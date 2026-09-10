RTVE Canarias revoluciona su programación: nuevas caras, más actualidad y una apuesta por el público joven

“Renovarse o morir”. Con esta frase resume el nuevo director territorial de Radio Televisión Española en Canarias, Miguel Ángel Guerra, el profundo cambio que afronta la televisión pública en las islas. RTVE Canarias prepara una auténtica revolución en su programación con el objetivo de rejuvenecer sus caras, adaptar sus formatos a los nuevos hábitos de consumo y acercarse a un público joven que cada vez se aleja más de la televisión tradicional.

El plan, presentado este jueves en rueda de prensa, supone una remodelación casi completa de la parrilla, con cambios en algunos de los programas más históricos de la cadena y la incorporación de nuevos espacios informativos y de entretenimiento.

Entre las principales novedades destaca el relevo al frente de ‘Cerca de ti’, donde después de 15 años Roberto Herrera deja la conducción diaria del programa para afrontar nuevos proyectos dentro de RTVE Canarias. Su sustituta será Sara Fez, periodista y comunicadora de Arguineguín vinculada también a la cadena pública.

Pero el cambio va mucho más allá de un único programa. La dirección territorial ha anunciado una nueva etapa para una televisión pública que busca combinar su tradición con nuevos lenguajes y una forma diferente de contar las historias.

Roberto Herrera deja ‘Cerca de ti’ tras 15 años y Sara Fez asume el relevo

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue la salida de Roberto Herrera de Cerca de ti, un espacio que el propio periodista definió como “su niño lindo” y que ha marcado una etapa fundamental de su trayectoria profesional.

Herrera explicó que el programa supuso un momento especial en sus 27 años de vinculación con Televisión Española, ya que fue la primera vez que la cadena le dio la oportunidad de presentar y dirigir un formato propio.

“Llega un momento de salir de un formato que, en este caso, es mi niño lindo porque fue un programa hasta el nombre lo puse yo”, señaló el periodista, que no abandona RTVE Canarias, sino que inicia una nueva etapa con otros proyectos.

El relevo será asumido por Sara Fez, que afronta el reto con “orgullo” y “una enorme responsabilidad”. La nueva presentadora avanzó que el programa mantendrá su esencia, pero incorporará una estructura más vinculada a la actualidad.

“Va a ser un programa de actualidad al pie del cañón”, explicó. El nuevo Cerca de ti contará con conexiones en directo, presencia de redactores y mesas de análisis para abordar los temas que marcan la actualidad de Canarias.

‘Tenderete’ prepara una nueva etapa 55 años después de su estreno

Uno de los grandes símbolos de RTVE Canarias también afrontará cambios. ‘Tenderete’, uno de los programas más históricos de la televisión pública española y referencia de la cultura popular canaria durante más de medio siglo, prepara una renovación coincidiendo con sus 55 años de trayectoria.

Miguel Ángel Guerra adelantó que el espacio tendrá importantes novedades, con la incorporación de grandes figuras de la música al frente de las próximas entregas.

Los nombres de los nuevos protagonistas todavía no han sido desvelados, pero la dirección territorial asegura que el objetivo es mantener la esencia del programa y, al mismo tiempo, adaptarlo a una nueva audiencia.

La intención es que Tenderete continúe siendo un escaparate de la cultura canaria, pero con una narrativa más actual y capaz de conectar con nuevas generaciones.

Más cambios en informativos y nuevos programas de actualidad

La renovación también alcanza al área informativa. El Telediario Territorial de Canarias ampliará su duración y contará con Nayra Santana al frente, dentro de una apuesta por reforzar la información de proximidad y ofrecer más contenidos propios. Néstor Santana, en el fin de semana.

RTVE Canarias también estrenará un nuevo espacio de debate, ‘El Acento’, presentado por Fátima Hernández. El programa nace con el objetivo de analizar los asuntos que preocupan a la sociedad canaria desde diferentes puntos de vista.

Además, ‘Aquí la Tierra’ contará con un nuevo rostro en Canarias. La presentación correrá a cargo de Raquel Falcón, que hasta ahora estaba vinculada al programa Somos 8, mientras que Luis García Temprano asumirá nuevas responsabilidades dentro de la programación.

La cadena pública pretende así combinar formatos consolidados con nuevas propuestas que respondan a los cambios en la manera en que los espectadores consumen información y entretenimiento.

Una televisión pública que busca conectar con los jóvenes

El gran objetivo de esta transformación es acercarse a un público más joven. Miguel Ángel Guerra reconoce que la televisión ha cambiado y que RTVE Canarias debe adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual.

“Renovarse o morir”, afirmó el director territorial. “La televisión ha cambiado, los formatos han cambiado y nosotros también nos vamos a adaptar a la nueva forma de hacer televisión”.

Para ello, la cadena apostará por nuevas narrativas, una renovación de sus rostros y un mayor peso de los contenidos digitales.

“Llegar al público más joven parece un reto en el presente”, explicó Guerra. “Tenemos que intentar llegar a esa gente que no ve tanto la televisión, que no está tan pendiente de la actualidad, sino que a lo mejor la consume por redes sociales”.

RTVE Canarias reforzará también su estrategia digital con una mayor presencia en redes y una actualización de sus contenidos web.

El objetivo, según el director territorial, es que los espectadores jóvenes puedan sentirse representados en la pantalla. “A mí también me gusta ver a alguien que se parezca a mí en una película o en un programa”, afirmó.

Más cambios, programas especiales y una apuesta por Carnaval y Navidad

La remodelación anunciada este jueves no será la última. RTVE Canarias trabaja en nuevos proyectos que se irán conociendo durante las próximas semanas y meses.

Entre las iniciativas previstas se encuentran programas especiales de Navidad junto al grupo canario Efecto Pasillo, así como una apuesta por reforzar la presencia de la cadena en grandes acontecimientos del Archipiélago.

La televisión pública quiere convertirse también en la cadena de referencia durante el Carnaval de Canarias, con la intención de emitir todo aquello que sea posible y aumentar su cobertura de una de las grandes celebraciones de las Islas.

Además, RTVE Canarias ya trabaja en la elección del municipio desde el que realizará la retransmisión de las Campanadas, otro de los grandes eventos televisivos del año.

La nueva dirección territorial plantea así una transformación profunda para una cadena con más de medio siglo de historia en Canarias. Una renovación que busca mantener la identidad de RTVE en las islas, pero con nuevas caras, nuevos formatos y una manera diferente de contar las historias para conectar con los espectadores del presente y del futuro.