El fuerte calor y la calima empiezan a remitir este miércoles en Canarias, según la Aemet: el tiempo por islas

El fuerte calor y la densa calima que han afectado este martes a Canarias comenzarán a remitir este miércoles, jornada de cielos despejados en la que las máximas aún podrán llegar a los 34ºC en las medianías del sur, este y oeste de varias islas y en las zonas de interior, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros. En la costa oeste, variable 1 a 3 con brisas y rizada, informa Efe.

Predicción por islas para este miércoles en Canarias:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte y oeste al final. Calima, especialmente en altura. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en moderado a notable descenso, principalmente en el interior y sur, donde todavía se podrán alcanzar localmente 32 ºC. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 31

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado en general. Calima, principalmente en altura. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en moderado descenso, salvo en el interior y sureste, donde todavía se alcanzarán los 34 ºC. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 30

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, aumentando en zonas bajas del norte a intervalos nubosos a partir de la mañana. Calima ligera, principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente en zonas de interior y sur, donde podrá ser localmente notable en las máximas. Se podrán superar los 30 ºC en medianías del norte y, todavía, alcanzar o superar 34 ºC en la cuenca de Tejeda y medianías del oeste, sur y este. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 25 °C en estas zonas. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y el noroeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, tendiendo a componente norte a partir de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 28

TENERIFE

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera, especialmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en las mínimas del interior y vertiente este y en las máximas de la vertiente oeste. Se podrán alcanzar localmente 32 - 34 °C en vertientes orientadas al oeste, sur y este y 30 ºC en medianías del norte. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, tendiendo a componente norte a últimas horas; en altas cumbres, girará a moderado de componente oeste a partir del mediodía, con intervalos de fuerte al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 32

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera, principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. Se podrán alcanzar 32 - 34 ºC en la vertiente sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, principalmente de madrugada y a últimas horas del día. En medianías y cumbres, viento flojo de componente este, tendiendo a flojo a moderado de componente norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 25 32

LA PALMA

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del noreste. Calima ligera, especialmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, principalmente en zonas de interior. Se podrán alcanzar localmente 32 - 34 ºC en la vertiente oeste y en la zona de El Paso. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, y con predominio de las brisas en costas oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, aumentando a moderado de componente norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 27

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera, principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. Se podrán alcanzar localmente 32 - 34 ºC en la vertiente sur. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, aumentando a moderado de componente norte a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 20 29