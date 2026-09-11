Canarias afronta una jornada de viernes con lluvias y rachas de viento intenso: el tiempo de la Aemet por islas

El tiempo en Canarias estará marcado este viernes 11 de septiembre por los cielos nubosos en las zonas del norte de las islas más montañosas, donde pueden producirse lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante las primeras horas del día. Al mismo tiempo, el viento del nordeste soplará con intensidad en diferentes puntos del Archipiélago y podría dejar rachas muy fuertes en determinadas zonas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas tenderán a bajar ligeramente o de forma moderada en las islas montañosas, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se esperan pocos cambios o descensos más ligeros.

En las zonas orientales predominarán, en general, los cielos poco nubosos, aunque aparecerán algunos intervalos de nubosidad en el norte y oeste. En el resto del Archipiélago también dominarán los claros, con algunos episodios de nubosidad de evolución durante las horas centrales, principalmente en determinadas vertientes de Tenerife.

Lanzarote tendrá nubes en el norte y viento fuerte en el interior

En Lanzarote, la jornada comenzará con intervalos nubosos en las zonas del norte y oeste, que serán más compactos durante la noche. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos durante la madrugada y al final de la jornada.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso. En Arrecife, la previsión sitúa los valores entre 22 y 30 grados, por lo que el ambiente continuará siendo cálido pese a la tendencia descendente de las temperaturas.

El viento será uno de los elementos más destacados. Soplará de componente nordeste con intensidad moderada y tendrá intervalos de fuerte en el interior del sur de Lanzarote. Además, no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Estas condiciones de viento pueden ser especialmente relevantes en zonas expuestas y durante desplazamientos por carretera, por lo que conviene extremar la precaución en los puntos donde las rachas puedan alcanzar mayor intensidad.

Fuerteventura rozará los 30 grados

En Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá intervalos en el norte y en los litorales este y oeste durante las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, aunque la AEMET contempla la posibilidad de que localmente se alcancen los 30 grados en el sureste de la isla. En Puerto del Rosario se esperan valores de entre 22 y 27 grados.

El viento del nordeste soplará moderado y será más intenso en la península de Jandía. Durante la segunda mitad del viernes tampoco se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Gran Canaria combinará nubes y claros

La previsión para Gran Canaria apunta a intervalos nubosos en el norte, especialmente compactos durante la noche. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.

No se descartan lloviznas débiles durante las primeras horas en el norte, sobre todo en las zonas de medianías. Las temperaturas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente, aunque el descenso podrá ser moderado en las máximas de las medianías del norte.

En las medianías del sur y oeste existe la posibilidad de alcanzar 30 grados de manera puntual. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de 23 grados de mínima y 27 de máxima.

El viento será moderado del nordeste y podrá alcanzar intensidad fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste. La AEMET tampoco descarta rachas muy fuertes en estos sectores y en las cumbres durante las primeras y últimas horas del viernes.

Tenerife, con lluvias débiles en el norte

En Tenerife, los cielos permanecerán nubosos en el norte durante buena parte de la primera mitad de la jornada. En esas horas podrán registrarse precipitaciones débiles y ocasionales, antes de que la nubosidad tienda a disminuir y quede en intervalos durante las horas centrales.

En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos, aunque podrá aparecer nubosidad de evolución en las vertientes sur y oeste durante el mediodía y primeras horas de la tarde.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en las zonas costeras y descenderán ligeramente en ellas, mientras que en medianías el descenso podrá ser ligero o moderado. En el sur del área metropolitana no se descarta superar los 30 grados. Santa Cruz de Tenerife tendrá una previsión de 23 grados de mínima y 30 de máxima.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste y en la vertiente sur del área metropolitana. En estos puntos podrían producirse rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

También existe la posibilidad de rachas fuertes en las cumbres de la dorsal durante la madrugada y en las cumbres centrales a primera y última hora.

La Palma mantiene la posibilidad de lloviznas

En La Palma, los cielos estarán nubosos en el norte, donde no se descartan lloviznas débiles y ocasionales durante las primeras horas. El resto de la isla tendrá, en general, cielos poco nubosos, aunque aparecerán algunos intervalos de nubosidad de evolución durante las horas centrales.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas experimentarán un descenso ligero o moderado. En Santa Cruz de La Palma se esperan 20 grados de mínima y 26 de máxima.

El viento del nordeste será moderado y podrá ser ocasionalmente fuerte en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste. En las zonas altas también podría registrarse alguna racha muy fuerte al comienzo y al final del día.

La Gomera tendrá 28 grados de máxima

En La Gomera, la previsión contempla cielos nubosos en el norte y la posibilidad de precipitaciones débiles durante la primera mitad de la jornada, especialmente en las medianías.

En el resto de la isla habrá intervalos nubosos que tenderán a reducirse hasta dejar los cielos poco nubosos a medida que avance el viernes.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 28 grados en San Sebastián de La Gomera, mientras que el viento soplará del nordeste con intensidad moderada y podrá ser fuerte de manera puntual en los extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

En El Hierro habrá nubes en el norte

En El Hierro, el norte permanecerá nuboso y no se descartan precipitaciones débiles durante la primera mitad del viernes. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente en las zonas costeras. En el resto del territorio el descenso podrá ser moderado.

Valverde registrará una jornada más fresca que otros puntos del Archipiélago, con una previsión de 18 grados de mínima y 23 de máxima.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas altas y en los extremos sureste y oeste.