Tu vuelta a la actualidad tiene premio: un año de LA PROVINCIA por 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 €

Septiembre trae de vuelta los horarios, los proyectos y las decisiones del día a día. También es un buen momento para recuperar el hábito de informarse y conectar con lo que ocurre cerca. LA PROVINCIA acompaña ese regreso con una promoción para nuevos suscriptores: un año de la modalidad Contenidos Web por 39,99 €, frente a los 49,99 € anteriores, y una tarjeta regalo de 15 €.

Bajo el lema «Vuelve a la rutina. Vuelve a estar al día», te invitamos a seguir la actualidad de Gran Canaria y del conjunto del archipiélago con una oferta disponible del 10 al 20 de septiembre.

Detrás de cada jornada hay noticias que afectan a tu entorno: lo que sucede en tu municipio, las decisiones que marcan la vida en Canarias o los acontecimientos que abren nuevas conversaciones. Suscribirse es una forma de hacer sitio a esa actualidad entre las obligaciones de septiembre y mantener el vínculo con lo que importa.

Un año de suscripción y un regalo para la vuelta

La oferta permite contratar doce meses de Contenidos Web mediante un único pago de 39,99 €, un ahorro de 10 € respecto al precio anterior anunciado. A esa rebaja se suma una tarjeta regalo de 15 €, canjeable en El Corte Inglés, Carrefour, Ikea y otras marcas.

En las 72 horas posteriores a la suscripción, el nuevo suscriptor recibirá un código único y las instrucciones de canje para obtener su tarjeta regalo.

Disponible hasta el 20 de septiembre

La promoción está dirigida exclusivamente a nuevos suscriptores. La suscripción se renovará automáticamente al precio de tarifa vigente, aunque el usuario podrá desactivar la próxima renovación en cualquier momento.

La vuelta a la rutina también puede ser la vuelta a una buena costumbre: dedicar un momento del día a saber qué ocurre a tu alrededor, consultándolo todo desde el móvil, la tableta o el ordenador, la información estará siempre al alcance de la mano para que no te pierdas nada de lo que ocurre. Verás todo: reportajes, entrevistas, análisis, opinión y contenidos exclusivos elaborados por la redacción en las secciones de política, sociedad, economía, cultura y deportes.

Suscríbete a LA PROVINCIA antes de que termine la promoción y vuelve a estar al día con regalo incluido.

Mucho más que noticias

La suscripción a LA PROVINCIA ofrece también acceso a una experiencia pensada para quienes quieren disfrutar de contenidos y ventajas exclusivas del Club LP+.

Los suscriptores pueden acceder a newsletters exclusivas, recibir información seleccionada y descubrir nuevos contenidos y pasatiempos para disfrutar de momentos de entretenimiento durante todo el verano.

Además, la experiencia digital se completa con una app más premium, diseñada para que acceder a la información sea todavía más cómodo y sencillo.

La suscripción a Contenidos Web no solo ofrece acceso ilimitado a las noticias. También incluye:

✔ 📰 Contenido exclusivo: artículos, reportajes y análisis en profundidad

✔⚡ Actualidad en tiempo real: cobertura inmediata de noticias clave

✔📱 Acceso multidispositivo: desde móvil, tablet o escritorio

✔🚫 Sin interrupciones: navegación sin límites

✔💌 Newsletters especiales exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados y miradas que no encontrarás en ningún otro lugar.

✔🎲 Nuevos pasatiempos, para informarte, entretenerte y desconectar cada día.

✔ 📲 Una app más premium, diseñada para que leer LA PROVINCIA sea más cómoda, rápida y personalizada.

✔ 🍸Acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos especiales y múltiples ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

De esta forma, LA PROVINCIA amplía la experiencia digital del lector y convierte la suscripción en algo más que el acceso a la información: una puerta de entrada a ventajas pensadas para acompañar el día a día de la comunidad lectora.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Para acceder a la nueva oferta, los lectores deberán contratar la suscripción durante los días activos de la campaña. Una vez finalizado el periodo promocional, el precio volverá a su tarifa habitual de 49,99 euros al año.

Con esta acción, LA PROVINCIA invita a sus lectores a dar el paso y disfrutar de información y beneficios exclusivos por menos de 40 euros.

👉 Haz clic en el botón y asegura tu acceso durante todo un año con un regalo seguro.

No te quedes fuera. ¡Únete a LA PROVINCIA hoy mismo!