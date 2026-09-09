"Me alegro de no tener más clases que no me gustaban": 4.000 nuevos alumnos comienzan el curso en la ULPGC

Arranca un nuevo curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este año, 4.368 nuevos estudiantes se han matriculado en las titulaciones ofrecidas por la institución grancanaria, y coincidirán este semestre con más de 1.000 compañeros de movilidad. Es la mayor cifra de nuevo ingreso de la última década. En total, 15.352 alumnos cursarán alguna de las 52 titulaciones que ofrece la ULPGC.

Tras haber superado la selectividad en junio, los ahora universitarios pasarán a estudiar durante los próximos cuatro años carreras que llevarán sus conocimientos a la aplicación laboral. "Me alegra que no deba tener las clases que no me gustaban nada", confiesa Adela Ruíz, alumna de nuevo ingreso. "A mí también me gusta mucho no tener que seguir horarios tan rígidos y gestionar mejor mis faltas", comenta Valentina Romero, otra nueva alumna. Igualmente, se alegran de los proyectos y los trabajos, mucho más prácticos y aplicados a sus carreras.

Alumnos de la EIIC de la ULPGC utilizan móviles en clase / Iván Morales Trujillo / I.M.

Nuevo curso, nuevas tecnologías

Una de las grandes victorias para los alumnos de este año es la implantación de nuevas tecnologías en el día a día del estudiantado. Códigos QR, grupos de WhatsApp, o aulas virtuales, serán ahora las herramientas vitales para el alumnado de la ULPGC. Estas tecnologías ayudan no solo a la obtención telemática de temarios, horarios o información relevante de la propia asignatura, sino que también aporta contacto rápido y directo con varios de los profesores y rectorados de la universidad.

Sin embargo, una de las grandes novedades del curso es la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas. Pablo Bordón, coordinador de la Escuela de Ingenierías de Canaria (EIIC), asevera que "es claramente una herramienta útil, el reto es enseñar a utilizarla". Ya en 2024, la universidad había declarado en un comunicado la implementación de estas herramientas.

Alumnos de la EIIC en el día de presentación / Iván Morales Trujillo / I.M.

Tabús y selectividad

La salud mental toma también una parte importante en sus vidas. Muchos dicen conocer gente que sufrió ansiedad durante la selectividad, algunos, incluso dicen haberla vivido ellos mismos. Alejandra Morales, por ejemplo, se queja de la falta de conciencia que hay con la cantidad de estrés sufrido: "Desde los 2000 debería estar más que sabido". Muchos reconocen la existencia de un cierto tabú en las conversaciones de este tema, pero la mayoría agradece el que cada vez sea menor. "Antes había más, pero ya no tanto", dice el alumno Álvaro Ugarte. No obstante, cuando se pregunta por sus expectativas, el comentario más repetido es que quieren "hacer amigos".

Alumnos de la ULPGC en clase / Iván Morales Trujillo / I.M.

Qué les espera

Con el curso ya comenzado, los estudiantes deberán ahora prepararse para los próximos años, en los que tendrán que superar exámenes, largas clases, y finalmente, a su Trabajo de Fin de Grado.

En el calendario de la ULPGC, el primer semestre comenzó este miércoles y terminará el 25 de enero. El segundo irá del 1 de febrero al 9 de junio. Por su parte, las convocatorias ordinarias de evaluaciones se llevarán a cabo entre el 8 y el 25 de enero las del primer semestre, y entre el 24 de mayo y el 9 de junio las del segundo.

Por último, la convocatoria extraordinaria, será entre el 18 de junio y el 9 de julio. Además, este año, las líneas de transporte público han modificado sus horarios para acomodar la entrada al campus de Tafira, que se ha dividido en dos turnos escalonados con el objetivo de evitar el tráfico.