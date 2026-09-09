Domínguez elude aclarar si el PP canario apoyará la financiación en el Congreso y tilda a Sánchez de «traidor y mentiroso»

El primer pleno del Parlamento de Canarias tras las vacaciones estivales, que inicia el último curso de la legislatura, adelanta lo que va a ocurrir en lo que queda de mandato antes de las elecciones de mayo de 2027.

La Cámara canaria ya se ha puesto en modo precampaña, y este miércoles fue escenario de un bronco cara a cara entre la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, y el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez (dirigente en las Islas de los populares), y entre el socialista Manuel Hernández Cerezo, y la consejera de Hacienda (PP) Matilde Asián, en su primera aparición tras su 'desmarque' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el pasado viernes 4 de septiembre. El debate giró en torno al nuevo modelo de financiación autonómica y la incertidumbre sobre el sentido del voto de los diputados del Partido Popular canario en las Cortes Generales para apoyarlo.

El PSOE exige definir la posición del PP canario

Durante su pregunta al vicepresidente sobre si el archipiélago estará mejor financiado tras el acuerdo entre el Estado y Canarias, Nira Fierro subrayó que la legislatura ha estado marcada por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes y por el debate sobre la financiación de los servicios públicos. Fierro destacó que la propuesta del Gobierno de España supone 1.300 millones de euros más para Canarias, una oferta respaldada por el propio presidente regional y por Coalición Canaria, socios en el Gobierno canario del PP.

La portavoz socialista denunció la «sangrante ausencia» del Partido Popular y del propio Domínguez en este proceso, al que reprochó que no acudiera él mismo al CPFF, y el Gobierno canario tuviera que mandar a la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC ) para aprobar el nuevo sistema junto a Cataluña -con la oposición de 11 comunidades del PP y dos del PSOE-. Asimismo, criticó que la consejera de Hacienda estuviera "de vacaciones" a finales de julio y la semana previa a la aprobación del sistema de financación, lo que obligó a delegar el voto favorable en Barreto.

Fierro emplazó a Domínguez a aclarar su postura: «¿Por qué no le exige a los diputados del Partido Popular de Canarias en el Congreso que voten a favor de 1.300 millones de euros más para Canarias? ¿O es que los van a rechazar?». Finalmente, acusó a los populares de estar en el Ejecutivo «para calentar el sillón» y de «traicionar a esta tierra».

Domínguez tilda a Sánchez de «traidor y mentiroso»

En su turno de réplica, el vicepresidente Manuel Domínguez no aclaró si el PP respaldará la propuesta en el Congreso de los Diputados y centró su intervención en arremeter contra la gestión socialista. Domínguez afirmó que Canarias está mejor financiada con el actual Gobierno porque «ya no destinamos el dinero de los canarios para las juergas del 'Tito Berni' o para comprar mascarillas falsas».

A continuación, el vicepresidente expresó categóricamente su desconfianza hacia el presidente del Gobierno central: «No me fío de Pedro Sánchez. No me fío del gobierno de Pedro Sánchez, sencillamente porque es un gobierno traidor y mentiroso». Para argumentar su rechazo, expuso diversas partidas estatales pendientes de ejecución en el archipiélago: 100 millones de euros acordados para la reconstrucción de La Palma que no han sido transferidos; 43 millones de euros para vivienda; o 42 millones de euros destinados a planes de empleo.

Domínguez cuestionó la veracidad de las cifras anunciadas por el Ejecutivo estatal y advirtió de que «nos van a mentir». Asimismo, sostuvo que las mejoras logradas se deben a la «presión constante» ejercida por el Partido Popular y acusó a los miembros del PSOE canario de actuar como «súbditos del Gobierno de España».

El debate no solo evidenció la incógnita sobre la postura del Partido Popular isleño en las Cortes Generales, sino que sumó un tenso cara a cara centrado en la figura de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asian, por sus ausencias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El PSOE acusa a Matilde Asian de «deslealtad"

Durante la sesión de control, el diputado socialista Manuel Hernández dirigió una reprochable actuación a la consejera de Hacienda afirmando que «para defender los intereses de Canarias hay que estar». Hernández le recriminó haber declinado asistir a las dos reuniones decisivas del CPFF —el 29 de julio y el 4 de septiembre— alegando días libres y vacaciones, y delegando de forma inédita el voto en Nieves Lady Barreto.

El parlamentario socialista sostuvo que Asian antepuso la disciplina de su partido a sus obligaciones institucionales, convirtiendo la Consejería de Hacienda en «una sucursal de Génova teledirigida por el señor Feijóo». Por ello, concluyó que la consejera ha quedado «políticamente inhabilitada» para seguir al frente del cargo.

Cero euros del Estado

En su respuesta, Matilde Asian rechazó la agresividad de la crítica y defendió su "lealtad" al Gobierno canario y el acuerdo sobre financiación autonómica pero coincidió con el vicepresidente Manuel Domínguez en no fiarse del Ejecutivo central. Además sostuvo que la propuesta inicial del Gobierno central de 611 millones de euros era «insuficiente» y dejaba a Canarias en el último lugar en financiación per cápita.

Asian aseguró que su firmeza pública contribuyó a que, bajo la dirección del presidente autonómico, Fernando Clavijo, se lograran 726 millones de euros adicionales en mecanismos de compensación, alcanzando un total de 1.337 millones de euros. «Puedo ir con la cabeza muy alta. Si el sistema era tan magnifico con los 611 millones, ¿por qué ha habido que completarlo ahora?», cuestionó a los socialistas. Asimismo, justificó su desconfianza hacia el Estado señalando que de las promesas y del presupuesto de 2026 ha llegado a las islas «cero euros».