano, la OCDE no los atribuye a una sola causa, pero sí reclama intervenciones. La primera, que se refuerce la comprensión lectora, el vocabulario académico y se trabaje en la interpretación de fuentes y la argumentación; la segunda, repensar Matemáticas para priorizar el razonamiento, la interpretación de gráficos y la resolución de problemas contextualizados para reducir el porcentaje de alumnos que no llega al nivel mínimo.

Tutorías en cuanto se detecten problemas de asistencia, puntualidad y repetición, así como monitorizar periódicamente a los alumnos con bajo rendimiento y las diferencias por sexo y origen, reforzar el vocabulario académico en mates y Ciencias, y hacer un mayor uso del mundo digital con finalidad de aprendizaje son otros de los requerimientos del organismo para intentar frenar, si es posible, la debacle en conocimientos.