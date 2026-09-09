El caos aéreo en Reino Unido deja atrapados a turistas en Canarias: qué hacer si cancelan tu vuelo
Un fallo en el sistema de control aéreo británico provoca cancelaciones y retrasos en conexiones con las islas, con Lanzarote como uno de los puntos más afectados
Miles de turistas británicos que tenían previsto regresar desde Canarias a Reino Unido se han visto afectados por el caos aéreo provocado por un fallo en el sistema de control del tráfico aéreo británico. La incidencia ha obligado a cancelar vuelos, reprogramar conexiones y ampliar estancias de algunos viajeros que no han podido volver a sus hogares cuando estaba previsto.
El problema se originó tras un fallo informático en el sistema del proveedor británico de control aéreo NATS, que provocó una cadena de retrasos y cancelaciones en varios aeropuertos del Reino Unido y terminó afectando a las rutas internacionales con las islas.
Lanzarote, una de las islas más afectadas
Uno de los puntos donde se ha dejado notar el impacto ha sido el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, donde varios vuelos con origen o destino en Reino Unido sufrieron cancelaciones y retrasos.
Las conexiones con aeropuertos británicos como Londres Gatwick, Luton, Manchester, Birmingham, Edimburgo, Newcastle, Bristol o Glasgow se vieron afectadas por la falta de disponibilidad de aeronaves y tripulaciones que quedaron fuera de sus bases.
La consecuencia fue que algunos viajeros tuvieron que permanecer más tiempo en la isla a la espera de una nueva conexión.
¿Qué pasa si cancelan tu vuelo?
Ante una cancelación, los pasajeros tienen una serie de derechos reconocidos por la normativa europea cuando el vuelo está operado por una compañía comunitaria o sale desde un aeropuerto de la Unión Europea.
La aerolínea debe ofrecer:
- reubicación en el siguiente vuelo disponible hasta el destino final;
- comida y bebida suficiente durante la espera;
- alojamiento y transporte al hotel si es necesario pasar una noche adicional;
- información sobre el estado de la incidencia.
La compañía no puede limitarse a devolver el importe del billete si el pasajero necesita llegar a su destino y existen alternativas de transporte.
¿Hay derecho a una indemnización?
No todas las cancelaciones dan derecho a una compensación económica.
Cuando la causa está relacionada con circunstancias extraordinarias, como determinados fallos técnicos o problemas de control aéreo ajenos a la aerolínea, la compañía puede quedar exenta de pagar una indemnización.
Sin embargo, los pasajeros mantienen sus derechos de asistencia y recolocación.
Qué hacer si tu vuelo desde Canarias a Reino Unido está afectado
Las recomendaciones para los viajeros son:
- consultar primero el estado del vuelo con la aerolínea;
- no acudir al aeropuerto hasta confirmar la situación si la compañía lo indica;
- guardar billetes, comunicaciones y justificantes de gastos;
- reclamar los derechos correspondientes si la compañía no facilita asistencia.
El efecto dominó del fallo en Reino Unido vuelve a poner de manifiesto la alta dependencia de Canarias del mercado británico, uno de sus principales emisores turísticos, y cómo una incidencia en otro país puede terminar afectando a miles de viajeros que se encuentran en las islas.
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