Una patera llega por sus propios medios con unos 20 migrantes a Lanzarote

Una patera ha arribado por sus propios medios con alrededor de una veintena de migrantes, la mayoría de ellos varones magrebíes, sobre las 7.15 horas de este miércoles a Playa Bastián, en la localidad turística de Costa Teguise, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa.

Sandra González, trabajadora del servicio municipal de limpieza de jardines del Ayuntamiento de Teguise, adjudicado a Urbaser, que se encontraba en la zona en ese momento, alertó de la llegada a los servicios de emergencias. Asegura que "se escuchaban gritos de alegría" desde la embarcación poco antes de llegar a la playa.

Menores de edad

En el grupo de personas que han desembarcado se encuentran "una niña y otros tres o cuatro menores de edad", señala Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias.

Sanitarios y personal de Cruz Roja, este miércoles, en el dispositivo de atención a los migrantes llegados en una patera a Costa Teguise / Sandra González

Además, varios de los migrantes "se han echado a correr" nada más llegar y las fuerzas de seguridad los buscan por los alrededores.

Integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja y al menos una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se trasladaron al lugar para atender a los migrantes.