Póker de la Lotería Nacional en Canarias

La Lotería Nacional ha vuelto a repartir fortuna en Canarias. El 41.758, segundo premio del sorteo celebrado este jueves, 10 de septiembre de 2026, aparece consignado en varios puntos de venta del Archipiélago, según la información oficial de distribución del sorteo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Entre los lugares donde se vendió el número figuran establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Santa Cruz de Tenerife, por lo que el premio deja presencia en al menos tres islas: Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

En Gran Canaria, el segundo premio fue distribuido en un punto de venta situado en la calle Henry Dunant, 19, en Las Palmas de Gran Canaria.

El número también llegó a Lanzarote. En concreto, aparece vendido en un establecimiento de la calle Carlos V, 1, en Arrecife.

La distribución del premio se extiende por numerosos puntos de España, pero la presencia de varias administraciones canarias convierte al Archipiélago en uno de los territorios alcanzados por la suerte en este sorteo.

Tenerife también recibe parte del segundo premio

La provincia de Santa Cruz de Tenerife figura igualmente entre los lugares donde se comercializó el 41.758.

Según la información mostrada en la relación de puntos de venta, el número fue consignado en la calle Emilio Calzadilla, 42, en Santa Cruz de Tenerife, y también en la avenida de Las Palmeras, 46, en Finca España.

De esta forma, el segundo premio deja huella tanto en la capital tinerfeña como en otro punto de la isla.

El primer premio fue para el 46.144

El gran protagonista del sorteo fue el 46.144, agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional.

Este número aparece repartido, entre otros lugares, en Palma de Mallorca, Cádiz y Estepona, según la distribución correspondiente al sorteo 073 del 10 de septiembre.

Por su parte, el segundo premio, el 41.758, tuvo una distribución mucho más amplia por distintas provincias españolas.

El sorteo dejó además los reintegros en los números: 1, 4 y 5.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).