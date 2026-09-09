Informe PISA en Canarias: los alumnos de centros privados sacan mejores resultados que los de la pública

El Informe PISA 2025, publicado este martes, ratificó que Canarias sigue en el furgón de cola de la educación española: el 26,6% del alumnado isleño no alcanza los valores mínimos en Ciencias; el 39,9%, en Matemáticas; y el 33,7%, en Comprensión Lectora. En el conjunto del país, la caída ha sido muy significativa y, aun así, el Archipiélago sigue por debajo de la media nacional y del promedio de la Unión Europea en las cuatro áreas evaluadas -las tres ya citadas y la Resolución Computacional de Problemas-. Las Islas no solo están lejos de otras regiones como Madrid, sino que dentro del propio territorio también hay grandes diferencias en función de si el estudiante va a un colegio público o a uno privado.

Canarias tiene una de las mayores brechas de rendimiento en las aulas según este informe, considerado la mayor evaluación internacional sobre la educación en el mundo. De hecho, sin contar las ciudades autónomas, el Archipiélago es una de las regiones con mayor diferencia en las puntuaciones medias según la titularidad del centro educativo. En Ciencias, la diferencia entre la nota promedio de un joven de un centro público y otro de un centro privado es de 23 puntos. Y en Lectura y Matemáticas, crece hasta 51 y 52 puntos, respectivamente. Esta abultada diferencia prácticamente duplica la obtenida en el conjunto del país -entre los 21 y los 24 puntos, frente al medio centenar de las Islas-.

Canarias, la comunidad autónoma con más alumnos en la pública

Los datos adquieren aún más importancia al conocerse que Canarias, junto a Castilla-La Mancha, es la región con mayor tasa de alumnos matriculados en centros públicos, sin contar las ciudades autónomas, que solo lo supera Melilla. En el Archipiélago, el 80,6% de los alumnos estudia en un centro de titularidad pública, frente al 69,4% de media nacional.

La comunidad educativa coincide en que no son resultados catastróficos, pero sí decepcionantes. Los sindicatos, además, consideran que detrás de esta brecha entre la pública y la privada hay un claro culpable: el contexto socioeconómico de Canarias o, lo que es lo mismo, su alta tasa de pobreza y exclusión social. “Los resultados académicos vienen determinados por el contexto socioeconómico, eso es así; el Archipiélago es una de las regiones con más pobreza y, por tanto, con peor rendimiento”, señala el responsable autonómico de CSIF Educación, Andrés Fuentes.

La pobreza y la alfabetización

Desde la organización sindical aseguran que “no esperaban mejores resultados” porque no se está invirtiendo todo lo necesario en este ámbito. “Entre las comunidades con indicadores de vulnerabilidad similares hay algunas, como Andalucía, que también están a la cola y hay otras, como Extremadura, que están mejor, eso demuestra que, con un mayor esfuerzo, podríamos acercarnos a la media estatal”, argumenta. Otro aspecto que también es relevante en este sentido es la alfabetización. “Las comunidades que históricamente han tenido índices más altos de alfabetización también suelen obtener mejores resultados”, afirma.

Sobre el papel, la educación –en especial, la pública– es un ascensor social. La realidad, según denuncia Fuentes, es otra bien distinta. “Los resultados siguen dependiendo bastante de si ese alumno proviene o no de una familia pobre”, apunta. Una reflexión que también comparte el portavoz del sindicato STEC-IC, Gerardo Rodríguez. “Con tantos fallos en el sistema, el papel de ascensor social que tiene la educación se ha ido estropeando”, matiza. A su juicio, los jóvenes de familias más vulnerables se ven obligados a abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar o a decantarse por vías más rápidas, con una salida al mercado laboral más temprana. “No se destina el dinero suficiente al sistema público, la plantilla de docentes se ha quedado corta y las ratios siguen siendo altas en etapas como Bachillerato, en las que realmente se necesita una reducción”, denuncia.

Nuevos indicadores para medir el éxito educativo

Para las familias, el informe PISA no representa la calidad educativa que reciben sus hijos. "Sino un dato estadístico que responde a los objetivos de la OCDE", cuenta el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Alumnos de Canarias, Vicente Brito. A su juicio, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que dependen de la muestra de centros y alumnos seleccionada y no reflejan al conjunto del alumnado. "Puedo utilizar una clase que es muy buena o puedo utilizar otra clase", apunta.

Frente a los resultados del informe, Brito pone el foco en otros indicadores que, para él, son los que deberían medir la calidad de la enseñanza. "Lo más importante es que los alumnos estén en el centro y que nuestros hijos estén bien atendidos", defiende. Por este motivo, reclama aulas con ratios más bajas, una educación inclusiva e integradora y recursos suficientes para evitar problemas de convivencia o la creación de "guetos" por razón de origen o clase social: "Esa es la enseñanza que los padres queremos".

Canarias suspende en Matemáticas, Lectura y Ciencia en el Informe PISA / José Pérez Curbelo

La respuesta de Educación

Desde la Consejería de Educación, en cambio, insisten en que aún es pronto para hacer valoraciones de manera pormenorizada y anuncian que, para poner en contexto los datos de Canarias, están inmersos en un “análisis exhaustivo” del informe. Teniendo en cuenta que los datos en general no son buenos, el responsable del área, Poli Suárez, apunta que el Archipiélago mejora en algunas competencias y en otras, no tanto. Las Islas salen del último puesto y recortan distancias con la media nacional.

Pese a ello, reconoce que “no podemos estar contentos ni conformarnos”. El consejero también subraya que, desde la Administración regional, disponen de sus propios datos de diagnóstico y que estos ya les han permitido anticiparse desde hace algunos meses: “Hemos reforzado acciones encaminadas a corregir esas materias que están más verdes, como las competencias matemáticas o la comprensión lectora; confiamos que esos programas den sus frutos pronto”.