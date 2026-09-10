La Aemet prevé cielos poco nubosos y temperaturas más bajas este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves cielos despejados o poco nubosos, posibles lloviznas débiles en medianías y a partir de la tarde en las islas más montañosas, temperaturas en descenso, aunque pueden llegar a los 30 grados en algunas zonas, y viento moderado del nordeste.

Habrá intervalos de viento fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. En cumbres centrales de Tenerife, se espera viento fuerte del noroeste.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte, este o nordeste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada, y en costas del suroeste y sur de las islas occidentales variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Nuboso en el norte que tiende a despejado durante las horas diurnas. En el resto de zonas, despejado con intervalos durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en descenso ligero a moderado. Se podrán superar los 30 ºC localmente en el sureste. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos, salvo en el norte y litorales este y oeste donde se esperan algunos intervalos durante la madrugada. Máximas en descenso, notable en zonas de interior. Se podrán superar los 30 ºC localmente en el sureste. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 28

GRAN CANARIA

En el norte nuboso, con algunos claros a horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso. No se descartan lloviznas débiles al final del día en el norte, principalmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En el resto de zonas, en descenso, que será notable en medianías y cumbres. En medianías del sur y oeste aún se espera que se alcancen los 30 ºC. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, así como en cumbres al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria, 23 27

TENERIFE

Poco nuboso, salvo en el nordeste que estará nuboso, donde no se descartan lloviznas débiles a últimas horas del día. A partir de la tarde, tiende a intervalos nubosos en el norte y en zonas de interior del sur y oeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En el resto de zonas, en descenso, que será notable en medianías y cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. A últimas horas del día no se descartan rachas muy fuertes en el extremo sureste y en cumbres de la dorsal. En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

LA GOMERA

Poco nuboso en general. Por la tarde tiende a nuboso en el norte donde no se descartan lloviznas débiles a últimas horas del día, principalmente en medianías. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 20 26

LA PALMA

Nuboso en zonas bajas del norte y este y que afectará a zonas más altas a partir de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales. No se descartan lloviznas débiles al final del día en el norte, principalmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En el resto de zonas, en descenso, que será notable en medianías y cumbres. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 26

EL HIERRO

Poco nuboso en general. Por la tarde tiende a nuboso en el norte donde no se descartan lloviznas débiles, principalmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en costas. En el resto de zonas, en descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, durante la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 24