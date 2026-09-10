Los caseros canarios 'engordan' el negocio de los seguros por el miedo a los impagos de sus inquilinos

El temor a que el inquilino deje de pagar la renta se ha convertido en uno de los riesgos que más pesan sobre quienes tienen una vivienda en alquiler. Una de las fórmulas a las que recurren los arrendadores para protegerse ante el riesgo de que el inquilino deje de pagar es la contratación de seguros específicos. Una fórmula que ahora es casi una obligación. El 38,8% de los propietarios (cuatro de cada diez) declara tener contratado un seguro frente a impagos, según la última encuesta anual de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), y Canarias no es ajena a esta preocupación.

La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) registró en el Archipiélago un aumento del 133,3% interanual de la conflictividad relacionada con el alquiler durante el segundo trimestre de 2026. Es decir, que el número de casos más que se duplicó. La naturaleza de estos conflictos estuvo, en todos los casos registrados, relacionada con impagos.

"Estamos percibiendo una mayor preocupación de los propietarios por protegerse frente al riesgo de impago", explica Álvaro Santana, director de SEAG. A su juicio, la evolución de la conflictividad refleja un contexto en el que "la seguridad en el cobro tiene cada vez más peso en la decisión del propietario a la hora de poner una vivienda en alquiler".

Del mismo modo, las aseguradoras del Archipiélago confirman la tendencia al alza de este tipo de pólizas, especialmente desde la pandemia, debido al aumento de los arrendamientos desde entonces. "Antes la tendencia era la de no venderse ninguno, después de la pandemia se ha convertido en algo imprescindible para los propietarios", asegura Eloy Vidal, director de la Agencia de Seguros Eloy Vidal & Asociados.

El funcionamiento de este tipo de pólizas consiste en que el propietario asume el coste de una cobertura a cambio de reducir el impacto económico de un eventual incumplimiento del inquilino. Las condiciones varían en función del producto, pero pueden contemplar el pago de las rentas impagadas y servicios de defensa jurídica o abonos para la recuperación del inmueble en caso de destrozos.

El coste de este tipo de pólizas "va subiendo en función del importe del alquiler", señala Vidal. "Para un alquiler de 600 euros sitúa el coste en unos 285 euros, mientras que para uno de 800 euros lo eleva a unos 380 euros", ejemplifica.

El coste de un impago

El interés por estas coberturas se entiende mejor cuando se observa qué ocurre cuando el problema llega. Un impago no supone necesariamente perder una única mensualidad. Si el conflicto no se resuelve entre las partes, el propietario puede enfrentarse a un proceso prolongado durante el que no cobra la renta y tampoco dispone libremente de su vivienda. La cobertura puede extenderse a otros gastos que aparecen cuando el conflicto se complica, como la defensa jurídica, el cambio de cerradura o los daños por vandalismo.

"El riesgo para el propietario no se limita exclusivamente a dejar de cobrar algunas mensualidades, sino también a la duración que puede alcanzar el proceso hasta recuperar la vivienda", explica Santana. Un periodo que, en la práctica, puede suponer casi un año con la vivienda bloqueada.

La mayoría de los casos, no obstante, consigue resolverse sin llegar a los tribunales. El 82% de las recuperaciones registradas por SEAG a nivel nacional se produce mediante acuerdo o entrega de llaves, mientras que tan solo el 18,1% requiere finalmente la vía judicial. "La prevención antes de formalizar el contrato es una parte fundamental de la protección del propietario", señala Santana.

El coste medio que asume un arrendador durante el impago se sitúa en 2.313,6 euros

En concreto, el coste económico al que se enfrenta un arrendador en Canarias ha disminuido en los últimos años, este sitúa el importe medio asociado a un impago en 2.313,6 euros, un 74% menos respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de ello, no implica que haya disminuido el número de casos, todo lo contrario, la factura media baja mientras aumenta la conflictividad, hay más casos, pero cada uno genera, de media, un coste menor.

Canarias 'top' en desahucios

El riesgo que buscan cubrir estas pólizas se vislumbra claramente en los datos judiciales. Los desahucios derivados de procedimientos relacionados con el alquiler en las Islas llevan desde 2015 en niveles muy superiores a los vinculados a ejecuciones hipotecarias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Probablemente debido a la actual reticencia de los bancos por ofrecer créditos hipotecarios sin una solvencia notable. La mayor diferencia entre ambos tipos de desahucios se registró en el primer trimestre de 2021, con 536 desalojos por alquiler y tan solo 139 hipotecarios.

Aunque los lanzamientos por impago del alquiler en Canarias se encuentran actualmente en niveles inferiores a los de años anteriores, el Archipiélago se encuentra en el tercer puesto en número de expulsiones en el panorama nacional, con 0,17 por cada 1.000 habitantes, tan solo por detrás de Baleares y Cataluña, con un 0,2 y 0,19 respectivamente.

Tres de cada 10 alquilados presentan dificultades para afrontar el pago mensual en las Islas

Estos datos cobran mucho sentido al conocer la situación de la renta particular de los canarios, casi uno de cada tres adultos que vive de alquiler en Canarias ha tenido dificultades para afrontar el pago de la renta, según los últimos datos correspondientes al cuarto trimestre de 2024 del Instituto Canario de Estadística (Istac). En concreto, el 32,3%, es decir 137.045 personas de las 423.893 personas mayores de 18 años que residen en una vivienda alquilada declararon haber tenido problemas para hacer frente al pago mensual.