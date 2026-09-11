25 años del 11-S: así era Canarias cuando el mundo cambió

El 11 de septiembre de 2001 el mundo se quedó paralizado frente a las imágenes de Nueva York. La caída de las Torres Gemelas cambió la política internacional, la seguridad aérea y la economía mundial.

En Canarias, aquel día también quedó grabado en una sociedad que estaba a las puertas de un cambio de época: todavía pagaba en pesetas, esperaba la llegada del euro y discutía cómo debía crecer su principal motor económico, el turismo.

Hace 25 años, el Archipiélago era reconocible, pero también muy diferente al actual. No existían los teléfonos inteligentes, las redes sociales apenas empezaban a aparecer y cualquier información internacional llegaba a través de la televisión, la radio y los periódicos.

Canarias despertó ante una crisis que golpeaba al turismo

El atentado tuvo un impacto inmediato en un territorio especialmente conectado con el exterior. Canarias dependía ya entonces en gran medida del turismo internacional y cualquier alteración en el transporte aéreo generaba preocupación.

Las conexiones con Europa y otros mercados emisores eran esenciales para las islas, y el temor a que la incertidumbre internacional frenara los viajes marcó las primeras reacciones del sector turístico.

Irene Benedicto/ Núria Garrido

Aquel septiembre, Canarias miraba con preocupación hacia fuera: un acontecimiento ocurrido a miles de kilómetros podía tener consecuencias directas sobre una economía insular muy vinculada al movimiento de visitantes.

El último otoño de la peseta

Cuando ocurrió el 11-S, Canarias todavía vivía completamente en pesetas.

Quedaban poco más de tres meses para que el euro empezara a circular físicamente en España. El cambio de moneda llegaría el 1 de enero de 2002, pero durante 2001 la vida cotidiana seguía expresándose en pesetas: los salarios, los precios, los alquileres y las compras.

Era la última etapa de una moneda que había acompañado a varias generaciones y que pronto desaparecería de los bolsillos de los ciudadanos.

La llegada del euro suponía uno de los grandes cambios económicos de la época y obligaría a empresas y consumidores a familiarizarse con una nueva forma de medir el dinero.

El turismo empezaba a preguntarse hasta dónde crecer

Mientras el mundo afrontaba las consecuencias del 11-S, Canarias mantenía otro gran debate interno: el futuro de su modelo turístico.

A comienzos de los años 2000, el crecimiento del número de visitantes y de nuevas plazas alojativas había abierto una discusión sobre los límites del territorio.

Un bañista en la playa de Santa Águeda con la cementera al fondo. / LP/DLP

La llamada moratoria turística se convirtió en una de las grandes decisiones políticas de aquella etapa. El objetivo era ordenar el crecimiento y evitar que algunas zonas de las islas siguieran aumentando su capacidad turística sin planificación.

El debate no era nuevo, pero aquel periodo marcó un cambio de mentalidad: Canarias empezaba a plantearse no solo cuánto turismo quería recibir, sino también qué modelo turístico quería construir.

Una Canarias sin smartphones ni redes sociales

La vida cotidiana de las islas en 2001 tenía otro ritmo.

La información sobre el 11-S llegó a través de televisiones, radios y periódicos. No existían Twitter, Facebook ni WhatsApp, herramientas que hoy permiten seguir un acontecimiento mundial en tiempo real.

Internet comenzaba a extenderse, pero todavía no formaba parte del día a día de la mayoría de hogares como ocurre actualmente.

Los teléfonos móviles ya estaban presentes, aunque muy lejos de los dispositivos actuales: servían principalmente para llamar y enviar mensajes.

La Canarias de 2001 frente a la de 2026

En estos 25 años el Archipiélago ha cambiado profundamente.

Canarias ha ganado población, ha multiplicado su conectividad internacional, ha transformado sus ciudades y ha convertido problemas como la vivienda o la presión turística en algunos de sus principales debates actuales.

Imagen de archivo. Portada de La Provincia del 12 de septiembre de 2001. / La Provincia

Pero aquel 11 de septiembre de 2001 permanece como una fecha que marcó un antes y un después. Para Canarias también fue el momento en que una sociedad todavía instalada en la peseta, con un modelo turístico en plena expansión y una forma de comunicarse completamente diferente, empezó a entrar en una nueva época.