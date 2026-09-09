Clavijo inaugura en El Hierro el curso escolar que tendrá menos alumnos y más docentes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha inaugurado este miércoles en El Hierro el curso escolar en Educación Infantil y Primaria, que se caracterizará, según los responsables educativos del Archipiélago, por una reducción de las ratios en las aulas y un mayor número de docentes.

En la inauguración del curso, que se celebró en el CEIP Tigaday de La Frontera (El Hierro), Clavijo estuvo acompañado, entre otros, por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.

Una nota del Gobierno indica que el curso comienza con 232.014 estudiantes matriculados en las enseñanzas no universitarias, una cifra que es "provisional", ya que el periodo de matriculación permanece abierto para Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Pese a la reducción de alumnado respecto a los últimos años, el Gobierno de Canarias ha asegurado que continúa reforzando los recursos del sistema educativo público hasta alcanzar la mayor plantilla docente de su historia al inicio de curso.

Antes de completar los nombramientos previstos durante este mes, Canarias cuenta con 29.046 docentes, 2.351 plazas más que al inicio de la presente legislatura, según los datos del Gobierno.

Fernando Clavijo considera que este crecimiento de los recursos humanos pretende mejorar la calidad del sistema educativo y ha subrayado que hay menos alumnado pero más profesorado. En el acto, el presidente de Canarias incidió en que la educación es una prioridad para el Gobierno porque de ella dependen buena parte de las oportunidades futuras.

El consejero de Educación se refirió a las novedades con las que se inicia el curso como la reducción progresiva de las ratios hasta la incorporación de nuevas herramientas como Doramas, con la que se quiere aliviar la carga burocrática del profesorado.

Suárez recordó el papel desempeñado por el CEIP Tigaday en el desarrollo de la escolarización temprana en Canarias, al convertirse en el primer centro público del archipiélago en ofrecer de forma completa los tres niveles del primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años.

La jornada comenzó con una visita al aulario del primer ciclo de Educación Infantil, situado en un edificio anexo al colegio y a continuación, la actividad se trasladó al edificio principal del CEIP Tigaday, donde tuvo lugar la inauguración oficial del curso escolar, con los estudiantes como protagonistas.

La apertura corrió a cargo del grupo de música y baile tradicional canario Tejeguatito, integrado por alumnado del propio colegio, que interpretó distintas piezas del folclore de las islas y tras las intervenciones institucionales, la música volvió a protagonizar el cierre, esta vez de la mano del timplista Neyhel Alonso, antiguo estudiante del CEIP Tigaday, acompañado por las solistas Kendra Guadarrama y Fabiola Febles y por Atilano Morales, a la guitarra.

Este curso, el CEIP Tigaday cuenta con 321 estudiantes, de los que 129 cursan Educación Infantil y 192, Educación Primaria.

El programa Doramas

Entre las principales novedades del curso 2026/27 destaca también la puesta en marcha de Doramas, considerada una de las medidas "estratégicas" impulsadas durante la legislatura para modernizar la gestión educativa y reducir la carga burocrática de docentes y equipos directivos.

Su implantación comienza este mes de septiembre en una treintena de centros piloto de todas las islas y se extenderá progresivamente durante el primer trimestre a 534 centros de Educación Infantil y Primaria.

Posteriormente, el sistema llegará al resto de enseñanzas durante los dos próximos cursos, y de esta forma completar una transformación progresiva de la gestión educativa en todo el archipiélago.

El curso 2026/27 supone el segundo año de aplicación del plan plurianual para reducir el número máximo de estudiantes por aula.

En esta ocasión, el límite en los grupos de tres años de Educación Infantil pasa de dieciocho a dieciséis estudiantes; en tercero y cuarto de Educación Primaria, de veinticinco a veintidós; y en tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de treinta a veinticinco.

La reducción se suma a la aplicada el pasado curso en los grupos de cuatro y cinco años de Infantil, primero y segundo de Primaria y primero y segundo de ESO. El objetivo es completar el proceso en el curso 2027/28 con máximos de dieciséis, dieciocho y veinte estudiantes en Infantil, veintidós en Primaria y veinticinco en Secundaria.

Gratuidad de los libros

Otra de las principales medidas del curso es la implantación progresiva del Programa de Acceso al Uso Gratuito de Libros de Texto, una medida estructural dotada con once millones de euros que beneficiará inicialmente a setenta mil estudiantes y cuyo objetivo es alcanzar los 185.000 cuando se complete su desarrollo.

El Gobierno destaca que otro de los principales ejes del curso es la inclusión y los centros educativos cuentan desde su inicio con 1.840 profesionales para atender a más de cinco mil estudiantes con necesidades educativas especiales.

La inversión destinada a este personal alcanza actualmente los veintidós millones de euros, nueve millones más que en 2023.

La red especializada continúa igualmente creciendo con 48 nuevas aulas Enclave, hasta alcanzar las 382 en Canarias; un nuevo Centro de Educación Especial (CEE) en Adeje, Tenerife, y cuatro nuevos centros con proyectos específicos de inclusión para alumnado con trastorno del espectro del autismo.

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El curso incorpora también ochenta profesionales de la Psicología que prestarán inicialmente atención en 250 centros, con especial prioridad para el alumnado de entre doce y dieciocho años.