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Vuelta al instituto en Canarias: Casi 59.000 estudiantes de Educación Secundaria retornan a las aulas

La penúltima jornada del calendario de incorporación progresiva a las clases del curso 2026/2027 afecta a unos institutos que contarán con menos alumnos por clase en tercero de la ESO y con la incorporación de ochenta psicólogos en todo el Archipiélago

Alumnos de instituto volviendo a casa.

Alumnos de instituto volviendo a casa. / Andrés Gutiérrez Taberne

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Mar Molina

Un total de 58.961 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresaron este jueves a las aulas de los centros públicos de Canarias. La segunda jornada del calendario de incorporación progresiva a las clases del curso 2026/27 afecta a unos institutos que contarán con menos alumnos por clase en tercero de la ESO y con la incorporación de ochenta psicólogos en todo el Archipiélago.

La incorporación del alumnado de Secundaria se produce un día después del inicio de las clases para 104.597 estudiantes de Educación Infantil y Primaria. El sistema educativo público afronta este nuevo periodo académico con más de 232.000 estudiantes matriculados y más de 29.000 docentes, la mayor plantilla de su historia al inicio de curso.

El curso 2026/27 supone el segundo año de aplicación del acuerdo para la reducción progresiva de las ratios negociado entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales. Tras reducir el pasado curso el máximo de estudiantes en 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de veintisiete a veinticinco, este año la medida se extiende a 3.º, que pasa de treinta a veinticinco estudiantes por grupo.

De esta forma, los tres primeros cursos de ESO cuentan ya con un máximo de veinticinco estudiantes por aula, mientras que el proceso culminará en el curso 2027/28 con la incorporación del 4.º curso. La medida forma parte del calendario acordado para reducir progresivamente las ratios en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y mejorar la atención educativa que recibe el alumnado.

Aumento de plantilla

La reducción de ratios se apoya en el crecimiento de la plantilla docente del sistema educativo público, que alcanza los 29.046 profesionales al inicio de curso, 2.351 plazas más que al comienzo de la legislatura. Este incremento permite mantener el refuerzo de los recursos humanos pese al descenso del alumnado y avanzar en el compromiso de contar con grupos menos numerosos y una atención más individualizada en las aulas.

El inicio de las clases en Secundaria coincide también con la incorporación de ochenta profesionales de la Psicología al sistema educativo canario, una de las principales novedades del curso y una medida especialmente dirigida al alumnado de entre doce y dieciocho años.

Del total, 72 profesionales se incorporan a los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Canarias, a razón de dos por cada equipo, mientras que los ocho restantes reforzarán aquellos con mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante Riesgo Suicida. Su trabajo permitirá reforzar la prevención y la detección temprana, así como el acompañamiento al alumnado que precise una atención especializada.

Libros gratuitos

A esta medida se suma la implantación progresiva del Programa de Acceso al Uso Gratuito de Libros de Texto, que beneficia desde este curso al alumnado de 1.º de ESO, además de otros niveles educativos. El programa cuenta con una inversión de once millones de euros y alcanzará inicialmente a setenta mil estudiantes, con el objetivo de extenderse progresivamente hasta 185.000.

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El calendario de inicio del curso continuará este viernes, 11 de septiembre, con la incorporación del alumnado de Bachillerato en todas las islas. El lunes, 14 de septiembre, comenzará el curso de acceso directo a ciclos formativos de Grado Medio y Superior, mientras que el miércoles 16 será el turno de la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, entre otras.

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