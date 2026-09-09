El Materno Infantil incorpora tabletas para ayudar a niños a comunicarse
Los dispositivos se utilizarán con menores de hasta seis años en las unidades de atención temprana y permitirán introducir sistemas de comunicación mediante pictogramas
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha incorporado tres tabletas digitales destinadas a mejorar la atención de niños de entre 0 y 6 años que reciben asistencia en sus unidades de atención temprana.
Una de sus principales aplicaciones será facilitar la comunicación de menores que presentan dificultades para expresar sus necesidades. Los dispositivos permitirán introducir sistemas de comunicación aumentativa o alternativa mediante aplicaciones que utilizan, entre otros recursos, pictogramas.
Una herramienta adaptada a las necesidades de cada niño
Las tabletas podrán personalizarse para ofrecer un entorno visual adaptado a las características y necesidades de cada menor.
El objetivo es utilizarlas como una herramienta terapéutica que contribuya al desarrollo cognitivo, comunicativo y social de los niños atendidos en estas unidades, dependientes del servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil.
Su incorporación también busca favorecer una mayor autonomía de los menores y ampliar los recursos disponibles para que los profesionales puedan trabajar la comunicación durante las intervenciones asistenciales.
Pictogramas para expresar necesidades
Uno de los usos previstos es iniciar a determinados pacientes en la comunicación aumentativa y alternativa.
Este tipo de herramientas puede servir de apoyo a niños con dificultades de comunicación, permitiéndoles expresar necesidades a través de elementos visuales como los pictogramas.
La tecnología se incorpora así como un recurso complementario dentro del trabajo terapéutico que realizan los profesionales con los menores y sus familias.
Tres dispositivos para modernizar la atención temprana
La adquisición forma parte del proyecto denominado ‘Adecuación de espacios y otros recursos para optimizar la intervención en las UAT’.
Con esta iniciativa, el Complejo Hospitalario busca modernizar los recursos terapéuticos de las unidades de atención temprana y mejorar las posibilidades de intervención con pacientes de hasta seis años.
La puesta en marcha ha contado con la colaboración de los profesionales de Salud Mental del Complejo Hospitalario y del servicio de Tecnologías de la Información.
La incorporación de estos dispositivos abre así una nueva vía de apoyo terapéutico, especialmente para los menores que necesitan herramientas alternativas para comunicarse y avanzar en autonomía durante sus primeros años de desarrollo.