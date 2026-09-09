Fred. Olsen Express prepara la vuelta a las aulas con descuentos de hasta un 25% para jóvenes

Fred. Olsen Express facilita la vuelta a las aulas con descuentos de hasta un 25% para jóvenes durante todo el año académico, una iniciativa pensada para favorecer los desplazamientos entre islas durante una etapa en la que estudiantes y familias afrontan numerosos gastos adicionales.

El inicio de curso implica el desplazamiento de miles de jóvenes, especialmente universitarios, en las islas. Atendiendo a datos del pasado ejercicio, la naviera prevé que, coincidiendo con el arranque de las clases, más de 48.000 jóvenes se beneficien de las tarifas especiales de Fred. Olsen Express.

La compañía busca así que el transporte no sea un impedimento para continuar los estudios en otra isla y que los jóvenes de entre 12 y 25 años puedan desplazarse de una forma cómoda, flexible y adaptada a sus necesidades, tanto para sus viajes habituales durante el curso como para aquellos traslados puntuales vinculados al inicio de las clases.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, destaca que el objetivo de esta campaña es aliviar el impacto económico que afrontan las familias y estudiantes al comienzo de la época lectiva. “Sabemos que durante estas fechas el alumnado tiene que asumir gastos extras, como la matriculación, la compra de material y, en muchos casos, el alquiler de viviendas. No queremos que el transporte represente un coste excesivo ni un obstáculo para su desarrollo académico”, agrega.

Fred.Olsen que el transporte no sea un impedimento para continuar los estudios en otra isla / Fred.Olsen

Asimismo, Liaño explica que esta iniciativa, aunque está enfocada principalmente a estudiantes, está dirigida a todo el público joven y ofrece “una oportunidad para acercar las islas a la juventud a un precio aún más asequible”.

La naviera da la bienvenida a los estudiantes de la ULL

Como parte de su compromiso con la comunidad educativa, Fred. Olsen Express estuvo presente este lunes 7 de septiembre en HOLA ULL, el acto de bienvenida para los nuevos estudiantes de la Universidad de La Laguna. El evento se desarrolló de 12:00 a 16:00 horas en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, donde la compañía contó con un espacio para dar a conocer las opciones de transporte que ofrece para sus desplazamientos entre islas.

Su presencia en este encuentro refleja, además, la estrecha relación que existe entre el transporte marítimo y la movilidad de la población joven en Canarias. Para muchos estudiantes el barco forma parte de sus desplazamientos habituales entre islas y se convierte en una opción recurrente a lo largo del curso, gracias a la comodidad y flexibilidad que ofrece para organizar sus viajes. Durante 2025, un total de 551.000 personas de entre 12 y 25 años eligieron a Fred. Olsen Express para viajar por las islas, lo que supuso un incremento de 70.000 personas respecto al ejercicio anterior.

El descuento joven de Fred. Olsen Express se aplica automáticamente al realizar la compra de billetes. / Fred.Olsen

El descuento joven de Fred. Olsen Express se aplica automáticamente al realizar la compra de billetes, durante el proceso de reserva en la web, seleccionando la categoría Jóvenes de 12 a 25 años en el primer paso. Toda la información detallada sobre ofertas y promociones destinadas al público juvenil se encuentra disponible a través del enlace de la web https://www.fredolsen.es/es/descuentos-jovenes.

Sobre Fred. Olsen Express

Fred. Olsen Express es la naviera de referencia en Canarias y lleva más de 50 años garantizando la conectividad entre islas. Desde su primera travesía en 1974 con Ferry Gomera, entre San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos, en Tenerife, la compañía mantiene su compromiso con el desarrollo del transporte marítimo en el archipiélago. Se caracteriza por brindar un servicio con barcos de última generación y basado en la comodidad, la puntualidad, la rapidez y la flexibilidad.

Fiel a su vocación de generar riqueza entre la comunidad canaria, cuenta con un equipo humano de más de 1.000 personas. En la actualidad, Fred. Olsen Express dispone de una flota de ocho barcos de alta velocidad, dos miniferris y tres buques de carga destinados al transporte de mercancías, con los que conecta el archipiélago, a través de siete islas. Opera siete líneas marítimas interinsulares y una ruta costera en el sur de La Gomera. Además, une Canarias con la península mediante la conexión de Gran Canaria y Tenerife con Huelva.

Fred. Olsen Express es líder en el mercado interinsular. Realiza una media de 22.500 viajes al año y transporta anualmente a más de 4 millones de personas, 80.000 mascotas, 1.100.000 turismos y 1.600.000 metros lineales de carga, es decir, unos 138.600 vehículos de transporte de mercancías. Desde su origen, más de 93 millones de pasajeros han confiado en la compañía.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, a través de su programa ‘En Armonía con el Mar’, Fred. Olsen Express aplica la innovación en todos sus procesos para reducir al máximo su huella en el entorno.