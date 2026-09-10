Bruselas blinda el estatus RUP y quiere que Canarias juegue un papel geoestratégico para la Unión

La Comisión Europea ha dado un paso adelante para reforzar la consideración de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) dentro de las políticas comunitarias y de la futura financiación europea. Bruselas ha presentado este jueves su nueva Estrategia para las RUP, una hoja de ruta que sustituye a la aprobada en 2022 y que sitúa a territorios como Canarias como espacios geoestratégicos para la Unión Europea, además de reconocer la necesidad de mantener medidas específicas que tengan en cuenta sus particularidades.

El nuevo documento llega en plena negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que determinará las prioridades y la distribución de los fondos europeos entre 2028 y 2034. En este contexto, la Comisión se compromete a tener en cuenta las especificidades de las RUP en los procesos regulatorios y a avanzar en el desarrollo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reconoce las características particulares de estos territorios.

Para Canarias, uno de los principales puntos de interés está precisamente en el futuro de los instrumentos europeos que compensan las dificultades derivadas de su condición de región ultraperiférica. Bruselas plantea continuar apoyando las políticas de cohesión y los fondos del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), una de las herramientas fundamentales para el sector primario de las islas.

Un papel estratégico para Canarias

La nueva estrategia europea introduce un cambio de enfoque al presentar las RUP no únicamente como territorios que requieren condiciones excepcionales para garantizar su desarrollo, sino también como espacios que pueden desempeñar un papel estratégico para la Unión Europea.

La Comisión identifica como ámbitos con potencial la pesca y la biodiversidad, las energías renovables, el turismo, la logística, el transporte aéreo y marítimo y la investigación. El planteamiento cobra especial relevancia para Canarias por su posición geográfica y por su relación con África y el Atlántico.

El documento también apuesta por incrementar la participación de las regiones ultraperiféricas en las decisiones comunitarias que puedan afectarles. Así, Bruselas plantea reforzar el diálogo con estos territorios para que puedan intervenir en una fase más temprana de las iniciativas europeas y no únicamente después de que hayan sido diseñadas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado que las regiones ultraperiféricas deben ganar peso dentro de la Unión Europea como "zonas de oportunidad" por sus posibilidades en ámbitos como el turismo, el estudio medioambiental o la investigación espacial.

El futuro del POSEI, sobre la mesa

Uno de los aspectos que tendrán mayor importancia para Canarias será la negociación del próximo presupuesto comunitario. La Comisión señala que continuará apoyando las políticas de cohesión y los fondos del POSEI durante las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

La propuesta contempla además que las regiones puedan mantener un papel relevante como autoridades gestoras y que exista un diálogo directo y coordinado con la Comisión Europea en el desarrollo de los futuros instrumentos financieros.

La defensa de la singularidad del Posei había sido trasladada previamente a Bruselas por el Gobierno de España, junto con otras cuestiones relacionadas con las necesidades específicas de las islas. Entre ellas figuraban el apoyo al sector primario y la vivienda, dos asuntos que también aparecen recogidos en la nueva estrategia comunitaria.

Más margen para las excepciones en transporte

La estrategia también incluye medidas relacionadas con la adaptación de las políticas climáticas europeas a la realidad de las RUP. Entre ellas destaca la revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS), con una propuesta para prolongar hasta el 31 de diciembre de 2035 determinadas derogaciones aplicables a la aviación y al transporte marítimo de las regiones ultraperiféricas.

Bruselas también aborda otros mecanismos vinculados a la transición energética y la gestión de residuos, como la incineración o el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). En este último caso, la Comisión plantea trabajar para mejorar las condiciones de exención para las RUP.

Estas medidas tienen especial importancia para territorios insulares como Canarias, donde las dificultades de conectividad y la dependencia del transporte aéreo y marítimo hacen que la aplicación de determinadas políticas comunitarias tenga un impacto diferente al que puede producirse en el continente.

La vivienda entra en la estrategia europea

La vivienda aparece además como una de las nuevas cuestiones incorporadas al enfoque de la Comisión hacia las RUP. Bruselas reconoce los problemas específicos que afrontan estos territorios y plantea respaldar a las autoridades nacionales y regionales para incrementar la oferta residencial.

Entre las actuaciones que contempla figuran el aumento de la oferta de vivienda, la ampliación del alquiler, la movilización de inversiones, el impulso de reformas y la protección de las personas más vulnerables.

Este reconocimiento abre la puerta a que las particularidades de territorios como Canarias puedan ser tenidas en cuenta en futuras políticas europeas destinadas a afrontar el problema habitacional.

Resiliencia ante el cambio climático y las amenazas externas

La nueva estrategia europea también incorpora un apartado dedicado a la resiliencia de las regiones ultraperiféricas. Bruselas plantea reforzar su capacidad para hacer frente a los efectos del cambio climático y a diferentes tipos de crisis.

El documento menciona expresamente amenazas relacionadas con la seguridad, los choques externos, las amenazas híbridas, la inmigración y la gestión de fronteras, y propone medidas específicas para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de estos territorios.

A ello se suma una dimensión social que busca reducir las desigualdades territoriales y garantizar el acceso a las necesidades básicas. La Comisión plantea medidas relacionadas con la educación, la formación y el empleo, con especial atención a los jóvenes, dentro de los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales.