La Aemet confirma el cambio de tiempo este fin de semana en Canarias: suben las temperaturas y vuelve la calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cambios en las condiciones meteorológicas de Canarias durante este fin de semana, con una evolución diferente según las zonas de las islas.

El viernes estará marcado por la presencia de nubes y algunas lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, mientras que el sábado y el domingo ganarán protagonismo los cielos poco nubosos, el viento y un ligero ascenso de las temperaturas.

En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será en general más estable que en las vertientes norte de las islas montañosas, aunque también habrá intervalos nubosos y viento de componente nordeste. Además, la Aemet contempla la presencia de calima ligera en altura durante el sábado, principalmente en las dos islas orientales.

Viernes 11 de septiembre: nubes y algunas lluvias débiles

La jornada del viernes comenzará con cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad irá dando paso a intervalos nubosos.

En las demás vertientes de estas islas también habrá intervalos de nubes durante la primera mitad del viernes, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja. Por la tarde se espera una reducción de la nubosidad y predominarán los cielos poco nubosos.

La situación será más estable en Lanzarote y Fuerteventura, donde se prevén cielos poco nubosos durante buena parte de la jornada. No obstante, aparecerán algunos intervalos nubosos, principalmente en las zonas norte y oeste.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que podrá ser moderado en el caso de las máximas en zonas del interior de las islas montañosas.

El viento soplará de nordeste con intensidad moderada, aunque habrá intervalos de fuerte en determinadas zonas. La Aemet señala especialmente las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y el interior sur de Lanzarote y Fuerteventura. En estos puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas de referencia, Las Palmas de Gran Canaria tendrá una previsión de 23 grados de mínima y 27 de máxima, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 22 y los 27 grados.

Sábado 12 de septiembre: vuelve la calima y suben las máximas

El tiempo tenderá a ser más estable el sábado. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubes durante las primeras y últimas horas del día, especialmente en las zonas occidentales.

En las islas montañosas, la nubosidad se concentrará principalmente en las zonas costeras del norte. Según la previsión, estas nubes irán perdiendo presencia durante el día, mientras que en el resto de las islas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Uno de los elementos destacados de la jornada será la calima ligera en altura, que afectará principalmente a Lanzarote y Fuerteventura. Este fenómeno puede reducir la visibilidad y dejar una atmósfera más turbia, especialmente en las zonas donde la concentración de polvo sea mayor.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un incremento que será más acusado en las zonas interiores. Las mínimas también tendrán una evolución diferente según la provincia: se espera un pequeño ascenso en las islas orientales y un ligero descenso en las occidentales.

El viento continuará soplando del nordeste de forma moderada, con intervalos de mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. También se esperan momentos de viento fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Para este sábado, la previsión sitúa las temperaturas entre 23 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Santa Cruz de Tenerife podría alcanzar los 31 grados de máxima, con una mínima de 23.

Domingo 13 de septiembre: más estabilidad y temperaturas en ascenso

El domingo continuará la tendencia hacia un tiempo más estable en buena parte del Archipiélago. La Aemet prevé intervalos nubosos en las zonas bajas de la vertiente norte de las islas montañosas, aunque estas nubes tenderán a disminuir durante las horas centrales.

En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, por lo que la jornada presentará unas condiciones más favorables para las actividades al aire libre.

La calima seguirá presente y podrá afectar especialmente a medianías y zonas altas. Su presencia se sumará a una jornada en la que las temperaturas volverán a experimentar un ligero ascenso.

El viento será entre flojo y moderado de componente nordeste en las medianías y zonas bajas. En las cumbres, en cambio, tendrá predominio del este.

Las temperaturas previstas para el domingo alcanzarán los 28 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, con una mínima de 23. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores algo más elevados, con 24 grados de mínima y hasta 31 grados de máxima.