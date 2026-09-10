Más de 100.000 alumnos canarios se despiden del verano y vuelven al 'cole' entre madrugones y nervios

Antes de que el reloj marcara las ocho y media de la mañana, ya se podía intuir, por los más madrugadores, que el verano llegaba a su fin. Y no porque la estación esté a punto de terminar —para eso queda todavía algo más de una semana—, sino porque son muchos los que este miércoles cambiaron definitivamente el bañador y las cholas por el uniforme y los libros.

Desde primera hora de la mañana, familias enteras recorrían junto a sus hijos las calles de Santa Cruz, muchos de ellos cargados con cajas de material escolar que delataban el comienzo de un nuevo curso. Caras dormidas, nervios a flor de piel y, sobre todo, muchas ganas de volver a encontrarse y aprender. Y es que aunque las temperaturas de los últimos días y el calendario se empeñen en recordar que el periodo estival todavía no ha acabado, el despertador de miles de familias canarias dictó lo contrario. Vuelven los madrugones, las mochilas, las carreras para llegar a tiempo y una rutina que durante casi tres meses quedó aparcada.

Una bienvenida con un toque de sueño

Y si no que se lo pregunten a los 220 alumnos de Infantil y Primaria del CEIP Los Verodes, en Santa Cruz de Tenerife, que esta misma mañana llegaron a las aulas con más de una legaña pegada. "Ayer me dormí un poco tarde porque estaba muy nervioso y esta mañana tenía un poco de sueño", confesó Eric González, estudiante de tercero de Primaria del colegio. Una sensación similar tenía Alisa Álvarez, que, aunque su madre se había esforzado para que estuviera en la cama desde bien temprano, la emoción imposibilitó un buen descanso. "Tenía muchas ganas de ver a los profesores y a mis amigas", señaló.

Para otros alumnos como Mohamed Baich, de Sexto de Primaria, este miércoles fue su último primer día de colegio, ya que el próximo año pasará al instituto y comenzará la Educación Secundaria. "Llevo desde los tres años viniendo a este centro y me da pena irme, la verdad", subrayó. Pero está dispuesto a aprovechar el curso y pasar los mejores momentos junto a sus amigos.

Eso sí, incluso para los más remolones, la tradicional bienvenida que organiza cada año el colegio terminó de espantar el sueño. "Todos los años preparamos algo especial para estrenar el curso y en esta ocasión hemos convertido el colegio en una fábrica de cuentos —la Fábrica de Cuentos Editorial Verodes— y haremos una pequeña obra de teatro para los pequeños", explicó la directora del centro, Carmen Trujillo.

Así, la historia arrancó con un problema. La fábrica donde se creaban todos los cuentos se había roto, las historias se habían escapado y los personajes paseaban dispersos por el colegio, mientras otros mecánicos e ingenieros se encargaban de poner orden y aportar una dosis de ilusión y creatividad. Esos personajes eran, nada más y nada menos, que los profesores del colegio. Desde Dora la Exploradora y la Cenicienta hasta Blancanieves y un ratón animado.

Aprendizaje creativo

Pero el juego no terminó con esta pequeña representación. La obra sirvió para exponer el trabajo que llevarán a cabo los alumnos a lo largo del curso. "La idea es crear una editorial desde un año hasta sexto de Primaria y que cada curso esté vinculado a un cuento, para que sean los alumnos quienes se conviertan en escritores e ilustradores y creen ellos mismos sus propias historias", detalló Trujillo.

Y es que, a su juicio, el aprendizaje competencial de escribir, contar y exponer constituye una parte fundamental de la educación. "Necesitamos que se enganchen y que quieran crear y escribir lo que les apetezca, no lo que está impuesto en un texto", apuntó. Y añadió que la flexibilidad y la ilusión son dos factores importantes para trabajar los criterios de aprendizaje desde otro punto de vista.

A fin de cuentas, la fábrica de cuentos de Los Verodes es solo una de las muchas formas en las que los centros han dado la bienvenida a un curso lleno de novedades y retos sobre la mesa. Este miércoles, un total de 104.597 alumnos de Infantil y Primaria han regresado a las aulas en Canarias para dar comienzo a un curso lleno de novedades como la bajada de ratios, la reducción de carga burocrática, la gratuidad de los libros, la eliminación de las pantallas digitales y los comedores saludables.

Novedades del nuevo curso escolar

El número de alumnos por clase en tres años de Infantil pasará de 18 alumnos a 16, de 25 a 22 en Tercero y Cuarto de Primaria y de 30 a 25 en Tercero de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una medida que se ampliará a la totalidad de la etapa en los próximos cursos. El retiro de las pantallas digitales también ha dado de qué hablar. La Consejería de Educación ha decidido reubicar fuera de las aulas de Infantil las pantallas multitáctiles para potenciar la escritura manual, la lectura en papel y el desarrollo de la memoria en edades tempranas.

Por otro lado, el departamento ha destinado este año una partida de 11 millones de euros para financiar el material gratuito de Primero, Segundo y Tercero de Primaria, además de Primero de la ESO y Grado Básico. El objetivo es aliviar el impacto financiero del inicio de curso a miles de hogares. Asimismo, los comedores escolares implantan de forma definitiva la limitación estricta de ultraprocesados y fritos, aumentando la presencia de fruta fresca, hortalizas, legumbres y productos de producción ecológica.

Tras la incorporación de Infantil y Primaria, el resto de las etapas educativas del Archipiélago lo harán de forma escalonada a lo largo de la semana. Este jueves será el turno de los 58.961 alumnos de Secundaria y el viernes el de los 24.034 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.