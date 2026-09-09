El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el Real Decreto-ley 23/2026, una norma que amplía de forma decisiva las medidas fiscales y de apoyo económico para la recuperación de La Palma. La pieza central del decreto ratifica la prórroga de la deducción del 60 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los contribuyentes residentes en la Isla, una bonificación que beneficiará a unas 35.000 personas y supondrá que el Estado deje de ingresar alrededor de 135 millones de euros en el ejercicio 2026.

El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha animado a todos los trabajadores con derecho a esta deducción a pedir su aplicación inmediata en las nóminas a partir de este mes de septiembre. Izquierdo ha subrayado la trayectoria ascendente de esta medida —que pasó de 78 millones en 2022 a 111 millones en 2025 y alcanzará los 135 millones este año— como una prueba con hechos de la recuperación progresiva de la actividad económica y del incremento de las rentas palmeras tras la erupción del Tajogaite.

Unas coladas del volcán Tajogaite se frenan en una zona de plataneras de la costa de Los Llanos de Aridane. / Andrés Gutiérrez

Inversión de 100 millones e incentivos al sector primario

El nuevo Real Decreto-ley habilita al Gobierno de Canarias a destinar 100 millones de euros de su superávit a partidas específicas para los damnificados y las infraestructuras de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte:

Reparto y acciones clave de los fondos

Compensación por pérdida agrícola: Se asignarán entre 8 y 9 millones de euros para compensar los kilos improductivos de las fincas plataneras inaccesibles o en proceso de reconstrucción correspondientes a las campañas 2024, 2025 y 2026.

Se asignarán entre para compensar los kilos improductivos de las fincas plataneras inaccesibles o en proceso de reconstrucción correspondientes a las campañas 2024, 2025 y 2026. Infraestructuras y costes: Recursos para reconstruir cuartos de aperos, estanques y empaquetados destruidos —acercando las indemnizaciones a su valor real de mercado—, además de sufragar redes hidráulicas y ajustar el coste de reconstrucción según el espesor de la colada.

Recursos para reconstruir cuartos de aperos, estanques y empaquetados destruidos —acercando las indemnizaciones a su valor real de mercado—, además de sufragar redes hidráulicas y ajustar el coste de reconstrucción según el espesor de la colada. Canalización de gases en Puerto Naos: Asignación de un millón de euros para implantar un sistema de extracción y canalización en el subsuelo que evite la emanación en la superficie de dióxido de carbono ($CO_2$).

Asignación de para implantar un sistema de extracción y canalización en el subsuelo que evite la emanación en la superficie de dióxido de carbono ($CO_2$). Blindaje del POSEI para autónomos: Se modifica la prestación extraordinaria por cese de actividad para eximir las ayudas del POSEI del cómputo de ingresos netos, evitando que los agricultores superen los umbrales de renta y pierdan la prestación.

Se modifica la prestación extraordinaria por cese de actividad para eximir las ayudas del POSEI del cómputo de ingresos netos, evitando que los agricultores superen los umbrales de renta y pierdan la prestación. Nueva moratoria bancaria: Los agricultores afectados podrán solicitar hasta el 15 de octubre la suspensión del pago de intereses y principal de sus préstamos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife