Canarias avisa que el ‘pacto migratorio’ agrava la «invasión» de Ceuta

El eco de la crisis migratoria de Ceuta resonó este jueves a más de mil kilómetros de distancia. PP y Vox trasladaron la situación que atraviesa la ciudad autónoma hasta el Parlamento de Canarias para poner a Fernando Clavijo ante dos cuestiones: si las Islas están preparadas para afrontar un episodio similar y hasta dónde está dispuesto a mantener sus acuerdos con el PSOE tras la gestión del Gobierno central. Dos planteamientos que terminaron apuntando en una misma dirección: la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mientras, Clavijo, que calificó de "invasión" lo ocurrido en la ciudad autónoma, amplió el foco hacia la Unión Europea y las consecuencias del nuevo reglamento de asilo para territorios fronterizos como Canarias. La migración protagonizó así uno de los momentos de mayor confrontación política de la jornada.

Ante la advertencia lanzada por Juan Manuel García Casañas (PP), que preguntó si el Archipiélago se está preparando para afrontar un escenario como el de Ceuta, Clavijo no descartó que Canarias pueda volver a verse sometida a una presión similar. Esta vez, sostuvo, las Islas cuentan con la experiencia acumulada tras años gestionando repuntes migratorios y con una estructura de respuesta que antes no existía. Su principal preocupación, sin embargo, mira hacia Europa. La entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo cambia las reglas para territorios que, como Canarias, forman parte de la frontera exterior de la Unión. El nuevo sistema establece un procedimiento de control previo para las personas que lleguen de manera irregular, que deberán someterse a comprobaciones de identidad, seguridad, salud y posibles situaciones de vulnerabilidad, además del registro de sus datos biométricos. A partir de ese primer filtro se determinará qué camino sigue cada caso: la solicitud de asilo, un procedimiento fronterizo acelerado o el retorno.

Es precisamente ahí donde Clavijo sitúa una de las principales incertidumbres para las Islas. El nuevo modelo pretende que determinados procedimientos se desarrollen en la propia frontera exterior, de modo que algunos solicitantes deberán permanecer en esa zona mientras se estudia su situación. El presidente planteó qué ocurriría si Canarias volviera a recibir un volumen de llegadas como el de 2024, cuando cerca de 47.000 personas alcanzaron sus costas y miles de adultos tuvieran que permanecer en el Archipiélago durante la tramitación de sus expedientes.

A ese escenario se añade otro frente con el Estado: quién deberá asumir el triaje de las personas que lleguen a las costas. Se trata del primer filtro del nuevo sistema europeo y debe realizarse, con carácter general, en un máximo de siete días en las fronteras exteriores. Clavijo señaló que existe una "discusión" sobre qué Administración debe acometerlo, aunque defendió que tanto esa responsabilidad como la designación de un representante legal corresponden al Estado y no a la comunidad autónoma.

La disputa por los pactos

Con Vox, el debate cambió de terreno: la crisis de Ceuta se convirtió en munición contra los acuerdos de Coalición Canaria con el PSOE. Nicasio Galván calificó lo ocurrido en la ciudad autónoma como un "ataque a la integridad territorial de España" perpetrado por Marruecos y acusó al Gobierno de Sánchez de actuar como cómplice. Desde ahí dirigió el reproche hacia Clavijo: "¿Qué más necesita usted para romper con el PSOE?". Galván reclamó al presidente que no pacte con los socialistas ni la financiación autonómica ni ningún otro asunto y trató de presentar la continuidad de esos acuerdos como incompatible con las críticas que el propio Gobierno canario ha dirigido en otras ocasiones al Ejecutivo central.

Clavijo respondió llevando las contradicciones al terreno de Vox. Primero le reprochó que la formación diera la espalda a Canarias cuando las Islas atendían a unos 6.500 menores migrantes no acompañados, una actitud que contrapuso con la posición que mantiene ahora ante la crisis de Ceuta. Después dirigió la mirada fuera de España y recurrió a la relación de Marruecos con Donald Trump. El presidente definió al mandatario estadounidense como el "primo de Zumosol" y "mayor garante" del país vecino y retó a Santiago Abascal a romper "con su amigo" antes de exigir a Coalición Canaria que haga lo propio con el PSOE. Con el argumento, Clavijo trató de devolver a Vox la misma lógica que Galván había utilizado para cuestionar sus alianzas.

"La prioridad son los canarios", sostuvo. Los acuerdos, argumentó, no se decidirán por las siglas de quien esté al otro lado de la mesa, sino por lo que las Islas puedan obtener de ellos. Clavijo aseguró que pactaría "con cualquiera" aquello que resulte beneficioso para Canarias, incluso con la formación de Galván si algún día llegara al Gobierno. Una forma de reivindicar la estrategia que CC ha mantenido en Madrid: negociar sus apoyos en función de los compromisos que pueda arrancar para el Archipiélago. El cruce cerró así un debate que comenzó mirando a Ceuta y terminó convertido en una discusión sobre los límites de los pactos políticos y las alianzas de unos y otros. Frente a la ruptura que exigía Vox, Clavijo defendió mantener abiertas las vías de negociación siempre que haya intereses de Canarias sobre la mesa.