Sanidad plantea la creación de un grupo para estudiar el estatuto médico

El Ministerio de Sanidad ha planteado la creación de un grupo de trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados para estudiar la elaboración de un estatuto propio de los médicos amparado, eso sí, en el Estatuto Marco. Esta propuesta ministerial llega solo horas antes del avance de una nueva propuesta de huelga indefinida impulsada por la Unión Médica y Facultativa (UMYF), una recientísima megaagrupación sindical que representa al 54% de los médicos del Sistema Nacional de Salud. Esta plataforma, constituida en junio, integra a siete organizaciones autonómicas, entre las que figura el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca), y se decanta por convocar nuevos paros indefinidos a partir de mediados de octubre.

Este mismo jueves por la tarde estaba marcada en el calendario por la reunión clave del Comité de Huelga Médica para concretar la fecha exacta de inicio de los paros de octubre y sus condiciones normativas. Se trataba de una cita de alta trascendencia esperada desde el periodo estival, tras meses de reclamaciones sindicales sin respuesta y tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Estatuto Marco con el 'no' de los médicos. Las agrupaciones acordaron situar la fecha de inicio de la huelga, que se dará a conocer este viernes, a mediados de octubre y unificar las convocatorias de paro.

En este complejo (y enquistado) escenario de tensión laboral, el Archipiélago canario ocupa una posición estratégica y prioritaria. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Eric Álvarez recalcaba semanas atrás que "todo pasa primero por solucionar el conflicto en Canarias", considerando absolutamente indispensable resolver la encrucijada insular para encauzar el frente estatal mediante un entendimiento directo con el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Propuesta parlamentaria y Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que no se opone a un estatuto exclusivo para el colectivo médico, si bien ha condicionado cualquier avance a que se sostenga "sobre la base común" del Estatuto Marco que rige las condiciones laborales del sistema sanitario.

García enfatizó que esta norma específica no puede levantarse "sobre las cenizas de la mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales", y recordó que el proyecto de ley que tramitan las Cortes incluye ya un capítulo exclusivo para los facultativos del que carecen otros sectores.

Para analizar las competencias ante los distintos servicios autonómicos de salud, la titular de Sanidad propone constituir un intergrupo parlamentario de trabajo que opere de forma paralela a la ponencia de la ley. Asimismo, en el aspecto presupuestario, la ministra calcula que el impacto que tendrá la reforma de la ley alcanzará los 1.900 millones de euros en sus primeros cinco años, obligando a las comunidades autónomas a reforzar sus plantillas. La ministra remarcó que las autonomías han recibido un incremento de fondos de más de un 45%.

Pulso sindical y paros indefinidos

En la vertiente de la movilización, la confederación UMYF —que agrupa a Metges de Catalunya, Amyts de Madrid, O'MEGA y Simega de Galicia, Avanza Valencia, Navarra y el canario Semca— ya anunció hace dos días que se inclinaba por convocar nuevas movilizaciones para reclamar mejoras laborales. Eso sí, lo hizo con la mano tendida a los demás sindicatos, con quienes mantuvieron este jueves la reunión, para pactar la fecha de los paros. El portavoz de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denunció la "cerrazón" del Ministerio tras meses de gestiones infructuosas a nivel autonómico y nacional, subrayando que "para poder ganar en el futuro tenemos que sacrificar en el presente".

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Por su parte, la CESM también iba con la intención de plantear en el Comité de Huelga celebrar movilizaciones en las mismas fechas de octubre. Solo quedaba por cerrar el día exacto. Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández tildó de "trampa" la propuesta de supeditar la norma médica al trámite del Estatuto Marco, y defendió las protestas como una "enmienda a la totalidad" para que el proyecto vuelva al Ministerio si no hay acuerdo. Hernández admitió "dificultades de coordinación" y "diferentes formas de trabajar" entre centrales, pero envió un mensaje de tranquilidad garantizando que la atención urgente e imprevista quedará cubierta.