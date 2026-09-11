Canarias planta cara a Aena por la cogestión de los aeropuertos

Aena ha elevado el tono contra la participación de las comunidades autónomas en la gestión aeroportuaria justo cuando Canarias negocia con el Estado un modelo que pretende dar al Archipiélago mayor capacidad de decisión sobre sus aeropuertos. La compañía ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un escrito en el que cuestiona la constitucionalidad de la propuesta de ley de cogestión planteada por Baleares y advierte de que defenderá sus intereses y los de sus accionistas si fuera necesario.

La compañía semipública (con un 49% de titularidad privada), que cotiza en bolsa, cifró las posibles perdidas en torno a los 32,9 millones de euros. Sostiene que la iniciativa balear contiene previsiones "claramente incompatibles con el marco legal vigente" y recuerda que el artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. Aena considera además que la gestión de esta red corresponde a la compañía y cuestiona que un órgano autonómico pueda adoptar decisiones vinculantes sobre materias que "corresponden exclusivamente al Estado".

El Gobierno canario, con intereses similares al Gobierno Balear, y que también se encuentra manteniendo conversaciones con el Estado, cuestiona el 'berrinche' de AENA y sostiene que debe limitarse al papel que le corresponde. Alfonso Cabello, portavoz del ejecutivo autonómico recuerda que la participación de Canarias en las decisiones sobre sus aeropuertos está recogida en su Estatuto de Autonomía. "Cada uno tiene que adoptar el rol que le corresponde", afirma Cabello, que considera que la compañía está supeditada al marco legal que establezcan las instituciones.

"Canarias tiene una ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía de Canarias, año 2018, artículo 161, donde se nos reconoce la posibilidad de la participación en la toma de decisiones que afecten a nuestros aeropuertos", señala.

Canarias se desmarca de Baleares

Pese a que las reivindicaciones de Canarias y Baleares coinciden en el objetivo de conseguir una mayor participación autonómica en la gestión aeroportuaria, el Gobierno canario no contempla por ahora articular una estrategia conjunta. Cabello asegura que no ha habido contactos con el Ejecutivo balear a raíz de esta cuestión y sostiene que ambos territorios parten de marcos jurídicos diferentes.

En el caso de Canarias, el Gobierno considera determinante su Estatuto de Autonomía y su condición de región ultraperiférica. Por ello, descarta que la negociación deba plantearse como una reivindicación conjunta de los dos archipiélagos o como una carrera para conseguir el mismo modelo de otro territorio. La posición canaria sostiene el Ejecutivo, debe responder a sus propias singularidades.

La próxima reunión con el Gobierno central está prevista para la segunda quincena de septiembre, después de que se cancelara la programada para el pasado lunes 7. Será el tercer encuentro entre ambas administraciones para abordar esta cuestión y una cita clave para determinar el rumbo de las negociaciones y comprobar si se producen avances hacia un eventual acuerdo de creación de un nuevo órgano bilateral. Además de concretar sobre que materias tendrá capacidad de decisión y cuál será el alcance efectivo de dicha participación conjunta.