Una patera llega por sus propios medios con unos 20 migrantes a Lanzarote
El Consorcio de Seguridad y Emergencias informa del desembarco producido en la mañana de este miércoles en Playa Bastián, en la localidad turística de Costa Teguise
Una patera ha arribado por sus propios medios con alrededor de una veintena de migrantes, la mayoría de ellos varones magrebíes, sobre las 7.15 horas de este miércoles a Playa Bastián, en la localidad turística de Costa Teguise, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa.
Sandra González, trabajadora del servicio municipal de limpieza de jardines del Ayuntamiento de Teguise, adjudicado a Urbaser, que se encontraba en la zona en ese momento, alertó de la llegada a los servicios de emergencias. Asegura que "se escuchaban gritos de alegría" desde la embarcación poco antes de llegar a la playa.
Menores de edad
En el grupo de personas que han desembarcado se encuentran "una niña y otros tres o cuatro menores de edad", señala Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias.
Además, varios de los migrantes "se han echado a correr" nada más llegar y las fuerzas de seguridad los buscan por los alrededores.
Integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja y al menos una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se trasladaron al lugar para atender a los migrantes.
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