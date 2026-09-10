El informe PISA sitúa a Canarias entre las comunidades con más repetidores: uno de cada cuatro

Uno de cada cuatro estudiantes de 15 años en Canarias ha repetido curso alguna vez. Así se desprende del último informe PISA, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y publicado el pasado martes. El Archipiélago ha logrado, no obstante, reducir su tasa de repetición en 11 puntos porcentuales en la última década, al pasar del 38% en 2015 al 35,8% en 2018 y situarse ahora en el 27%. Esta tendencia descendente se ha visto favorecida, a juicio de la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, por factores como la bajada de las ratios y el refuerzo de las plantillas docentes.

Esta evolución se enmarca en un descenso general de la repetición en España, donde esta práctica ha tenido históricamente una incidencia superior a la de muchos países de la OCDE y la Unión Europea. Pese a la mejora de los últimos años, Canarias continúa entre las comunidades con mayor tasa de repetición. Solo Andalucía (28,8%), La Rioja (28,6%), la Comunidad Valenciana (28,6%) y Aragón (27,8%) presentan porcentajes superiores, sin tener en cuenta las ciudades autónomas.

Diferencias por tipo de centro y alumno

Los resultados del informe también muestran una clara diferencia de rendimiento entre el alumnado que ha repetido y el que no. En las tres competencias evaluadas, quienes no han repetido obtienen puntuaciones considerablemente más altas en las pruebas PISA. En Canarias, la ventaja alcanza los 92 puntos en Ciencias, los 92 en Lectura y los 89 en Matemáticas. Son diferencias superiores a las registradas de media en la OCDE y la Unión Europea, aunque inferiores a las del conjunto de España.

La titularidad del centro también marca diferencias. Los estudiantes de centros públicos repiten casi cuatro veces más que los de centros privados, con tasas del 31,1% y del 8,4%, respectivamente. "No hay que desanimarse con los resultados, porque al final no dejan de ser una foto fija que no recoge a la totalidad del alumnado", aclara Álvarez.

El mes de nacimiento, un factor determinante

No existe un único factor educativo que explique la repetición de curso, sino una combinación de elementos. Entre ellos, el sociólogo experto en Educación José Saturnino Martínez señala uno especialmente sencillo de identificar: el mes de nacimiento. "Si el niño está teniendo dificultades educativas, lo primero que pregunto es en qué mes nació", explica.

Los alumnos nacidos en el último trimestre del año —es decir, de octubre a diciembre— parten con una desventaja relativa de edad frente a sus compañeros de la misma clase. "Entre el estudiante que nace en diciembre y el que nace en enero hay casi un año académico de diferencia y, a esas edades, se nota mucho", apunta.

Esta diferencia puede afectar tanto a la madurez como al desarrollo físico y al rendimiento durante los primeros años de escolarización. "Tienen una mayor tendencia a repetir curso porque tienen menos madurez cognitiva", señala. Por ello, Martínez plantea que el sistema debería contemplar una mayor flexibilidad en el inicio de la escolarización, ya que no todos los niños alcanzan al mismo tiempo el mismo grado de madurez. "No todos los niños tienen la misma madurez cognitiva y, si los sometes a esto, va a generar un problema", advierte.

Mayor flexibilidad en la edad de incorporación

Según explica, algunos países como Dinamarca o Alemania permiten mayor flexibilidad en la edad de incorporación al sistema educativo, en lugar de establecerla exclusivamente en función del año de nacimiento.

Los propios datos del informe PISA, añade, reflejan esta brecha. Los estudiantes nacidos en los últimos meses del año tienden a obtener peores resultados que los nacidos a comienzos de año. "No es un destino del que no se pueda escapar, pero si es algo que se lastra", aclara.

Refuerzo en casa y en las aulas

Por otro lado, Martínez insiste en que el contexto socioeconómico también interfiere en el rendimiento académico del alumnado. En este sentido, señala la importancia de las posibilidades de las familias para ofrecer apoyo y acompañamiento educativo en casa, ya que no todos los estudiantes cuentan con las mismas facilidades para recibir esa ayuda fuera del aula.

Asimismo, otro de los elementos que considera clave es el apoyo dentro del aula y la capacidad de respetar los distintos ritmos de aprendizaje. "No se trata de poner una línea y que todo el mundo llegue como pueda, sino de estar pendiente de dónde se está atascando cada uno", señala. Para ello, considera fundamental contar con un profesorado preparado y con aulas que permitan una atención más individualizada, algo que, a su juicio, requiere también reducir el número de alumnos por clase.

La repetición, una medida ineficaz para el aprendizaje

Según el informe, a nivel internacional, la repetición se ha utilizado para dar más tiempo de aprendizaje a los alumnos con dificultades académicas. Sin embargo, distintos estudios han demostrado que esta práctica puede relacionarse con peores resultados educativos, mayor desigualdad y un mayor riesgo de abandono escolar. Una conclusión que comparte el sociólogo. "Es una herramienta muy poco eficaz que, en general, no mejora el rendimiento del alumnado", concreta.

Martínez subraya que la repetición puede convertirse en un indicador de riesgo de abandono y fracaso escolar. "Es una medida cara, ya que hay que invertir dinero en volver a matricular a una persona en todas las asignaturas de un año completo, e ineficaz, porque muchas personas, salvo algunos casos, acaban dejando los estudios", sostiene.

A ello suma las consecuencias emocionales que puede tener para el alumnado. "Causa mucho estigma entre los niños y puede hacer que se aburran y se frustren, porque al repetir pasan otro año completo dando contenidos que ya conocen, aunque hayan suspendido por una pequeña parte que no dominaban", explica.

Estudiantes en la biblioteca TEA, en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Refuerzo de 'profes' para evitar la repetición

Es algo en lo que coincide Álvarez. A su juicio, la repetición "no es la solución a los problemas de aprendizaje" del alumnado. "Lo importante es que los estudiantes continúen avanzando en su etapa educativa y reciban en el curso siguiente los refuerzos necesarios para superar las dificultades", comenta. Entre estas medidas cita el doble profesorado, los apoyos específicos y los agrupamientos flexibles, especialmente en materias como Matemáticas y Lengua.

En esta línea, Martínez recomienda diversificar la atención en el aula. "Tiene su complicación, pero ya se ha visto que tener grupos de refuerzo por las tardes, por ejemplo, genera resultados bastante positivos", señala. No obstante, reconoce que gestionar administrativamente este recurso es "un lío". Así, aconseja también la figura del profesor de apoyo. "Contar en el aula con un profesor o asistente de apoyo que esté pendiente del alumnado que se está quedando descolgado también ayuda", concluye.