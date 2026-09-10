De una bicicleta en el hospital a 800 kilómetros por Canarias contra la leucemia

Hay momentos en los que una bicicleta se convierte en algo más que un simple objeto deportivo. Para Lionell Sánchez, una antigua bicicleta estática fue, durante su tratamiento contra la leucemia, una pequeña vía de escape frente al aislamiento, el cansancio y la incertidumbre. Diagnosticado en noviembre de 2022, tuvo que afrontar largos periodos de aislamiento durante la quimioterapia. En aquellos días de angustia e impotencia, el ejercicio dentro del hospital le ayudó a distraerse, combatir la rigidez muscular y generar el apetito que la medicación le arrebataba. Casi cuatro años después de aquel diagnóstico, Lionell ha decidido transformar su vivencia en un desafío solidario para que otros pacientes ingresados dispongan de esa misma oportunidad.

Siete islas, 800 kilómetros y un desafío logístico

Bajo el nombre de Gran Guanche, la travesía se iniciará el próximo 16 de septiembre en Lanzarote y culminará el día 23 en La Palma. A lo largo de ocho jornadas consecutivas, Lionell recorrerá siete islas canarias —Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma—, acumulando alrededor de 800 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo. La ruta irá aumentando en exigencia hasta concentrar en las últimas cuatro islas las pendientes más duras del recorrido.

Afrontar esta odisea sobre una bicicleta de carretera de carbono de ocho kilos requerirá un importante despliegue logístico. Lionell estará acompañado por sus amigos Fran y Samuel, con quienes compartirá el esfuerzo en carretera, y por un vehículo de asistencia clave para coordinar los enlaces en barco entre islas, solventar averías mecánicas y garantizar la hidratación y el avituallamiento durante cada etapa.

Lionell Sánches entrenando en el Llano de Ucanca / La Provincia

Una realidad hospitalaria que necesita recursos

Detrás del esfuerzo deportivo existe una necesidad muy concreta en los centros sanitarios de Gran Canaria. Durante sus ingresos en el Hospital Insular y en el Hospital Universitario Dr. Negrín, Lionell comprobó la falta de material para la actividad física de los pacientes aislados. Actualmente, el área de aislamiento del Hospital Insular dispone de solo cinco bicicletas estáticas para 21 pacientes, mientras que en el Dr. Negrín hay únicamente una bicicleta para ocho personas. Los profesionales médicos coinciden en que el ejercicio prescrito resulta indispensable para mantener la movilidad y mejorar la respuesta física y psicológica ante un trasplante.

El reto ha fijado una meta de recaudación de 2.000 euros a través de la plataforma migranodearena.org. Este importe permitirá adquirir seis bicicletas estáticas clásicas y dos semitumbadas para ampliar las posibilidades de entrenamiento de las personas ingresadas.

Cartel Gran Guanche. / La Provincia

Alianza institucional y concienciación social

Presentado formalmente en rueda de prensa, el proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, cuyo titular, Ángel Sabroso, remarcó que "hay carreras que suman kilómetros y carreras que suman vidas". Asimismo, numerosos ayuntamientos del archipiélago y empresas colaboradoras se han sumado a la iniciativa.

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Un momento emblemático del viaje tendrá lugar el 19 de septiembre en Tenerife, coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. En cada llegada y salida de etapa, la organización animará a la ciudadanía a sumarse al movimiento y inscribirse como donantes de sangre y médula. Como resume el propio Lionell al recordar su periodo en el hospital: "Le diría a aquel Lionell que siga pedaleando, que todo esfuerzo ha merecido la pena"