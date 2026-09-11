La Aemet avisa de calima y más calor en Canarias este sábado: estas son las islas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 12 de septiembre, una jornada de cielos poco nubosos en buena parte de Canarias, con calima ligera en altura, un ascenso de las temperaturas máximas y viento del nordeste que volverá a ganar intensidad en determinadas zonas. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque aparecerán intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día en las vertientes occidentales. La calima será ligera y afectará principalmente a estas dos islas.

En las islas montañosas, las zonas costeras del norte comenzarán la jornada con cielos nubosos, que tenderán a abrirse y quedar en intervalos nubosos a medida que avance el día. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en las zonas de interior. Las mínimas subirán ligeramente en la provincia oriental, mientras que descenderán de forma leve en la occidental.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. También se reforzará en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Pronóstico de este sábado, 12 de septiembre / La Provincia

Predicción por islas

LANZAROTE — Calima ligera, más calor y viento fuerte en el interior

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el oeste durante las primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en altura. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un ascenso más acusado en el interior, mientras las mínimas también tenderán al alza. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en zonas interiores.

Arrecife: 23 / 29 °C

FUERTEVENTURA — Poco nuboso y calima en altura

La jornada será poco nubosa en general, aunque podrán aparecer intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. La calima ligera también afectará a la isla. Las temperaturas máximas subirán, especialmente en el interior, y las mínimas experimentarán un ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en el interior.

Puerto del Rosario: 21 / 28 °C

GRAN CANARIA — Nubes al norte y temperaturas al alza

Las zonas costeras del norte comenzarán con cielos nubosos, que tenderán a intervalos durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente, de forma más marcada en el interior, mientras las mínimas descenderán de manera leve. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 32 °C

TENERIFE — Nubosidad matinal en el norte y más claros después

El litoral norte tendrá cielos nubosos durante las primeras horas, tendiendo posteriormente a intervalos. En el resto se espera un ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, especialmente en zonas interiores, y las mínimas bajarán de forma leve. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C

LA GOMERA — Más nubes al norte a primeras horas

Las zonas costeras del norte presentarán nubosidad al inicio de la jornada, que irá disminuyendo hasta quedar en intervalos. En el resto dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas experimentarán un ligero ascenso y las mínimas bajarán ligeramente. El nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en las vertientes más expuestas del sureste y noroeste.

LA PALMA — Nubes en la costa norte y subida de las máximas

El norte costero comenzará nuboso, con tendencia a intervalos durante el día, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente, sobre todo en el interior, y las mínimas descenderán de manera leve. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 20 / 28 °C

EL HIERRO — Intervalos al norte y tiempo despejado en el resto

Las zonas costeras del norte tendrán cielos nubosos inicialmente, tendiendo a intervalos con el paso de las horas. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente y las mínimas bajarán de forma leve. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

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Valverde: 18 / 24 °C