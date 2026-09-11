Álvarez de Toledo achaca el auge de la extrema derecha en la UE a la "calamidad" de política migratoria

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que la política europea de migración de los últimos años ha sido una "calamidad" y ha subrayado que el resultado es el auge de la extrema derecha y "olas de populismo" impulsadas por el "buenismo" político.

"En los últimos, no años, casi décadas en Europa, se ha hecho un tipo de política migratoria que se ha visto que es una calamidad. No ha funcionado y el resultado han sido partidos de extrema derecha poderosísimos en muchos sitios de Europa, incluida la AfD lo último. El buenismo no solamente mata [en referencia a los fallecidos en Ceuta intentando pasar la frontera], sino que acaba generando olas de populismo", ha sentenciado en declaraciones a los medios durante un encuentro informativo en la capital grancanaria.

En opinión de Álvarez de Toledo, dar la espalda a la inmigración en Europa ha generado "problemas de convivencia, problemas de equilibrios en el estado del bienestar y problemas políticos gravísimos". Visto que "eso no funciona", ha incidido, toca plantear una alternativa "que no sea completamente demencial", como la de echar a todos los inmigrantes de España, que ha calificado de "disparate".

Para la popular, la economía española "necesita inmigración" pero también un "proyecto" político y "moral" donde "lo moral es lo eficaz". Así, ha articulado ese proyecto en cinco ideas: para empezar "que los inmigrantes son individuos, [...] ni puertas abiertas a todos, ni deportaciones masivas en bloque" y que se ponga encima de la mesa el "derecho a no emigrar", que refuerza la idea de actuar en los países de origen.

Todo ello seguido de tres pilares, como que nadie se pueda beneficiar de entrar ilegalmente al país ("igualdad ante la ley"); que el inmigrante que venga debe venir a trabajar, porque es bueno para el país y para él mismo ("el trabajo dignifica") y, por último, la integración en los valores europeos "porque son mejores en el sentido de que son los que nos permiten convivir".

Así, ha continuado, esos valores permiten compartir un mismo espacio a "gente de razas distintas, pieles distintas, acentos distintos y religiones distintas": "la separación de Iglesia y Estado, la igualdad entre hombres y mujeres, y no se deben hacer guetos culturales porque eso destroza realmente la convivencia". "Construir una política razonable, liberal", ha apostillado.

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En este sentido, la diputada del PP ha subrayado que el que viene de fuera a "convertirse en dependiente del Estado no es bueno" ni "para el Estado o para el bienestar" ni "para el propio individuo". "La dignidad está en trabajar y tener un trabajo", ha finalizado.