La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Canarias este viernes: bajan las temperaturas y aumenta el viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 11 de septiembre, una jornada marcada por la nubosidad, algunas lluvias débiles y un descenso de las temperaturas en parte de Canarias, aunque no se esperan fenómenos meteorológicos significativos.

En el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos durante las primeras horas, con probables lluvias débiles y ocasionales. A medida que avance el día, la nubosidad tenderá a alternarse con claros.

En las islas más orientales se esperan cielos poco nubosos en general, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las zonas norte y oeste.

En el resto del archipiélago dominarán también los cielos poco nubosos, salvo por algunos intervalos de evolución en las vertientes sur y suroeste de Tenerife durante las horas centrales del día.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso en las islas montañosas. En las islas más orientales se mantendrán con pocos cambios o bajarán ligeramente.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. También podrá intensificarse en el interior sur de Lanzarote, donde la Aemet no descarta rachas ocasionalmente muy fuertes.

LANZAROTE — Tiempo poco nuboso y viento más intenso en el interior sur

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o descenderán ligeramente. El viento soplará moderado del nordeste y podrá intensificarse en el interior sur de la isla, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

FUERTEVENTURA — Predominio de cielos poco nubosos

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos en general, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en sectores del norte y oeste. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o bajarán ligeramente. El viento será moderado del nordeste.

GRAN CANARIA — Nubes y posibles lluvias débiles en el norte

En el norte predominarán los cielos nubosos durante las primeras horas, con probables lluvias débiles y ocasionales. Durante el resto del día se esperan intervalos nubosos. En otras zonas de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas descenderán de forma ligera a moderada. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Pronóstico del tiempo para este viernes, 11 de septiembre / AEMET

TENERIFE — Lluvias débiles en el norte y nubes de evolución en el sur

El norte podrá registrar cielos nubosos y lluvias débiles y ocasionales durante las primeras horas, con intervalos nubosos posteriormente. En las vertientes sur y suroeste aparecerán intervalos de evolución durante las horas centrales del día. Las temperaturas descenderán ligeramente o de forma moderada. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

LA GOMERA — Nubosidad en el norte durante las primeras horas

El norte de la isla podrá presentar cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales a primera hora, dando paso después a intervalos nubosos. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas expuestas del sureste y noroeste.

LA PALMA — Posibles lluvias débiles al norte y descenso térmico

En el norte se esperan cielos nubosos durante las primeras horas, con probables lluvias débiles y ocasionales. Posteriormente predominarán los intervalos nubosos, mientras en el resto de la isla el cielo estará poco nuboso en general. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

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EL HIERRO — Nubes y alguna lluvia débil en el norte

El norte podrá registrar cielos nubosos y lluvias débiles ocasionales durante las primeras horas del día, con intervalos nubosos posteriormente. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas descenderán ligeramente o de forma moderada. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.