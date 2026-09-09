Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas del Pino 2026Decreto CanariasUD Las PalmasInforme PISA CanariasAutocaravanas en LPGCRicos en CanariasCB Gran CanariaSucesos en Canarias
instagramlinkedin

El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

El Boletín Oficial del Estado hace oficial el Real Decreto-ley 23/2026, que amplía las medidas de alivio financiero e incentiva a los trabajadores a solicitar el ajuste en sus nóminas desde este mismo mes de septiembre

Panorámica del litoral de Puerto Naos afectado por las coladas del volcán Tajogaite.

Panorámica del litoral de Puerto Naos afectado por las coladas del volcán Tajogaite. / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el Real Decreto-ley 23/2026, una norma que amplía de forma decisiva las medidas fiscales y de apoyo económico para la recuperación de La Palma. La pieza central del decreto ratifica la prórroga de la deducción del 60 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los contribuyentes residentes en la Isla, una bonificación que beneficiará a unas 35.000 personas y supondrá que el Estado deje de ingresar alrededor de 135 millones de euros en el ejercicio 2026.

El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha animado a todos los trabajadores con derecho a esta deducción a pedir su aplicación inmediata en las nóminas a partir de este mes de septiembre. Izquierdo ha subrayado la trayectoria ascendente de esta medida —que pasó de 78 millones en 2022 a 111 millones en 2025 y alcanzará los 135 millones este año— como una prueba con hechos de la recuperación progresiva de la actividad económica y del incremento de las rentas palmeras tras la erupción del Tajogaite.

Unas coladas del volcán Tajogaite se frenan en una zona de plataneras de la costa de Los Llanos de Aridane.

Unas coladas del volcán Tajogaite se frenan en una zona de plataneras de la costa de Los Llanos de Aridane. / Andrés Gutiérrez

Inversión de 100 millones e incentivos al sector primario

El nuevo Real Decreto-ley habilita al Gobierno de Canarias a destinar 100 millones de euros de su superávit a partidas específicas para los damnificados y las infraestructuras de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte:

Noticias relacionadas y más

Reparto y acciones clave de los fondos

  • Compensación por pérdida agrícola: Se asignarán entre 8 y 9 millones de euros para compensar los kilos improductivos de las fincas plataneras inaccesibles o en proceso de reconstrucción correspondientes a las campañas 2024, 2025 y 2026.
  • Infraestructuras y costes: Recursos para reconstruir cuartos de aperos, estanques y empaquetados destruidos —acercando las indemnizaciones a su valor real de mercado—, además de sufragar redes hidráulicas y ajustar el coste de reconstrucción según el espesor de la colada.
  • Canalización de gases en Puerto Naos: Asignación de un millón de euros para implantar un sistema de extracción y canalización en el subsuelo que evite la emanación en la superficie de dióxido de carbono ($CO_2$).
  • Blindaje del POSEI para autónomos: Se modifica la prestación extraordinaria por cese de actividad para eximir las ayudas del POSEI del cómputo de ingresos netos, evitando que los agricultores superen los umbrales de renta y pierdan la prestación.
  • Nueva moratoria bancaria: Los agricultores afectados podrán solicitar hasta el 15 de octubre la suspensión del pago de intereses y principal de sus préstamos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, muestra su 'perplejidad' ante un informe de Interior que ya advertía de la crisis migratoria en Ceuta
  2. Pedro Sánchez defiende sus vacaciones en Lanzarote ante las críticas por la crisis migratoria en Ceuta: 'He trabajado y he descansado, son mis derechos
  3. La ONU alerta por un potente El Niño: qué es el fenómeno climático que preocupa al mundo y mira a Canarias
  4. Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán acogen este miércoles tres concentraciones en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria
  5. El vicepresidente de Canarias alerta de un repunte migratorio e insiste en el cierre de fronteras para salvar vidas
  6. Noche tórrida este martes en Canarias y máximas de hasta 40ºC en Gran Canaria
  7. Oleada canaria en defensa de la integridad territorial
  8. «El pueblo unido jamás será vencido»: miles de personas salen a la calle en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo a Ceuta

El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

El presidente del TSJC cree "imprescindible" la formación para que el conocimiento sustituya los perjuicios sobre migración

El presidente del TSJC cree "imprescindible" la formación para que el conocimiento sustituya los perjuicios sobre migración

El sector agrícola de La Palma: "las ayudas no siempre llegan con rapidez pero se agradece el apoyo a la recuperación de la Isla"

El sector agrícola de La Palma: "las ayudas no siempre llegan con rapidez pero se agradece el apoyo a la recuperación de la Isla"

El Gobierno central recula en su intención de convertir RUP a Ceuta y Melilla

El Gobierno central recula en su intención de convertir RUP a Ceuta y Melilla

¿Qué trae de nuevo el minidecreto canario?

¿Qué trae de nuevo el minidecreto canario?

El Consejo de Ministros aprueba un 'decreto Canarias' descafeinado

El Consejo de Ministros aprueba un 'decreto Canarias' descafeinado

Canarias no lee ni resuelve problemas: los retos y dificultades del sistema educativo en el Archipiélago

Canarias no lee ni resuelve problemas: los retos y dificultades del sistema educativo en el Archipiélago

Una patera llega por sus propios medios con unos 20 migrantes a Lanzarote

Una patera llega por sus propios medios con unos 20 migrantes a Lanzarote
Tracking Pixel Contents