El encuentro estatal de migraciones pone el foco en los barrios de Canarias como espacios clave para la convivencia

Lanzarote acoge durante los días 9 y 10 de septiembre el Encuentro Estatal sobre Planificación en Gestión de las Migraciones, Diversidad Cultural y Convivencia Social desde las administraciones públicas (MIGRADMI 2026), espacio dedicado a analizar las migraciones, la diversidad cultural y la inclusión desde una perspectiva cercana al territorio. La tercera edición de esta iniciativa reúne a unas 300 personas, entre representantes de administraciones públicas, profesionales y miembros de entidades sociales, con el objetivo de intercambiar experiencias y buscar herramientas que permitan mejorar la convivencia en los barrios.

El encuentro está promovido por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, junto a la Universidad de La Laguna y su Fundación General, en el marco del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural.

Durante la inauguración, la consejera del área, Candelaria Delgado, defendió la necesidad de abordar las políticas migratorias también desde el ámbito local y desde los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana. En su opinión, acercar el análisis al territorio permite comprender mejor los retos relacionados con la inclusión y la convivencia.

La responsable autonómica destacó además que el encuentro haya comenzado con el aforo completo, algo que, según señaló, refleja el interés que despiertan actualmente cuestiones como las migraciones, la diversidad y la convivencia.

El barrio como punto de partida para la integración

La principal novedad del enfoque de MIGRADMI 2026 es el protagonismo otorgado al barrio como espacio de intervención. La organización considera que es en estos entornos donde la convivencia se manifiesta de forma más directa y donde las políticas públicas tienen un impacto concreto sobre la población.

En los barrios se concentran buena parte de los servicios y espacios utilizados habitualmente por la ciudadanía, desde colegios y centros de salud hasta servicios sociales, asociaciones, instalaciones deportivas y espacios culturales. Son también lugares donde se generan relaciones entre vecinos, aunque pueden surgir situaciones de conflicto, exclusión o discriminación.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, explicó que trabajar desde la proximidad puede contribuir a favorecer la convivencia. Según señaló, MIGRADMI busca contribuir a la creación de barrios más cohesionados e inclusivos en los que las personas puedan sentirse parte de la comunidad.

Encuentro estatal Migradmi, este miércoles en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. / ACFI

La edición de este año cuenta con representación de 12 comunidades autónomas y 17 provincias, además de profesionales especializados en diferentes ámbitos relacionados con las migraciones y la intervención comunitaria.

La importancia de los ayuntamientos

La dimensión municipal ocupa también un lugar relevante en el debate. El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, reivindicó durante la inauguración una mayor participación de las administraciones locales en las políticas relacionadas con la integración de las personas migrantes.

Martínez-Sicluna recordó que las competencias sobre inmigración y extranjería corresponden al Estado, pero subrayó que sus efectos se producen directamente en los territorios y, por tanto, afectan de manera especial a los municipios.

Desde esta perspectiva, la FEMP reclama que la experiencia de los ayuntamientos y la visión de los alcaldes sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar las políticas de integración. La administración local es, en muchos casos, la primera puerta a la que acuden las personas para acceder a determinados servicios y recursos de proximidad.

Encuentro estatal Migradmi, este miércoles en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa / ACFI

También participó en la inauguración el director del Observatorio Español sobre Racismo y Xenofobia (OBERAXE), Tomás Fernández Villazala, quien consideró necesario compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas tanto con las migraciones como con la prevención del discurso de odio.

El responsable de OBERAXE puso el acento en la necesidad de acercar estas políticas a la ciudadanía y destacó precisamente el planteamiento de MIGRADMI de trasladar el debate al ámbito de los barrios.

Lanzarote reclama una respuesta compartida

El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, agradeció que la isla sea sede de esta tercera edición y defendió la necesidad de utilizar estos encuentros para compartir conocimientos y establecer nuevas colaboraciones entre administraciones y organizaciones.

Acuña señaló que la diversidad forma ya parte de las sociedades actuales y planteó que el reto consiste en determinar cómo gestionar esa realidad y favorecer la convivencia.

El responsable insular también hizo referencia a la situación de Canarias y Lanzarote como territorios que afrontan una importante presión migratoria. En este contexto, reclamó una respuesta que implique a diferentes niveles administrativos y que combine varios elementos: protección de las personas, acogida, cooperación con los países de origen, vías seguras y regulares, gestión de las fronteras y corresponsabilidad entre territorios.

La intervención del Cabildo incidió así en la necesidad de que las islas no tengan que afrontar en solitario las consecuencias derivadas de los movimientos migratorios y de que exista una respuesta coordinada tanto a nivel estatal como europeo.

Seis foros para analizar los retos de los barrios

El programa de MIGRADMI 2026 incluye durante la primera jornada, correspondiente al 9 de septiembre, seis foros de trabajo. En ellos se abordan cuestiones relacionadas con la acogida de personas migrantes, la coordinación de recursos públicos, la prevención del racismo, la participación comunitaria y la cohesión social.

También se analizan diferentes metodologías de intervención con enfoque comunitario, con la intención de identificar experiencias y herramientas que puedan ser aplicadas posteriormente en otros territorios.

La jornada incluye además la presentación de un diagnóstico sobre el fortalecimiento del tejido asociativo migrante en Canarias. El programa se completa con un cinefórum abierto a la ciudadanía organizado junto a Casa África, en el que se proyectarán los cortometrajes Me llamo Binta y Peces Raros.

Conclusiones, buenas prácticas y reconocimientos

La segunda jornada, prevista para el jueves 10 de septiembre, estará dedicada principalmente a poner en común las conclusiones obtenidas en los distintos foros de trabajo.

También se celebrará un diálogo sobre experiencias desarrolladas en diferentes barrios y se presentarán iniciativas consideradas buenas prácticas impulsadas por administraciones locales. El encuentro incluirá además la entrega del reconocimiento MIGRADMI.

La programación finalizará con la celebración del Día Canario de las Migraciones en Jameos del Agua. En este marco se entregarán las Distinciones Valbanera a la Migración Canaria, que en esta edición reconocen distintas iniciativas y trayectorias relacionadas con la convivencia y la integración.

Entre las personas, entidades e instituciones distinguidas figuran el IES El Tablero–Aguañac, Emerlan, la Federación de Entidades Canarias de Venezuela, Fedecanarias y Steve Alfonso Chiscano.

Una tercera edición tras La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria

MIGRADMI alcanza este año su tercera edición después de las celebradas en San Cristóbal de La Laguna en 2023 y Las Palmas de Gran Canaria en 2025.

El encuentro mantiene como finalidad generar un espacio de intercambio entre administraciones, entidades sociales y profesionales que trabajan directa o indirectamente en el ámbito de las migraciones y la inclusión.

En esta ocasión, el planteamiento gira alrededor de una escala concreta: el barrio como lugar donde se desarrolla buena parte de la convivencia cotidiana. La organización busca que las experiencias compartidas durante las dos jornadas puedan convertirse en herramientas útiles para otros municipios y territorios.

La iniciativa se integra en las actuaciones del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, impulsado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en colaboración con la Universidad de La Laguna y su Fundación General.

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Con este enfoque, MIGRADMI 2026 pretende trasladar el debate sobre las migraciones desde los grandes planteamientos generales hasta los espacios donde las relaciones entre personas de diferentes procedencias se producen cada día: los barrios, los servicios públicos, los centros educativos, las asociaciones y los lugares de encuentro de las comunidades.