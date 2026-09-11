Canarias entra en el mapa europeo de la crisis de vivienda: 26 de sus 30 grandes municipios sufren una fuerte presión residencial

Canarias vuelve a aparecer en el mapa europeo de la crisis de acceso a la vivienda. Un análisis elaborado a partir de datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa a 26 de los 30 municipios más poblados del Archipiélago por encima de los criterios cuantitativos utilizados por la Unión Europea para identificar territorios sometidos a presión residencial. En algunos puntos de las islas, comprar una vivienda supone asumir un esfuerzo equivalente a más de dos décadas de renta.

El diagnóstico llega después de que la Comisión Europea haya presentado su propuesta de Affordable Housing Act, un nuevo marco comunitario que busca establecer herramientas comunes para detectar territorios con dificultades de acceso a la vivienda y facilitar que los Estados, regiones y ayuntamientos puedan adoptar medidas para proteger el uso residencial de los inmuebles.

La iniciativa europea todavía debe completar su recorrido legislativo y no supone una nueva regulación aplicable directamente en Canarias. Tampoco convierte automáticamente a los municipios que cumplen determinados indicadores en zonas tensionadas, ya que será necesario analizar otros factores económicos, sociales y urbanísticos antes de aplicar medidas concretas.

Adeje y Guía de Isora encabezan el esfuerzo para comprar una vivienda

Entre los 30 municipios canarios con mayor población, solo Ingenio, Agüimes, Arrecife y Arucas quedarían fuera de los criterios cuantitativos analizados. En el resto, la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de los hogares refleja una presión que se dispara especialmente en las zonas con mayor peso turístico.

Parroquia de San Juan Bautista de Arucas. / José Carlos Guerra Mansito

Los datos utilizados muestran diferencias muy importantes entre territorios. Adeje aparece como el municipio con mayor esfuerzo de compra, con un equivalente a 24,57 años de renta necesarios para adquirir una vivienda en 2023. Le siguen Guía de Isora, con 24,32 años; San Miguel de Abona, con 18,02; Mogán, con 17,28; y Tías, con 17,27 años.

La presión no se limita al litoral turístico. Las grandes ciudades canarias también superarían los umbrales utilizados en el análisis. En Las Palmas de Gran Canaria, adquirir una vivienda supone un esfuerzo equivalente a 10,75 años de renta; en Santa Cruz de Tenerife, 12,32 años; en La Laguna, 12,55; y en Telde, 10,46.

El caso de Ingenio es uno de los pocos que se sitúa por debajo del umbral de ocho años, con un esfuerzo estimado de 7,29 años de renta. En otros municipios como Arucas, Agüimes o Arrecife, aunque la relación entre precio e ingresos se acerca o supera ese nivel, el comportamiento desde 2015 ha sido diferente porque el crecimiento de la renta habría compensado parte del incremento del precio residencial.

Europa señala la presión de las islas y los destinos turísticos

La Comisión Europea sitúa a las islas y los destinos turísticos entre los territorios donde pueden aparecer mayores dificultades para acceder a una vivienda. El motivo es la combinación de varios factores: una oferta residencial limitada, una demanda elevada, el crecimiento de los precios y la competencia de otros usos distintos a la residencia habitual.

Bruselas pone especial atención en el impacto que pueden tener los alquileres turísticos, las segundas residencias o los inmuebles utilizados como inversión cuando reducen la disponibilidad de vivienda para quienes necesitan vivir de forma permanente en un territorio.

En Canarias, esta situación tiene una especial relevancia por el peso del turismo y por las limitaciones propias de un territorio insular. La presión sobre la vivienda residencial convive con una actividad económica que atrae población, trabajadores y nuevos residentes, aumentando la demanda en muchas zonas.

La propuesta europea plantea que, en los lugares donde exista una situación acreditada de presión residencial, las administraciones puedan estudiar medidas específicas relacionadas con determinados usos de la vivienda. Estas actuaciones deberán estar justificadas, ser proporcionales y someterse a mecanismos de revisión y transparencia.

La presión residencial no implica restricciones automáticas

Uno de los aspectos clave es que cumplir los indicadores económicos no significa que un municipio vaya a ser declarado automáticamente como zona tensionada. La propia propuesta europea establece que será necesario valorar otros elementos antes de aplicar actuaciones concretas.

Entre ellos figuran la evolución de la población, los movimientos migratorios, la construcción de nuevas viviendas, la disponibilidad de alquiler residencial, la creación de nuevos hogares o la concentración de viviendas destinadas a usos turísticos.

Clavijo rechaza que la zona tensionada alivie la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRÉS CRUZ

Este proceso sería diferente al sistema actual de zonas de mercado residencial tensionado en España, regulado por la Ley estatal de Vivienda. En este caso, la declaración requiere cumplir determinados requisitos, como que el coste de la vivienda supere una parte significativa de los ingresos del hogar o que los precios hayan aumentado por encima de la inflación durante un periodo determinado.

En Canarias, además, el procedimiento depende de la administración autonómica y debe partir de una solicitud municipal acompañada de un análisis del mercado residencial, los precios, las rentas y la evolución del esfuerzo económico de los hogares.

Una crisis que va más allá del precio de compra

El debate europeo llega a Canarias en un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del Archipiélago. Los datos muestran que la presión no se concentra únicamente en las capitales, sino que afecta especialmente a municipios turísticos y zonas con fuerte crecimiento de demanda.

El caso de Adeje, donde el esfuerzo estimado alcanza casi los 25 años de renta, refleja la dimensión del problema en algunos puntos del territorio. Guía de Isora supera también los 24 años, mientras otros municipios turísticos del sur de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote presentan valores muy elevados.

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / /

La Comisión Europea advierte además de una tendencia general en el continente: entre 2013 y 2024, el precio medio de la vivienda aumentó cerca de un 60%, mientras que los ingresos de los hogares crecieron alrededor de un 40%, una diferencia que afecta especialmente a jóvenes, trabajadores esenciales y familias con rentas medias y bajas.

Para Canarias, donde el espacio disponible es limitado y la demanda residencial convive con una potente industria turística, el diagnóstico europeo añade una nueva dimensión al debate. La vivienda asequible se ha convertido en uno de los grandes retos del Archipiélago, y los datos municipales muestran hasta qué punto la distancia entre precios e ingresos empieza a condicionar el acceso a una casa.

Por ahora, la propuesta europea todavía debe avanzar en el proceso legislativo comunitario. Pero el mensaje de Bruselas ya está encima de la mesa: allí donde comprar o alquilar una vivienda se aleja demasiado de la capacidad económica de quienes viven y trabajan en un territorio, las administraciones necesitarán nuevas herramientas para proteger el uso residencial.