Casi 60.000 adolescentes vuelven al instituto con menos compañeros por aula y refuerzo de las emociones como novedades

Las aulas de Secundaria de los centros públicos de Canarias volvieron a llenarse este jueves con la incorporación de 58.961 estudiantes. Si el miércoles fueron los más pequeños, este jueves les tocó a los adolescentes escolarizados en centros públicos despedirse de las vacaciones.

Según destaca la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, este curso arranca en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con importantes novedades, entre las que cita la reducción del número de alumnos por grupo y el refuerzo de los recursos destinados al bienestar emocional.

El regreso a las aulas de Secundaria supone para muchos jóvenes algo más que el comienzo de un nuevo curso. Es una etapa en la que empiezan a definir sus intereses, a descubrir nuevas capacidades y, especialmente en los últimos cursos, a tomar decisiones que pueden marcar su futuro académico y profesional.

“Hoy comienza un nuevo curso para cerca de sesenta mil estudiantes de secundaria en Canarias, una etapa fundamental para su formación académica”, señaló el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que acompañó al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, a la inaguración del curso en el IES El Médano.

El vicepresidente defendió la necesidad de que el sistema educativo ofrezca a los estudiantes distintas oportunidades y herramientas para afrontar su futuro. En ese contexto, puso el foco en algunas de las medidas impulsadas durante los últimos años, entre ellas el aumento de la plantilla docente, la gratuidad de los libros de texto, la implantación de Doramas, la reducción de las ratios y la mejora de las infraestructuras educativas.

El curso arranca, de hecho, con la mayor plantilla docente de la historia del sistema educativo público canario: 29.046 profesionales. Son 2.351 plazas más que al comienzo de la legislatura, pese al descenso del número de alumnos. En total, más de 232.000 estudiantes están matriculados este curso en la enseñanza pública de Canarias.

Equipo de la Consejería de Educación en el inicio de las clases en ESO. / BELFI AGUILAR

Aulas con menos alumnos

Uno de los cambios más visibles se encuentra dentro de las propias aulas. El curso 2026/27 es el segundo año de aplicación del acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales para reducir progresivamente las ratios.

La medida llega este año a 3.º de ESO, donde el máximo de alumnos por grupo pasa de 30 a 25. El curso anterior ya se había reducido de 27 a 25 el límite en 1.º y 2.º de ESO. De este modo, los tres primeros cursos de Secundaria cuentan ya con un máximo de 25 estudiantes por aula.

El proceso continuará el próximo curso, cuando la reducción se extienda a 4.º de ESO y culmine el calendario previsto. El objetivo es que las clases sean menos numerosas y que el profesorado pueda ofrecer una atención más individualizada, un cambio que ha sido posible, según la Consejería, gracias al incremento de la plantilla docente.

Para Poli Suárez, la reducción de las ratios es solo una parte de un cambio más amplio. “Queremos grupos más reducidos, pero también centros capaces de acompañar al alumnado y atender realidades cada vez más diversas”, afirmó durante su visita al IES El Médano.

Más psicólogos en los centros

El bienestar emocional es otra de las grandes novedades del comienzo de curso. Coincidiendo con la llegada del alumnado de Secundaria, el sistema educativo canario incorpora 80 profesionales de la Psicología, con especial atención a los estudiantes de entre 12 y 18 años.

De ellos, 72 se integrarán en los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Canarias, con dos profesionales por equipo. Los ocho restantes reforzarán aquellos equipos que registran un mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante Riesgo Suicida.

La incorporación busca reforzar la prevención, facilitar la detección temprana de posibles problemas y mejorar el acompañamiento de los estudiantes que necesiten una atención especializada. Una apuesta que adquiere especial relevancia durante la adolescencia, una etapa en la que las necesidades educativas y personales de los jóvenes se vuelven cada vez más diversas.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife