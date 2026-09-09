El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma
El Boletín Oficial del Estado hace oficial el Real Decreto-ley 23/2026, que amplía las medidas de alivio financiero e incentiva a los trabajadores a solicitar el ajuste en sus nóminas desde este mismo mes de septiembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el Real Decreto-ley 23/2026, una norma que amplía de forma decisiva las medidas fiscales y de apoyo económico para la recuperación de La Palma. La pieza central del decreto ratifica la prórroga de la deducción del 60 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los contribuyentes residentes en la Isla, una bonificación que beneficiará a unas 35.000 personas y supondrá que el Estado deje de ingresar alrededor de 135 millones de euros en el ejercicio 2026.
El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha animado a todos los trabajadores con derecho a esta deducción a pedir su aplicación inmediata en las nóminas a partir de este mes de septiembre. Izquierdo ha subrayado la trayectoria ascendente de esta medida —que pasó de 78 millones en 2022 a 111 millones en 2025 y alcanzará los 135 millones este año— como una prueba con hechos de la recuperación progresiva de la actividad económica y del incremento de las rentas palmeras tras la erupción del Tajogaite.
Inversión de 100 millones e incentivos al sector primario
El nuevo Real Decreto-ley habilita al Gobierno de Canarias a destinar 100 millones de euros de su superávit a partidas específicas para los damnificados y las infraestructuras de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte:
Reparto y acciones clave de los fondos
- Compensación por pérdida agrícola: Se asignarán entre 8 y 9 millones de euros para compensar los kilos improductivos de las fincas plataneras inaccesibles o en proceso de reconstrucción correspondientes a las campañas 2024, 2025 y 2026.
- Infraestructuras y costes: Recursos para reconstruir cuartos de aperos, estanques y empaquetados destruidos —acercando las indemnizaciones a su valor real de mercado—, además de sufragar redes hidráulicas y ajustar el coste de reconstrucción según el espesor de la colada.
- Canalización de gases en Puerto Naos: Asignación de un millón de euros para implantar un sistema de extracción y canalización en el subsuelo que evite la emanación en la superficie de dióxido de carbono ($CO_2$).
- Blindaje del POSEI para autónomos: Se modifica la prestación extraordinaria por cese de actividad para eximir las ayudas del POSEI del cómputo de ingresos netos, evitando que los agricultores superen los umbrales de renta y pierdan la prestación.
- Nueva moratoria bancaria: Los agricultores afectados podrán solicitar hasta el 15 de octubre la suspensión del pago de intereses y principal de sus préstamos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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